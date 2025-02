Der Mann ist in Pattaya verhaftet worden. (Archivbild) Caroline Bock/dpa/Archiv

In Thailand sind zwei Schweizer wegen schwerwiegender Vorwürfe festgenommen worden. Einer der Männer soll 2022 ein Kind missbraucht haben. Nach seiner Festnahme droht ihm die Ausschaffung

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 67-jähriger Schweizer wurde in Pattaya wegen des Verdachts auf Kindesmissbrauch verhaftet.

Ein zweiter Schweizer (41) steht unter Verdacht, über Dating-Apps Kontakt zu Minderjährigen gesucht zu haben.

Beide Männer sollen nach dem Prozess aus Thailand ausgewiesen werden. Mehr anzeigen

Im thailändischen Touristen-Hotspot Pattaya ist am Dienstagabend ein 67-jähriger Schweizer festgenommen worden. Laut thailändischen Medien wird ihm vorgeworfen, 2022 ein neunjähriges Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor, der nun zur Verhaftung führte.

Nach seiner Festnahme wurde dem Senior umgehend das Visum entzogen. Ihm droht nun ein Gerichtsprozess in Thailand. Nach Abschluss des Verfahrens soll er in die Schweiz ausgeschafft werden, begleitet von einem Wiedereinreiseverbot für ganz Thailand. Der Beschuldigte selbst hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäussert.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigte die Verhaftung eines Schweizer Staatsbürgers. Die Schweizer Botschaft in Bangkok stehe in Kontakt mit den lokalen Behörden und biete konsularische Unterstützung an.

Auch zweiter Schweizer verhaftet

Neben dem 67-Jährigen wurde ein weiterer Schweizer festgenommen. Der 41-jährige Marcel O. soll laut thailändischen Medien im Jahr 2023 als Tourist ins Land gereist sein und über Dating-Apps Kontakt zu Minderjährigen gesucht haben. Bei seiner Rückkehr nach Thailand 2025 wurde er in einem Hotel in Chonburi verhaftet. Auch gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor, der mehrere Anklagepunkte wegen unangemessener Annäherungen an Minderjährige umfasst.

Das EDA bestätigte auch diese Verhaftung und erklärte, dass die Schweizer Botschaft in Bangkok den zweiten Inhaftierten im Rahmen des konsularischen Schutzes unterstützt.

Generalmajor der thailändischen Einwanderungsbehörde betonte in diesem Zusammenhang, dass die Behörden entschlossen seien, konsequent gegen sexuelle Straftaten vorzugehen.