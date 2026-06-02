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Rätsel in Pakistan Schweizerin verschwindet nach Landung – Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Sven Ziegler

2.6.2026

Die Polizei hat zwei Verdächtige verhaftet.
Die Polizei hat zwei Verdächtige verhaftet.
Lahore Police

Eine Schweizer Staatsbürgerin hat in Pakistan einen Grosseinsatz der Polizei ausgelöst. Nachdem die Frau kurz nach ihrer Ankunft in Lahore als vermisst gemeldet worden war, wurde sie wenige Stunden später wohlbehalten in einem Hotel gefunden.

Sven Ziegler

02.06.2026, 07:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Schweizerin wurde nach ihrer Ankunft am Flughafen von Lahore als vermisst gemeldet.
  • Die Polizei fand die Frau wenige Stunden später in einem Hotel.
  • Ermittler vermuten einen Zusammenhang mit mutmasslich betrügerischen Reisevermittlern.
Mehr anzeigen

Der Fall sorgte in Pakistan für grosse Aufmerksamkeit. Die Schweizer Staatsbürgerin Sophia Maria Miller war laut örtlichen Medien aus den USA über die Türkei nach Lahore gereist.

Kurz nach ihrer Landung verlor ihr Ehemann den Kontakt zu ihr. Nachdem weder ihr Mobiltelefon noch ihr WhatsApp-Konto erreichbar waren, schlug der Mann Alarm und meldete seine Frau bei den Behörden als vermisst.

Die Polizei leitete daraufhin Ermittlungen ein und registrierte einen Entführungsfall gegen unbekannte Täter.

Polizei findet Frau in Hotel

Die Suche dauerte jedoch nicht lange. Nach Angaben der Polizei konnte die Schweizerin innerhalb weniger Stunden lokalisiert werden.

Gefunden wurde sie in einem Hotel in Bahria Town, einem Stadtteil von Lahore. Die Frau blieb nach Angaben der Behörden unverletzt.

Im Zusammenhang mit dem Vorfall wurden zwei Personen festgenommen. Die Ermittler gehen derzeit Hinweisen nach, wonach die Frau möglicherweise auf betrügerische Reisevermittler hereingefallen sein könnte.

Viele Fragen weiterhin offen

Die genauen Umstände ihres Verschwindens sind bislang unklar. Die Polizei hat die Untersuchungen ausgeweitet und prüft verschiedene mögliche Szenarien.

Der zuständige Polizeichef ordnete nach Medienberichten eine umfassende Untersuchung an. Dabei soll geklärt werden, weshalb der Kontakt zur Schweizerin plötzlich abriss und welche Rolle die festgenommenen Verdächtigen gespielt haben könnten.

Weitere Einzelheiten wollen die Behörden erst nach Abschluss der laufenden Ermittlungen bekanntgeben.

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