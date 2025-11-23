Schweizer Tourist weigert sich, seinen Hunden Maulkörbe anzulegen und wird angezeigt

Der Regionalzug zwischen Meran und Bozen war wegen des Schweizer Tourists 20 Minuten verspätet. IMAGO/Ulrich Wagner

Ein Schweizer Tourist hat sich im Südtirol geweigert, mit zwei unangeleinten Hunde ohne Maulkorb den Zug zu verlassen – und legte damit den Bahnverkehr lahm.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Schweizer Tourist sorgte im Südtirol für eine 20-minütige Zugverspätung, weil er sich mit zwei unangeleinten Hunden weigerte, den Zug zu verlassen.

Trotz mehrfacher Aufforderung durch das Bahnpersonal blieb der Mann im Zug, bis die Polizei eingreifen musste.

Er wurde wegen Störung des öffentlichen Dienstes, Beleidigung und Widerstands gegen Beamte angezeigt. Mehr anzeigen

Ein 59-jähriger Schweizer Tourist hat im Südtirol auf der Bahnstrecke zwischen Meran und Bozen für rund 20 Minuten Verspätung gesorgt. Das berichtet die italienische Zeitung «Corriere dell'Alto Adige».

Demnach war der Mann mit zwei grossen Hunden unterwegs, die weder angeleint waren noch einen Maulkorb trugen – obwohl für grosse Tiere im öffentlichen Verkehr in Italien Maulkorbpflicht gilt. Wann genau der Vorfall passiert ist, ist unklar. Die Zeitung schreibt von «in den letzten Tagen».

Das Bahnpersonal habe ihn mehrfach aufgefordert, den Zug zu verlassen, doch der Tourist weigerte sich und blockierte damit die Weiterfahrt. Schliesslich mussten die Carabinieri aus Tirolo einschreiten. Auch gegenüber der Beamten soll sich der Mann laut der «Corriere dell'Alto Adige» aber aggressiv verhalten und Widerstand geleistet haben, bevor er schliesslich aus dem Zug gebracht werden konnte.

Der Mann wurde laut Bericht wegen Störung des öffentlichen Dienstes, Beleidigung und Widerstands gegen Beamte angezeigt.