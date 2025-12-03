  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Innert vier Minuten leergeräumt Insider packt aus, wie leicht Schweizer Museen zu knacken sind

fon

3.12.2025

In ein Schweizer Museum einzubrechen ist "zu einfach
In ein Schweizer Museum einzubrechen ist "zu einfach
Imago

Der Diebstahl im Louvre hat die Debatte über die Verwundbarkeit europäischer Museen neu entfacht. Der Bericht eines ehemaligen Einbrechers, der sich früher auf Raubzüge in der Schweiz spezialisiert hatte, zeigt, wie gering der Aufwand sein kann, um wertvolle Exponate in Gefahr zu bringen.

Nicolò Forni

03.12.2025, 16:05

04.12.2025, 08:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem Einbruch in den Louvre wächst die Sorge um die Sicherheit europäischer Museen – auch in der Schweiz.
  • Der ehemalige Dieb Jonathan Moltaldo schildert gegenüber RTS, wie er eine Ausstellung von Audemars Piguet in wenigen Minuten ausräumen konnte, indem er grundlegende Sicherheitslücken nutzte.
  • Nach seiner Einschätzung sind Schweizer Museen weiterhin zu wenig geschützt: leicht zugängliche Fenster, fehlende Verriegelungen und interne Informationen erleichterten viele seiner Taten.
Mehr anzeigen

Der spektakuläre Einbruch im Pariser Louvre im Oktober hat europaweit Fragen zum Schutz von Museen aufgeworfen. Auch in der Schweiz, wo bedeutende kulturelle und wirtschaftliche Werte ausgestellt werden, scheint das Sicherheitsniveau laut Experten nicht immer dem Risiko zu entsprechen.

RTS hat dazu mit einem Mann gesprochen, der jahrelang selbst Museen ins Visier nahm: Jonathan Moltaldo. Heute zeigt er sich reumütig, doch früher war er für einige der dreistesten Raubzüge in der Schweiz verantwortlich. Seine Aussagen werfen ein kritisches Licht auf den Schutz vieler Schweizer Museen – insbesondere jener, die der Luxusuhrenindustrie gewidmet sind.

Millionen-Coup in Paris. Louvre-Einbrecher waren laut Ermittlern gewöhnliche Kleinkriminelle

Millionen-Coup in ParisLouvre-Einbrecher waren laut Ermittlern gewöhnliche Kleinkriminelle

In einer Bar am Prado in Marseille – ein Ort, der fast filmisch wirkt mit einer korsischen Fahne und einem alten Holztisch – erklärt Moltaldo erstmals ausführlich, wie er seine Einbrüche plante und durchführte. 2021 wurde er wegen gewerbsmässigen Diebstahls und Sachbeschädigung zu drei Jahren Haft verurteilt. Heute sagt er offen: «Die Sicherheit der Schweizer Museen ist zu fragil.»

Museen in der Schweiz sind zu leicht zu knacken".

Der Einbruch ins Museum von Audemars Piguet in Le Brassus im Kanton Waadt – spezialisiert auf hochwertige Uhren – sei eine Sache von wenigen Minuten gewesen. «Es war gegen drei oder halb vier Uhr morgens. Ich war schon zwei Wochen vorher regelmässig dort und wusste genau, wo ich eine Leiter finden würde – immer am gleichen Ort», erzählt er.

Die Vorbereitung sei minutiös gewesen: gestohlenes Fahrzeug, definierte Rollen, klare Abläufe. «Wir waren zu dritt. Dem Fahrer sagte ich: Wenn wir nach vier Minuten nicht zurück sind, fährst du los.»

Der Raub bei Audemars Piguet: vier Minuten bis zum Verschwinden

Die Schwachstelle lag nicht am Haupteingang, sondern an Fenstern im oberen Stockwerk. «Drei Schläge mit dem Vorschlaghammer – und wir waren drin. Ein Komplize zerschlug die Vitrinen, ich nahm die Uhren.» Insgesamt verschwanden 59 Zeitmesser mit einem Versicherungswert von fast einer Million Franken. Nur zwölf tauchten jemals wieder auf.

Zum Verbleib der übrigen Stücke sagt Moltaldo: «Ich habe sie nie getragen, ich mag solche Uhren nicht.» Der Rest sei auf dem Schwarzmarkt gelandet – bei Sammlern, bei Hehlern, die Edelsteine ausbauen und Gehäuse einschmelzen, bei Käufern in Russland, Israel oder Marokko. «Wer soll diese Wege je kontrollieren? Niemand.»

Für Moltaldo sind Schweizer Museen ein ideales Ziel: hoher Wert, geringe Hürden. «Wenn sich ein Fenster mit drei Schlägen öffnen lässt, ohne Gitter oder Sicherung, dann ist das für ein Aushängeschild der Schweizer Industrie schlicht ungenügend.»

Museen seien, so seine Einschätzung, deutlich leichter zu knacken als Banken oder Geldautomaten. Beim Einbruch ins Jaeger-LeCoultre-Museum hätten zusätzlich Insider-Informationen geholfen: Grundrisse, Schliessfächer, Inhalte, bekannte Sicherheitslücken.

Meistgelesen

Neue Bilder von Epsteins Karibikinsel geben Rätsel auf
Trump ist wieder eingeschlafen – Jimmy Kimmel weiss warum
Preisexplosion bei Bieterkampf für Kennzeichen «SO 1»
Warum die grosse Sitcom-Wette von SRF krachend scheiterte
Vorsicht beim Vignetten-Kauf – Bund warnt vor Abzocke

Weitere Nachrichten

USA. Neue Bilder zeigen Innenleben von Epsteins Privatinsel

USANeue Bilder zeigen Innenleben von Epsteins Privatinsel

Indien. Putin will keine Rückkehr Russlands in G7

IndienPutin will keine Rückkehr Russlands in G7

Israel. Nach Hamas-Übergabe: Leiche als Thailänder identifiziert

IsraelNach Hamas-Übergabe: Leiche als Thailänder identifiziert