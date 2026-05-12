Der Walliser Kardinal Emil Paul Tscherrig ist tot. Der langjährige Vatikan-Diplomat starb im Alter von 79 Jahren, wie ein Vatikan-Sprecher am Dienstag bestätigte. Im vergangenen Jahr nahm der aus dem Oberwallis stammende Kardinal an der Wahl von Papst Leo XIV. teil.
Das berichtete das katholische Medienzentrum kath.ch am Dienstag unter Berufung auf das Kardinalskollegium. Bis 2024 stand Tscherrig im diplomatischen Dienst des Vatikans, zuletzt war er der erste Nichtitaliener als Papst-Botschafter in Italien und San Marino, wie es weiter hiess. Tscherrig lebte seit seiner Pensionierung 2024 in Rom.
2023 hatte Papst Franziskus (2013-2025) den Schweizer zum Kardinal erhoben. Neben Kurienkardinal Kurt Koch war er der einzige Schweizer Papstwähler. Nach seinem Tod zählt das Kardinalskollegium noch 242 Männer, 118 von ihnen sind unter 80 Jahre alt und dürften aktuell einen neuen Papst wählen.
Priester seit 1974
Tscherrig wurde als ältestes von acht Kindern einer Bergbauernfamilie in Unterems VS geboren. Er besuchte die Primarschule in Unterems und ab 1961 das Kollegium in Brig. Nach der Matur studierte er Philosophie und Katholische Theologie am Priesterseminar in Sitten und an der Universität Freiburg.
Das Bistum Sitten weihte ihn 1974 zum Priester. Anschliessend studierte er Kirchenrecht an der Päpstlichen Universität Gregoriana und trat 1978 in den diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhls ein.
Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen
Berlin, 27.04.2026: Krisendiplomatie in New York: Aussenminister Johann Wadephul fordert mehr Einsatz vom UN-Sicherheitsrat im Iran-Konflikt.
O-Ton Johann Wadephul, Aussenminister
«Die UN müssen jetzt ihrer Verantwortung gerecht werden, insbesondere der Sicherheitsrat. Kriege und Konflikte schwelen, und wir sehen zum Teil die Unfähigkeit von Staaten, effektive Konfliktlösungsmechanismen in Kraft zu setzen. Insbesondere der Konflikt um den Iran und die blockierte Strasse von Hummus wird ein Thema sein, zu dem ich auch das Wort ergreifen werde im Sicherheitsrat.»
Wadephul fordert, der UN-Sicherheitsrat müsse handlungsfähiger werden: Blockaden, auch durch China und Russland, dürften Lösungen nicht länger verhindern.
Deutschland hofft zudem auf ein UN-Mandat für eine mögliche Mission in der Strasse von Hormus, einer wichtigen Route für die weltweite Energieversorgung.
In New York plant Wadephul Gespräche mit UN-Generalsekretär António Guterres sowie weiteren ranghohen UN-Vertretern und Amtskollegen. Dabei soll es auch um die Zukunft der Vereinten Nationen gehen.
28.04.2026
Einsatz im Mittelmeer: Minenjagdboot wird bald wegen Iran-Krieg verlegt
Das deutsche Minenjagdboot «Fulda» soll schon bald aufbrechen – Verteidigungsminister Boris Pistorius will, dass es schnell geht, sollte demnächst ein Einsatz zur Sicherung der Strasse von Hormus anstehen. Pistorius betont, Voraussetzung für einen Einsatz sei zuallererst ein Ende der Kampfhandlungen im Krieg der USA und Israels mit dem Iran. Zudem erinnert er daran, dass ein solcher Einsatz nur mit einem Mandat des Bundestags möglich sei.
27.04.2026
Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet
Verteidigungsminister Pete Hegseth zitiert am 16. April auf einer Pressekonferenz in Washington ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei.
«Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos. Hegseth zitiert ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei. «Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos.
Im Video siehst du jedoch, dass es sich um ein abgewandeltes Zitat aus dem Kultfilm «Pulp Fiction» von 1994 handelt, das nur an den Bibelvers angelehnt ist.
17.04.2026
Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen
Einsatz im Mittelmeer: Minenjagdboot wird bald wegen Iran-Krieg verlegt