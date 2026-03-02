Schweizer Reisende stranden im Nahen Osten – so erleben sie die Eskalation

Reaktion nach israelisch-amerikanischem Angriff: Iran attackiert mehr als US-Stationen in den Golf-Staaten Iran attackierte am 28. Februar 2026 US-Militärstützpunkte in Dubai, Abu Dhabi, Kuwait und Bahrain. Seit 1. März greift Iran aber auch Zivilgebäude an, zum Beispiel eine Ölraffinerie in Saudi-Arabien oder den Flughafen in Dubai. 02.03.2026

Der Nahost-Konflikt hat direkte Folgen für Schweizer Touristen. Ein Zürcher Paar darf sein Hotel in Doha nicht verlassen, andere stranden in Dubai oder Israel – und fühlen sich von den Behörden unzureichend unterstützt.

Der Konflikt im Nahen Osten weitet sich auf immer mehr Staaten aus.

Der Flugverkehr in der Region ist weitgehend eingestellt.

Schweizer Reisende sitzen in Katar, Israel oder Dubai fest und berichten von Unsicherheit sowie fehlender Unterstützung. Mehr anzeigen

Die militärische Eskalation im Nahen Osten weitet sich immer weiter aus. Israel und die USA haben den Iran angegriffen. Das Mullah-Regime wehrt sich auch nach der Tötung des iranischen Staatsoberhaupts Ajatollah Ali Chamenei mit Gegenangriffen. In der Nacht auf Montag feuerte auch die libanesische Hisbollah-Miliz Raketen auf Israel ab und greift damit an der Seite Teherans in den Konflikt ein.

Vom Konflikt betroffen sind auch die Staaten Saudi-Arabien, Katar, Oman, Bahrain, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Alle Staaten haben bislang die Angriffe des Irans nur abgewehrt, aber nicht zurückgeschlagen.

Der Flugverkehr kam in der Region weitgehend zum Erliegen. Mehrere Fluggesellschaften, darunter die Swiss, haben tausende Flüge gestrichen. Das hat ernsthafte Folgen für Schweizer Reisende, die sich aktuell in der Region befinden: Gemäss Travel-App des Bundes sind rund 4000 Personen aus der Schweiz in der Region gestrandet.

Zürcher Paar darf Hotel nicht verlassen

blue News spricht mit mehreren Betroffenen. «Wir sitzen in Katar in unserem Hotel fest», sagt ein Paar aus Zürich. In der katarischen Hauptstadt Doha wurden bereits eine Reihe von iranischen Luftangriffen verzeichnet.

«In unserem Hotel fühlen wir uns aktuell noch sicher», so die beiden Zürcher. Sorgen mache ihnen die Möglichkeit, dass die Emirate auch selbst aktiv in den Konflikt eingreifen könnten: «Wenn diese Staaten jetzt auch noch damit beginnen, irgendwelche Raketen zu schiessen, dann beunruhigt das schon sehr.»

Für sie gelten strenge Sicherheitsmassnahmen des Hotels: «Wir müssen uns von den Fenstern fernhalten.» Keiner dürfe die Hotelanlage verlassen, auch die Aussenbereiche sind tabu. An den Ausgängen stehen deshalb Sicherheitskräfte. «Wir schauen aufs Meer, aber dürfen nicht raus. Das ist schon frustrierend.»

Keine Hilfe von Schweizer Botschaft

Am Mittwoch ist eigentlich die Heimreise in die Schweiz geplant – aber der Luftraum über Katar ist derzeit gesperrt. «Wir erhalten überhaupt keine Informationen, wie es weitergeht», beklagen sich die Zürcher. Vor allem die Kommunikation mit der Schweizer Botschaft erleben sie als mangelhaft: «Uns wurde gesagt, die Botschaft könne nichts machen, solange der Luftraum gesperrt ist.»

Ebenfalls als störend empfinden sie, dass den Reisenden in Medienberichten eine Mitschuld zugeschoben wird, weil sie sich ja freiwillig in der Region befinden. «Es gab vor der Eskalation keine ernsthafte Reisewarnung.»

Bund hat keine Kenntnis von verletzten Schweizern

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) weiss um die Problematik Bescheid: «Wir verstehen gut, dass die Situation für unsere Schweizer Mitbürgerinnen und Mitbürger sehr belastend ist – vor allem weil niemand weiss, wie lange diese Situation noch andauert», sagte Marianne Jenni, Direktorin der Konsularischen Direktion, am Montag an einer Medienkonferenz.

Das EDA habe bereits rund 1000 Anfragen persönlich beantwortet sowie rund 1200 Anfragen via automatischem Telefonsystem. Aktuell gebe es keine Möglichkeit, Personen auszufliegen. Wenn sich der Luftraum wieder öffnet, werden die kommerziellen Airlines wieder Flüge anbieten.

Touristen empfiehlt Jenni, sich an die Anweisungen der lokalen Behörden zu halten. Das EDA habe bis anhin keine keine Kenntnis von verletzten oder toten Schweizer Bürgerinnen und Bürgern.

Gelassenheit in Israel

Ein blue News Leser, der sich aktuell in Israel nördlich von Tel Aviv befindet und dort Verwandte besucht, wäre heute nach Zürich geflogen – der Rückflug ist aber gestrichen worden. Abgesehen von der unsicheren Heimreise fühle er sich aber relativ sicher: «Wenn es um Krieg geht, ist Israel wahrscheinlich eines der sichersten Länder der Welt.»

Auch der Umstand, dass seine Verwandten mit der Situation einigermassen locker umgehen würden, trage zu seinem Sicherheitsgefühl bei.

«Langsam aber sicher machte sich Panik breit»

Eine weitere blue News Leserin ist am Samstag auf dem Heimweg von Sri Lanka in Dubai gestrandet. «Zuerst wurde der Flug als verspätet angekündigt und dann komplett gestrichen», berichtet sie.

«Wir wurden alle von Pontius zu Pilatus geschickt», so die Frau. Niemand habe wirklich gewusst, was zu tun war, «langsam aber sicher machte sich Panik breit». Spätabends seien die gestrandeten Personen dann in nahegelegene Hotels gebracht worden.

Die Bedrohung durch iranische Angriffe erlebt sie seither hautnah mit. «In der Nacht auf Sonntag gab es die erste Bombendrohung und wir versammelten uns alle in der Lobby», so die Leserin. Am Folgetag habe sich die Lage wieder etwas entspannt.

Allgemein sei die Stimmung vor Ort insbesondere bei den Einheimischen erstaunlich locker. «Auf den Strassen und in Cafés sind viele Menschen zu sehen.» Das Vertrauen in die Abwehrsysteme der Vereinigten Arabischen Emirate sei gross.

Allerdings haben Trümmerteile von abgeschossenen Drohnen bereits zu mehreren Zwischenfällen in Dubai geführt. So ist es etwa am Samstag zu einem Brand im Luxushotel Fairmont The Palm auf der künstlich angelegten Insel Palm Jumeirah gekommen. Bilder, die in sozialen Netzwerken kursieren, zeigten Rauch über dem Hotelkomplex.

Auch der Flughafen in Dubai ist bereits Ziel eines iranischen Angriffs geworden.

