Luftangriff auf Kabul Pakistan erklärt Taliban-Regierung «offenen Krieg»

Redaktion blue News

27.2.2026 - 05:22

Anwohner stehen am vergangenen Sonntag neben einem beschädigten Auto am Ort eines grenzüberschreitenden Angriffs der pakistanischen Armee in der afghanischen Provinz Nangarhar. 
Anwohner stehen am vergangenen Sonntag neben einem beschädigten Auto am Ort eines grenzüberschreitenden Angriffs der pakistanischen Armee in der afghanischen Provinz Nangarhar. 
Bild: Keystone/AP Photo/Hedayat Shah

Pakistan wirft Afghanistan seit langem die Unterstützung von Terrorgruppen vor. Jetzt eskalieren Gefechte zwischen den Nachbarn: Das pakistanische Militär greift aus der Luft auch Kabul an.

Keystone-SDA, Redaktion blue News

27.02.2026, 05:22

27.02.2026, 06:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit der Rückkehr der Taliban an die Macht in Afghanistan verschärfen sich die Konflikte mit Pakistan.
  • Vor Kurzem einigen sich die Nachbarländer auf eine Waffenruhe.
  • Doch jetzt eskalieren die Kämpfe erneut.
  • Nach einer Offensive der afghanischen Taliban hat Pakistans Luftwaffe in der Nacht zu Freitag militärische Einrichtungen im Nachbarland angegriffen.
  • Pakistan erklärte der herrschenden Taliban-Regierung in Afghanistan den «offenen Krieg».
Mehr anzeigen

Der Konflikt zwischen Pakistan und Afghanistan eskaliert. Nach einer Offensive der afghanischen Taliban hat Pakistans Luftwaffe in der Nacht militärische Einrichtungen im Nachbarland angegriffen. Pakistan erklärte der herrschenden Taliban-Regierung in Afghanistan den «offenen Krieg». «Unsere Geduld ist am Ende. Jetzt herrscht offener Krieg zwischen uns und euch», schrieb der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif am Freitag im Onlinedienst X.

Bei Pakistans Angriff wurden auch Ziele in der afghanischen Hauptstadt Kabul und den Provinzen Kandahar und Paktia bombardiert. Das bestätigte der Sprecher der islamistischen Taliban-Regierung, Sabiullah Mudschahid, auf der Plattform X. Es gebe keine Berichte über Opfer der Luftangriffe. Die pakistanische Seite sprach von Dutzenden getöteten Taliban-Kämpfern.

Afghanistan hatte zuvor pakistanische Stellungen entlang der umstrittenen Grenze angegriffen. Dabei seien 55 pakistanische Soldaten getötet worden, teilte das afghanische Verteidigungsministerium in einer Stellungnahme auf X mit. Pakistanische Stellungen im Grenzgebiet seien eingenommen worden.

UN-Generalsekretär fordert Deeskalation

Pakistans Präsident Asif Ali Zardari schrieb in der Nacht auf X, die Reaktion der pakistanischen Streitkräfte sei umfassend und entschlossen. Sein Land werde keine Zugeständnisse in Bezug auf Frieden und territoriale Integrität machen. 133 afghanische Taliban-Kämpfer seien bei Gegenschlägen getötet worden, teilte der pakistanische Informationsminister Attaullah Tarar auf X mit. Bei Angriffen seien unter anderem Waffenlager, Panzer und Militäranlagen zerstört worden. Die Angaben beider Seiten liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

UN-Generalsekretär António Guterres forderte Afghanistan und Pakistan angesichts der jüngsten gegenseitigen Angriffe zur Deeskalation auf. Die Parteien sollten versuchen, alle Differenzen auf diplomatischen Weg beizulegen, sagte Guterres nach Angaben seines Sprechers Stéphane Dujarric.

Checkpoint der Taliban in der afghanischen Hauptstadt Kabul. (26. Februar 2026)
Checkpoint der Taliban in der afghanischen Hauptstadt Kabul. (26. Februar 2026)
Bild: Keystone/EPA/Samiullah Popal

Konflikt zwischen den Nachbarn flammt wieder auf

Erst am vergangenen Wochenende hatte Pakistan Stellungen in Afghanistan angegriffen. Die UN-Hilfsmission für Afghanistan (UNAMA) teilte im Nachgang mit, 13 Zivilisten seien bei den Luftschlägen ums Leben gekommen, sieben weitere verletzt worden. Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid hatte die folgenden Angriffe auf Pakistan als Gegenoffensive bezeichnet.

Die Beziehungen zwischen den Nachbarländern Afghanistan und Pakistan haben sich zuletzt massiv verschlechtert. Erst im Herbst war es zu Gefechten gekommen. Laut UN-Angaben starben damals 70 afghanische Zivilisten bei pakistanischen Angriffen. Friedensverhandlungen unter Vermittlung des Golfemirats Katar und der Türkei brachten keine nachhaltige Lösung des Konflikts.

Was steckt hinter den Gefechten?

Islamabad wirft Kabul vor, Terroristen zu beherbergen, die in Pakistan Anschläge verüben. Kabul bestreitet das.

Insbesondere die Gruppe Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) – weithin als Pakistanische Taliban bekannt – und ein regionaler Ableger des Islamischen Staates (IS) verüben in Pakistan seit Jahren immer mehr Anschläge. Nach Angaben des Pakistan Institute for Peace Studies stieg die Zahl der Terroranschläge in Pakistan 2025 auf fast 700.

Auch die Vereinten Nationen schreiben in einem jüngst veröffentlichten Bericht, dass die Regierung in Kabul verschiedenen Terrorgruppen im Land ein günstiges Umfeld biete und die Pakistanischen Taliban unterstütze. Die regierenden Taliban bestreiten das.

Die Nachbarländer teilen sich eine rund 2400 Kilometer lange Grenze, die 1893 zwischen dem damaligen Britisch-Indien und dem Emirat Afghanistan entstand. Der Verlauf der als «Durand-Linie» bekannten faktischen Grenze ist zwischen den Ländern umstritten.

Katar: Pakistan und Afghanistan vereinbaren sofortigen Waffenstillstand

Katar: Pakistan und Afghanistan vereinbaren sofortigen Waffenstillstand

STORY: Afghanistan und Pakistan haben nach den schwersten Kämpfen seit 2021 einen sofortigen Waffenstillstand vereinbart. Die entscheidenden Gespräche am Samstag in Doha wurden von Katar und der Türkei vermittelt. Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Muhammad Asif bestätigte am Sonntag auf der Plattform X, die Einigung sei «finalisiert» worden. Ein Folgetreffen sei für den 25. Oktober in Istanbul geplant, um «detaillierte Angelegenheiten» zu besprechen.  Dem Abkommen waren tagelange Gefechte vorausgegangen, bei denen Dutzende Menschen getötet und Hunderte verletzt wurden. Auslöser der Kämpfe waren Forderungen der Regierung in Islamabad, die afghanische Taliban-Regierung müsse gegen Extremisten vorgehen. Diese würden von afghanischem Boden aus ihre Angriffe in Pakistan intensivieren. Militante Gruppen bekämpfen seit Jahren den pakistanischen Staat. Ein Selbstmordanschlag, bei dem am Freitag sieben pakistanische Soldaten getötet wurden, verschärfte die Lage zusätzlich. Die Taliban bestreiten jedoch, den Kämpfern Unterschlupf zu gewähren. Sie werfen ihrerseits dem pakistanischen Militär vor, Falschinformationen zu verbreiten und mit dem IS verbundene Kämpfer zu schützen, um die Stabilität Afghanistans zu untergraben. 

19.10.2025

