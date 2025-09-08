Die französischen Rettungskräfte mussten am Sonntag ausrücken. IMAGO/NurPhoto/Adnan Farzat

Ein schwerer Unfall direkt hinter der Schweizer Grenze kostete am Sonntag einem 68-jährigen Töfffahrer das Leben. Zwei weitere Schweizer wurden schwer verletzt ins Spital geflogen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einer Töff-Kollision in Mouthe (F) starb ein 68-jähriger Schweizer noch am Unfallort.

Zwei weitere Schweizer – ein 67-jähriger Mann und eine 62-jährige Frau – wurden schwer verletzt.

Polizei und Feuerwehr waren mit 15 Einsatzkräften vor Ort, die Unfallursache wird untersucht. Mehr anzeigen

Ein tragischer Töffunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag unweit der Schweizer Grenze. Auf einer kurvigen Serpentinenstrasse nahe der französischen Ortschaft Mouthe stiessen zwei Motorräder zusammen.

Wie die Lokalzeitung L'Est Republicain berichtet, herrschten zu diesem Zeitpunkt schwierige Sichtverhältnisse. An mehreren Stellen sei dichter Nebel gestanden, was die Fahrt für die Lenker gefährlich machte.

Ein 68-jähriger Schweizer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Für zwei weitere Schweizer nahm das Unglück ebenfalls ein dramatisches Ende: Ein 67-jähriger Mann und eine 62-jährige Frau mussten schwer verletzt per Rettungshelikopter ins Universitätsspital Besançon gebracht werden.

Im Einsatz standen rund 15 Feuerwehrleute, die Verletzten erstversorgten und die Unfallstelle sicherten. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Von allen Beteiligten wurden toxikologische Proben entnommen, wie die französischen Behörden bestätigten.