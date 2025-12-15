Menschen versammelt sich einen Tag nach einer Schiesserei am Bondi Beach in Sydney um ein Blumendenkmal. Mark Baker/AP/dpa

Nur wenige hundert Meter vom Anschlagsort entfernt hört eine Schweizerin plötzlich Sirenen – Bondi Beach wurde gestern zum Schauplatz eines brutalen Anschlags.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Anschlag auf ein jüdisches Fest am Bondi Beach herrscht in Sydney Schock und Trauer, Tausende legen Blumen nieder und zeigen grosse Solidarität.

Eine Schweizerin berichtet, sie habe die Tat aus nächster Nähe miterlebt und schildert die plötzliche Veränderung von friedlicher Abendstimmung zu Alarm und Angst.

Bondi Beach ist nach dem Vorfall menschenleer, die Betroffenheit geht über Religionsgrenzen hinaus und zeigt sich in zahlreichen Gesten der Anteilnahme. Mehr anzeigen

Ein Tag nach dem Anschlag auf ein jüdisches Fest in Sydney steht Australien unter Schock. Eine Schweizerin, die in Sydney wohnt, hat den Angriff miterlebt.

«Ich war zum Zeitpunkt des Anschlags in meiner Wohnung», erzählt sie. Zum Glück hätten sie und ihr Freund kurz davor entschieden, nicht an den Strand zu gehen. «Wir wohnen etwa 500 Meter vom Bondi Beach entfernt. Wir sprachen darüber, ob wir noch hingehen sollten.»

Die Stimmung sei anfangs wunderschön gewesen. «Es war ein friedlicher Abend. Ein klassischer pinker Sonnenuntergang, alle genossen das Wetter.» Dann habe sie plötzlich Polizeisirenen gehört.

Tausende pilgern nach Bondi Beach

Da sei ihr klar geworden, dass etwas passiert sein musste. «Über Social Media habe ich erfahren, was sich nur 500 Meter vor meiner Haustür abgespielt hatte», sagt sie. Die Netzwerke würden derzeit förmlich explodieren. «In einer Facebook-Gruppe wurden alle Videos geteilt. Es ist unglaublich – man sieht alles.»

Gleichzeitig werde dort sichtbar, wie stark die Gemeinschaft in Sydney sei. «Zivilisten und Lifeguards sind sofort eingesprungen, um Menschen zu helfen. Heute pilgerten Tausende zum Tatort, um Blumen niederzulegen.» Vor den Läden habe es lange Schlangen gegeben.

Bondi Beach ist jetzt komplett leer

Nun sei Bondi Beach wie ausgestorben. «Normalerweise ist der Strand ab 6 Uhr morgens voll mit Sportlern und Badegästen.» Heute aber sei er völlig leer. So leer habe sie ihn zuletzt während der Covid-Zeit erlebt.

Bondi Beach ist nach dem Anschlag komplett leer. zvg

Für die Schweizerin geht der Vorfall unter die Haut. «Es ist schlimm, dass so etwas passieren konnte.» Gleichzeitig sei die Solidarität gross.

Das bestätigen auch aktuelle Meldungen. Die Betroffenheit reiche weit über Religionsgrenzen hinaus, wie sich vor dem Pavillon am Bondi Beach zeige. Im Halbkreis um die Blumen vor Ort tragen zwei Männer einen Gebetsgesang vor.

«Wir sind gekommen, um unseren Respekt zu zollen», sagt ein Anwohner, der nicht jüdisch ist. Er sei schockiert, dass ein Terroranschlag praktisch vor seiner Haustür passiert sei, heisst es in einer SDA-Meldung. Was ihm durch den Kopf gehe, könne er kaum beschreiben. «Sprachlos» sei ein Wort, das an diesem Tag oft falle.