Ein tragischer Töffunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag unweit der Schweizer Grenze. Auf einer kurvigen Serpentinenstrasse nahe der französischen Ortschaft Mouthe stiessen zwei Motorräder zusammen.
Wie die Lokalzeitung L'Est Republicain berichtet, herrschten zu diesem Zeitpunkt schwierige Sichtverhältnisse. An mehreren Stellen sei dichter Nebel gestanden, was die Fahrt für die Lenker gefährlich machte.
Ein 68-jähriger Schweizer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Für zwei weitere Schweizer nahm das Unglück ebenfalls ein dramatisches Ende: Ein 67-jähriger Mann und eine 62-jährige Frau mussten schwer verletzt per Rettungshelikopter ins Universitätsspital Besançon gebracht werden.
Im Einsatz standen rund 15 Feuerwehrleute, die Verletzten erstversorgten und die Unfallstelle sicherten. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Von allen Beteiligten wurden toxikologische Proben entnommen, wie die französischen Behörden bestätigten.