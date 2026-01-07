Schweizer Touristen sitzen auf abgelegener Insel fest

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Paradies wird zur Sackgasse Schweizer Touristen sitzen auf abgelegener Insel fest

Sven Ziegler

7.1.2026

Auf der Insel Socotra gibt es ausgefallene Pflanzenarten. 
Auf der Insel Socotra gibt es ausgefallene Pflanzenarten. 
KEYSTONE

Wegen der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten sind derzeit rund 650 internationale Touristen auf der jemenitischen Insel Socotra gestrandet. Darunter befinden sich auch einige Schweizerinnen und Schweizer. Eine Rückholaktion ist nicht geplant.

Sven Ziegler

07.01.2026, 11:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf der Insel Socotra sind rund 650 Touristen wegen gesperrtem Luftraum blockiert.
  • Das EDA bestätigt die Anwesenheit «einer sehr kleinen Zahl» Schweizer Staatsangehöriger.
  • Der Bund organisiert keinen Rückflug und verweist auf Eigenverantwortung.
Mehr anzeigen

Auf der jemenitischen Insel Socotra sitzen derzeit rund 650 internationale Touristen fest. Grund ist die Sperrung des Luftraums infolge der zunehmenden regionalen Spannungen im Nahen Osten. Sämtliche Rückflüge wurden gestrichen. Wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf Anfrage des «Corriere del Ticino» bestätigte, befinden sich darunter auch einige Schweizer Staatsangehörige.

Eine Sprecherin des EDA erklärte, man habe Kenntnis von einer «sehr kleinen Zahl» Schweizerinnen und Schweizern, die derzeit auf Socotra festsitzen. Die Schweizer Botschaft in Riad stehe mit den Betroffenen in Kontakt. Eine organisierte Rückholaktion ist jedoch nicht vorgesehen.

«EDA wird keinen Rückflug organisieren»

Das EDA rät seit längerer Zeit dringend von Reisen in den Jemen ab – einschliesslich Socotra. Wer sich dennoch in das Gebiet begebe, handle gemäss Gesetz über die Schweizerinnen und Schweizer im Ausland auf eigenes Risiko. Entsprechend kämen die Prinzipien der Eigenverantwortung und der Subsidiarität zur Anwendung. «Das EDA wird keinen Rückflug organisieren», hiess es.

Socotra gilt als eines der abgelegensten und zugleich artenreichsten Gebiete der Welt. Der Archipel liegt strategisch am Eingang zum Golf von Aden und gehört politisch zum Jemen, ist aber geografisch weit vom Festland entfernt. Trotz der anhaltenden Konflikte im Land blieb die Insel bislang weitgehend verschont – nun wirkt sich die regionale Eskalation jedoch auch auf den internationalen Tourismus aus.

Wann die gesperrten Flugverbindungen wieder aufgenommen werden, ist derzeit offen.

Mehr Reise-Artikel

Wärme im Winter?. Dieses Ferienparadies ist kein Geheimtipp mehr und trotzdem magisch

Wärme im Winter?Dieses Ferienparadies ist kein Geheimtipp mehr und trotzdem magisch

Hammer vor Weihnachten. Das renommierte Hotel Castell schliesst für unbestimmte Zeit – Personal wurde überrascht

Hammer vor WeihnachtenDas renommierte Hotel Castell schliesst für unbestimmte Zeit – Personal wurde überrascht

Naturphänomen im Great Barriere Reef. Darum ist das Korallenlaichen zentral für ein intaktes Riff

Naturphänomen im Great Barriere ReefDarum ist das Korallenlaichen zentral für ein intaktes Riff

Meistgelesen

Brandverletzter Martin Achermann: «Lebensziele verschwinden nicht»
Jetzt wächst die Kritik an den Walliser Brand-Ermittlungen
«Wenn wir Sch***** brauchen und sie nicht zu weit weg ist, werden wir sie nehmen»
Crans-Montana drohen Kosten von über 100 Millionen Franken
Schweizer Touristen sitzen auf abgelegener Insel fest