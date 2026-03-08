Der neue Krieg im Nahen Osten führt laut Immobilienmakler Marcel Remus zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Luxusvillen auf Mallorca. IMAGO/Zoonar

Der neue Konflikt im Nahen Osten wirkt sich auch auf Schweizer Reisende aus: Statt Ferien in Dubai bevorzugen viele nun Mallorca, wo Makler eine spürbar steigende Nachfrage nach exklusiven Villen verzeichnen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der neue Krieg im Nahen Osten führt laut Immobilienmakler Marcel Remus zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Luxusvillen auf Mallorca.

Viele Reisende hätten sich kurzfristig entschieden, statt Dubai die Insel als Urlaubsziel zu wählen.

Laut Branchenvertretern zeigt sich zwar mehr Bewegung im Markt, doch von einer aussergewöhnlichen Entwicklung könne keine Rede sein. Mehr anzeigen

Der jüngste Konflikt im Nahen Osten haben bereits erste Auswirkungen auf den internationalen Luxustourismus. Nur zwei Tage nach dem Ausbruch des neuen Kriegs verzeichnet der mallorquinische Immobilienmakler Marcel Remus einen spürbaren Anstieg bei Anfragen für Feriendomizile auf der Insel.

«Seit der Situation in Dubai haben sich die Anfragen für Villenvermietungen verdreifacht. Vor allem Kunden, die ursprünglich ihren Osterurlaub oder auch den Maiurlaub in Dubai in Luxushotels verbringen wollten. Jetzt fragen sie nach Villen in Top-Lagen auf Mallorca, um ihren Urlaub hier zu verbringen», erklärte Remus gegenüber der Zeitung «Ultima Hora»

Nach Angaben des Unternehmers haben sich viele Touristinnen und Touristen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA kurzfristig für Mallorca entschieden und damit «Dubai und Abu Dhabi gegen das ruhige Mallorca eingetauscht».

«Budgets von bis zu 100'000 Euro pro Woche»

Die Nachfrage sei mittlerweile so gross, «dass wir viel mehr Anfragen für Immobilien erhalten, als wir in unserem Portfolio haben». Einige Gäste verfügten «über Budgets von bis zu 100'000 Euro pro Woche für die Anmietung einer Immobilie», sagte Remus weiter.

Auch José Miguel Artieda, Präsident der Immobilienmaklerkammer der Balearen, spricht von einer spürbaren Dynamik: «Der Konflikt hat eine gewisse Hysterie ausgelöst. Menschen, die in Dubai lebten, haben beschlossen, zurückzukehren. Und es gibt Käufer aus Dubai, die bereits nach Villen im Wert von zwei bis fünf Millionen Euro suchen. Es gibt Bewegung und Interesse an Mallorca.»

Der Branchenverband ABINI sieht die Entwicklung hingegen gelassener. Es handle sich «um vereinzelte Fälle, aber nichts, was ausserhalb der Norm liegt oder was es vor einem Monat oder einem Jahr nicht auch schon gab».