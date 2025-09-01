  1. Privatkunden
Grosseinsatz läuft Schweizer Kreuzfahrtschiff rammt Brücke in Wien

Sven Ziegler

1.9.2025

Die Ostbahnbrücke in Wien. (Archivbild)
Die Ostbahnbrücke in Wien. (Archivbild)
Screenshot Google Maps

In Wien ist ein Donau-Kreuzfahrtschiff einer Schweizer Reederei mit der Ostbahnbrücke kollidiert. Verletzt wurde niemand, doch die Feuerwehr und die Polizei rückten aus.

Sven Ziegler

01.09.2025, 15:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Kreuzfahrtschiff einer Schweizer Reederei prallte am Montag gegen die Ostbahnbrücke in Wien.
  • Laut ÖBB blieb die Brücke unbeschädigt, der Bahnverkehr war nur kurz unterbrochen.
  • Ursache war ein Baustellengerüst, an dem das Schiff hängen blieb.
Mehr anzeigen

Aufregung am Montagnachmittag in Wien-Stadlau: Ein Donau-Kreuzfahrtschiff einer Schweizer Reederei ist gegen die Ostbahnbrücke geprallt. Wie die Polizei bestätigte, gab es keine Verletzten.

Nach ersten Erkenntnissen blieb das Schiff an einem Baustellengerüst hängen, das an der Brücke angebracht war. Durch den Aufprall wurde ein Einsatz ausgelöst, Feuerwehr und Polizei waren vor Ort.

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) gaben Entwarnung. «Die Brücke ist unbeschadet und bereits überprüft worden», teilte ein Sprecher gegenüber Heute.at mit. Der Bahnverkehr sei nur kurz beeinträchtigt gewesen und konnte rasch wieder aufgenommen werden.

Das Schiff konnte seine Fahrt nach der Kollision nicht sofort fortsetzen. Weitere Untersuchungen zur genauen Schadenshöhe laufen noch.

