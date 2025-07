Mitten in Palma wurde die Schweizerin ausgeraubt. (Symbolbild) Clara Margais/dpa

Eine 24-jährige Schweizer Touristin wurde in Palma von einem jungen Mann bedrängt, sexuell angegriffen und bestohlen. Der mutmassliche Täter hatte sie zuvor in einer Disco kennengelernt.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Was als ausgelassener Abend in Palma begann, endete für eine junge Schweizerin in einem Albtraum: Wie spanische Medien berichten, wurde die 24-Jährige in den frühen Morgenstunden des Donnerstags sexuell belästigt und bestohlen. Der mutmassliche Täter war ein Mann, den sie wenige Stunden zuvor in einer Diskothek kennengelernt hatte.

Nach der Schilderung der Frau begleitete sie ihn gegen fünf Uhr morgens vom Paseo Marítimo hinauf zur Calle Federico García Lorca. Auf einer dunklen Treppe soll er plötzlich versucht haben, sie gegen ihren Willen zu küssen – und sei auch nach ihrer klaren Ablehnung körperlich übergriffig geworden. Laut Anzeige fasste er ihr mehrfach an den Po und die Brüste.

Täter flüchtet mit Tasche und iPhone

Als die Schweizerin ihn zurechtwies, eskalierte die Situation: Der Mann entriss ihr die Handtasche und rannte davon. In der Tasche befanden sich neben dem Handy auch ihre Ausweisdokumente, Geld und die Wohnungsschlüssel.

Die junge Frau kehrte am Sonntag wie geplant in die Schweiz zurück – meldete den Vorfall aber noch vor Ort bei der Polizei. Zurück in der Schweiz übermittelte sie dann die GPS-Position ihres iPhones, das offenbar noch eingeschaltet ist. So soll sich der mutmassliche Täter geortet haben lassen.

Die spanische Polizei ermittelt nun wegen sexueller Nötigung und Raubes. Ob der Mann bereits identifiziert werden konnte, ist derzeit unklar.