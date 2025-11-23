Schweizer Tourist weigert sich, seinen Hunden Maulkörbe anzulegen und wird angezeigt

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zugverspätung im Südtirol Schweizer Tourist weigert sich, seinen Hunden Maulkörbe anzulegen und wird angezeigt

Noemi Hüsser

23.11.2025

Der Regionalzug zwischen Meran und Bozen war wegen des Schweizer Tourists 20 Minuten verspätet.
Der Regionalzug zwischen Meran und Bozen war wegen des Schweizer Tourists 20 Minuten verspätet.
IMAGO/Ulrich Wagner

Ein Schweizer Tourist hat sich im Südtirol geweigert, mit zwei unangeleinten Hunde ohne Maulkorb den Zug zu verlassen – und legte damit den Bahnverkehr lahm.

Noemi Hüsser

23.11.2025, 12:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Schweizer Tourist sorgte im Südtirol für eine 20-minütige Zugverspätung, weil er sich mit zwei unangeleinten Hunden weigerte, den Zug zu verlassen.
  • Trotz mehrfacher Aufforderung durch das Bahnpersonal blieb der Mann im Zug, bis die Polizei eingreifen musste.
  • Er wurde wegen Störung des öffentlichen Dienstes, Beleidigung und Widerstands gegen Beamte angezeigt.
Mehr anzeigen

Ein 59-jähriger Schweizer Tourist hat im Südtirol auf der Bahnstrecke zwischen Meran und Bozen für rund 20 Minuten Verspätung gesorgt. Das berichtet die italienische Zeitung «Corriere dell'Alto Adige».

Demnach war der Mann mit zwei grossen Hunden unterwegs, die weder angeleint waren noch einen Maulkorb trugen – obwohl für grosse Tiere im öffentlichen Verkehr in Italien Maulkorbpflicht gilt. Wann genau der Vorfall passiert ist, ist unklar. Die Zeitung schreibt von  «in den letzten Tagen».

Das Bahnpersonal habe ihn mehrfach aufgefordert, den Zug zu verlassen, doch der Tourist weigerte sich und blockierte damit die Weiterfahrt. Schliesslich mussten die Carabinieri aus Tirolo einschreiten. Auch gegenüber der Beamten soll sich der Mann laut der «Corriere dell'Alto Adige» aber aggressiv verhalten und Widerstand geleistet haben, bevor er schliesslich aus dem Zug gebracht werden konnte.

Der Mann wurde laut Bericht wegen Störung des öffentlichen Dienstes, Beleidigung und Widerstands gegen Beamte angezeigt.

Meistgelesen

Kennedy-Enkelin Tatiana Schlossberg ist unheilbar an Krebs erkrankt
«Für unerfahrene Athleten könnte das zu einem gefährlichen Problem werden»
Schweizer Tourist weigert sich, seinen Hunden Maulkörbe anzulegen und wird angezeigt
Jeffrey Epstein hatte Verbindungen nach Zürich, Genf und Zug
WM-Leader Norris und Piastri werden disqualifiziert

Mehr News

Heftige Schneefälle. Wintercomeback führt teils zu Strassenchaos

Heftige SchneefälleWintercomeback führt teils zu Strassenchaos

Transparency International. «Schweizer Justiz ist nachlässig bei Korruptionsbekämpfung»

Transparency International«Schweizer Justiz ist nachlässig bei Korruptionsbekämpfung»

Belarus. Polizeigewalt gegen Frauen und viele Festnahmen in Belarus

BelarusPolizeigewalt gegen Frauen und viele Festnahmen in Belarus