Drei Jahre Haft Schweizer Senior in Südkorea wegen Meth-Schmuggels verurteilt

Dominik Müller

3.11.2025

Methamphetamin wird immer wieder an Flughafen in Gepäckstücken entdeckt.
Methamphetamin wird immer wieder an Flughafen in Gepäckstücken entdeckt.
Symbolbild: Keystone

Ein über 80-jähriger Schweizer ist in Südkorea wegen versuchten Drogenschmuggels zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte fast drei Kilo Methamphetamin im Gepäck – angeblich ohne sein Wissen.

Dominik Müller

03.11.2025, 11:47

03.11.2025, 11:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein über 80-jähriger Schweizer wurde in Südkorea zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.
  • Er soll fast 3 Kilogramm Methamphetamin geschmuggelt haben.
  • Der Mann behauptete, er habe im Auftrag einer unbekannten Person gehandelt und sei sich des Drogeninhalts im Koffer nicht bewusst gewesen.
Mehr anzeigen

Ein Schweizer Staatsbürger ist in Südkorea wegen Drogenschmuggels zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Der über 80-Jährige soll versucht haben, 2,98 Kilogramm Methamphetamin auf die Insel-Provinz Jeju-do zu schmuggeln, berichtet die südkoreanische Zeitung «Korean JoongAng Daily».

Das Bezirksgericht Jeju verurteilte den Schweizer demnach zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten.

Der Mann ist bereits am 30. März gefasst worden, nachdem er das Methamphetamin in einem Reisekoffer am internationalen Flughafen von Phnom Penh in Kambodscha versteckt hatte. Er gab den Koffer als Fluggepäck auf und versuchte, ihn über Hongkong zum internationalen Flughafen von Jeju zu bringen.

8,5 Millionen Dollar Belohnung

Vor Gericht behauptete der Anwalt des Beschuldigten, der Koffer sei auf Wunsch einer unbekannten Person nach Korea gebracht worden. Der Schweizer sei sich nicht bewusst gewesen, dass er Drogen enthielt.

Der Verteidiger erklärte gemäss Bericht, der Angeklagte sei über soziale Medien von jemandem kontaktiert worden, der behauptete, ein Geschenk an einen japanischen Bankier zu schicken. Die Belohnung für die Lieferung des Koffers soll 8,5 Millionen Dollar betragen haben.

«Eine strenge Bestrafung ist notwendig»

«Angesichts der Umstände, unter denen der Angeklagte nach Kambodscha gereist ist und den Koffer mitgebracht hat, scheint es nicht so, als hätte er klar erkannt, dass der Koffer Drogen enthielt», erklärte das Gericht. Dennoch kam das Gericht zu dem Schluss, dass der Angeklagte den Auftrag auch dann ausgeführt hätte, wenn es sich um Drogen gehandelt hätte.

Der Richter fügte hinzu: «Drogenkriminalität verbreitet nicht nur Drogen in der Gesellschaft, sondern führt auch zu weiteren Straftaten und stellt eine ernsthafte Gefahr für die Öffentlichkeit dar. Eine strenge Bestrafung ist notwendig, um den Drogenhandel an der Quelle zu verhindern.»

