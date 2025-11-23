Schweizer Tourist weigert sich, seinen Hunden Maulkörbe anzulegen und wird angezeigt

Demnach war der Mann mit zwei grossen Hunden unterwegs, die weder angeleint waren noch einen Maulkorb trugen – obwohl für grosse Tiere im öffentlichen Verkehr in Italien Maulkorbpflicht gilt. Wann genau der Vorfall passiert ist, ist unklar. Die Zeitung schreibt von «in den letzten Tagen».
Das Bahnpersonal habe ihn mehrfach aufgefordert, den Zug zu verlassen, doch der Tourist weigerte sich und blockierte damit die Weiterfahrt. Schliesslich mussten die Carabinieri aus Tirolo einschreiten. Auch gegenüber der Beamten soll sich der Mann laut der «Corriere dell'Alto Adige» aber aggressiv verhalten und Widerstand geleistet haben, bevor er schliesslich aus dem Zug gebracht werden konnte.
Der Mann wurde laut Bericht wegen Störung des öffentlichen Dienstes, Beleidigung und Widerstands gegen Beamte angezeigt.