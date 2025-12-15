«Ich war zum Zeitpunkt des Anschlags in meiner Wohnung», erzählt sie. Zum Glück hätten sie und ihr Freund kurz davor entschieden, nicht an den Strand zu gehen. «Wir wohnen etwa 500 Meter vom Bondi Beach entfernt. Wir sprachen darüber, ob wir noch hingehen sollten.»
Die Stimmung sei anfangs wunderschön gewesen. «Es war ein friedlicher Abend. Ein klassischer pinker Sonnenuntergang, alle genossen das Wetter.» Dann habe sie plötzlich Polizeisirenen gehört.
Tausende pilgern nach Bondi Beach
Da sei ihr klar geworden, dass etwas passiert sein musste. «Über Social Media habe ich erfahren, was sich nur 500 Meter vor meiner Haustür abgespielt hatte», sagt sie. Die Netzwerke würden derzeit förmlich explodieren. «In einer Facebook-Gruppe wurden alle Videos geteilt. Es ist unglaublich – man sieht alles.»
Gleichzeitig werde dort sichtbar, wie stark die Gemeinschaft in Sydney sei. «Zivilisten und Lifeguards sind sofort eingesprungen, um Menschen zu helfen. Heute pilgerten Tausende zum Tatort, um Blumen niederzulegen.» Vor den Läden habe es lange Schlangen gegeben.
Bondi Beach ist jetzt komplett leer
Nun sei Bondi Beach wie ausgestorben. «Normalerweise ist der Strand ab 6 Uhr morgens voll mit Sportlern und Badegästen.» Heute aber sei er völlig leer. So leer habe sie ihn zuletzt während der Covid-Zeit erlebt.
Für die Schweizerin geht der Vorfall unter die Haut. «Es ist schlimm, dass so etwas passieren konnte.» Gleichzeitig sei die Solidarität gross.
Das bestätigen auch aktuelle Meldungen. Die Betroffenheit reiche weit über Religionsgrenzen hinaus, wie sich vor dem Pavillon am Bondi Beach zeige. Im Halbkreis um die Blumen vor Ort tragen zwei Männer einen Gebetsgesang vor.
«Wir sind gekommen, um unseren Respekt zu zollen», sagt ein Anwohner, der nicht jüdisch ist. Er sei schockiert, dass ein Terroranschlag praktisch vor seiner Haustür passiert sei, heisst es in einer SDA-Meldung. Was ihm durch den Kopf gehe, könne er kaum beschreiben. «Sprachlos» sei ein Wort, das an diesem Tag oft falle.
