Er war einer von nur zwei Schweizer Kardinälen im Vatikan: Emil Paul Tscherrig. Am Dienstag starb er im Alter von 79 Jahren in Rom. (Bild aus dem Jahr 2023) Keystone

Die katholische Kirche trauert um den Schweizer Kardinal Emil Paul Tscherrig. Der gebürtige Oberwalliser galt als einer der erfahrensten Diplomaten des Vatikans.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Walliser Kardinal Emil Paul Tscherrig ist im Alter von 79 Jahren gestorben.

Tscherrig war jahrzehntelang im diplomatischen Dienst des Vatikans tätig und zuletzt Papst-Botschafter in Italien und San Marino.

Der Schweizer Kardinal nahm 2024 noch an der Wahl von Papst Leo XIV. teil. Mehr anzeigen

Der Walliser Kardinal Emil Paul Tscherrig ist tot. Der langjährige Vatikan-Diplomat starb im Alter von 79 Jahren, wie ein Vatikan-Sprecher am Dienstag bestätigte. Im vergangenen Jahr nahm der aus dem Oberwallis stammende Kardinal an der Wahl von Papst Leo XIV. teil.

Das berichtete das katholische Medienzentrum kath.ch am Dienstag unter Berufung auf das Kardinalskollegium. Bis 2024 stand Tscherrig im diplomatischen Dienst des Vatikans, zuletzt war er der erste Nichtitaliener als Papst-Botschafter in Italien und San Marino, wie es weiter hiess. Tscherrig lebte seit seiner Pensionierung 2024 in Rom.

2023 hatte Papst Franziskus (2013-2025) den Schweizer zum Kardinal erhoben. Neben Kurienkardinal Kurt Koch war er der einzige Schweizer Papstwähler. Nach seinem Tod zählt das Kardinalskollegium noch 242 Männer, 118 von ihnen sind unter 80 Jahre alt und dürften aktuell einen neuen Papst wählen.

Priester seit 1974

Tscherrig wurde als ältestes von acht Kindern einer Bergbauernfamilie in Unterems VS geboren. Er besuchte die Primarschule in Unterems und ab 1961 das Kollegium in Brig. Nach der Matur studierte er Philosophie und Katholische Theologie am Priesterseminar in Sitten und an der Universität Freiburg.

Das Bistum Sitten weihte ihn 1974 zum Priester. Anschliessend studierte er Kirchenrecht an der Päpstlichen Universität Gregoriana und trat 1978 in den diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhls ein.