Schweizer Touristen sitzen auf abgelegener Insel fest

Auf der Insel Socotra gibt es ausgefallene Pflanzenarten. KEYSTONE

Wegen der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten sind derzeit rund 650 internationale Touristen auf der jemenitischen Insel Socotra gestrandet. Darunter befinden sich auch einige Schweizerinnen und Schweizer. Eine Rückholaktion ist nicht geplant.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der Insel Socotra sind rund 650 Touristen wegen gesperrtem Luftraum blockiert.

Das EDA bestätigt die Anwesenheit «einer sehr kleinen Zahl» Schweizer Staatsangehöriger.

Der Bund organisiert keinen Rückflug und verweist auf Eigenverantwortung.

Auf der jemenitischen Insel Socotra sitzen derzeit rund 650 internationale Touristen fest. Grund ist die Sperrung des Luftraums infolge der zunehmenden regionalen Spannungen im Nahen Osten. Sämtliche Rückflüge wurden gestrichen. Wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf Anfrage des «Corriere del Ticino» bestätigte, befinden sich darunter auch einige Schweizer Staatsangehörige.

Eine Sprecherin des EDA erklärte, man habe Kenntnis von einer «sehr kleinen Zahl» Schweizerinnen und Schweizern, die derzeit auf Socotra festsitzen. Die Schweizer Botschaft in Riad stehe mit den Betroffenen in Kontakt. Eine organisierte Rückholaktion ist jedoch nicht vorgesehen.

«EDA wird keinen Rückflug organisieren»

Das EDA rät seit längerer Zeit dringend von Reisen in den Jemen ab – einschliesslich Socotra. Wer sich dennoch in das Gebiet begebe, handle gemäss Gesetz über die Schweizerinnen und Schweizer im Ausland auf eigenes Risiko. Entsprechend kämen die Prinzipien der Eigenverantwortung und der Subsidiarität zur Anwendung. «Das EDA wird keinen Rückflug organisieren», hiess es.

Socotra gilt als eines der abgelegensten und zugleich artenreichsten Gebiete der Welt. Der Archipel liegt strategisch am Eingang zum Golf von Aden und gehört politisch zum Jemen, ist aber geografisch weit vom Festland entfernt. Trotz der anhaltenden Konflikte im Land blieb die Insel bislang weitgehend verschont – nun wirkt sich die regionale Eskalation jedoch auch auf den internationalen Tourismus aus.

Wann die gesperrten Flugverbindungen wieder aufgenommen werden, ist derzeit offen.