Nestlé steht wegen kontaminierter Babynahrung unter Druck. Der Konzern soll belastete Produkte erst verspätet zurückgerufen und Behörden in mehreren europäischen Ländern zu spät informiert haben. In Frankreich beschäftigt der Fall inzwischen die Justiz.

Darum geht’s Nestlé soll mit dem Giftstoff Cereulid belastete Babynahrung erst verspätet zurückgerufen und Behörden informiert haben.

In Österreich und Deutschland wurden betroffene Produkte laut Recherchen teilweise stillschweigend aus den Regalen genommen, ohne öffentlichen Rückruf.

In Frankreich laufen mehrere Ermittlungen.

Nestlé weist die Vorwürfe zurück und verweist auf interne Sicherheitsverfahren . Zusammenfassung erstellt mit

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé mit Hauptsitz in Vevey steht wegen kontaminierter Säuglingsnahrung in der Kritik. Recherchen von Radio France, dem Westschweizer Sender RTS und dem belgischen RTBF, die von France Info und von Swissinfo veröffentlicht wurden, werfen dem Unternehmen vor, mit einem Giftstoff belastete Produkte in mehreren europäischen Ländern nicht umgehend zurückgerufen und die Behörden erst verspätet informiert zu haben. In Frankreich beschäftigt der Fall inzwischen die Justiz.

Auslöser der Affäre ist das Bakteriengift Cereulid, das bei Säuglingen schwere Vergiftungen verursachen und im schlimmsten Fall tödlich sein kann. Laut den Recherchen wurde das Toxin Ende November 2025 in Säuglingsnahrung aus einem Nestlé-Werk in den Niederlanden nachgewiesen.

Zwar leitete Nestlé am 11. Dezember einen ersten Rückruf ein. Ein weltweiter Rückruf folgte jedoch erst am 5. Januar 2026. Dazwischen soll der Konzern bereits intern gewusst haben, dass weitere Produkte betroffen waren.

Nach EU-Recht muss Öffentlichkeit informiert werden

Besonders im Fokus steht ein Werk im französischen Boué. Dort stoppte Nestlé laut den Recherchen ab dem 26. Dezember die Produktion, nachdem ein mit Cereulid belastetes Öl als Ursache identifiziert worden war. Rund 838'000 Gläser Säuglingsnahrung wurden demnach in den Werken blockiert. Produkte, die bereits im Handel oder bei Konsument*innen waren, blieben jedoch zunächst im Umlauf.

Die für das Werk zuständige französische Lebensmittelaufsicht schaltete deshalb die Justiz ein. Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass der Fall inzwischen an die Pariser Behörden übergeben wurde.

Auch in Österreich und Deutschland sollen belastete Produkte laut den Recherchen stillschweigend aus den Regalen genommen worden sein – zunächst ohne öffentlichen Rückruf. Das österreichische Gesundheitsministerium und deutsche Behörden bestätigten entsprechende Rücknahmen. Sie argumentieren jedoch, es habe nach ihrer Einschätzung keine akute Gesundheitsgefahr bestanden.

Nach europäischem Recht müsse die Öffentlichkeit informiert werden, sobald ein möglicherweise unsicheres Produkt Verbraucherinnen und Verbraucher erreicht haben könnte, heisst es laut den Recherchen.

Auch andere Babynahrung-Hersteller unter Druck

Nicht nur Nestlé gerät dadurch unter Druck. Das belastete Öl stammte vom chinesischen Hersteller Cabio Biotech und wurde vom Agrarkonzern Cargill an mehrere Hersteller von Säuglingsnahrung geliefert. Auch Danone und Lactalis riefen später Produkte zurück – allerdings erst Ende Januar.

in dem Fall laufen in Frankreich mehrere Strafuntersuchungen wegen möglicher Gefährdung von Säuglingen. Auslöser waren unter anderem Todesfälle und Spitaleinweisungen. In einigen Fällen schlossen die Behörden einen Zusammenhang mit der Babynahrung später aus. Andere Ermittlungen dauern jedoch an.

Nestlé weist die Vorwürfe zurück. Der Konzern erklärte laut France Info, man habe ein «strenges Verfahren» eingehalten. Zunächst habe man das Ausmass der Kontamination und die betroffenen Chargen genau abklären müssen. Ein vorschneller Rückruf hätte laut Nestlé dazu führen können, dass unvollständige oder falsche Produkte zurückgerufen worden wären. Ziel sei es gewesen, sowohl die Sicherheit der Säuglinge als auch die Versorgung der Familien zu gewährleisten.