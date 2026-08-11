Russland hat den US-Amerikaner Robert Gilman freigelassen. Nach mehr als vier Jahren Haft ist der schwer kranke US-Militärveteran auf dem Weg in ein Militärkrankenhaus.

Robert Gilman auf dem Weg zu einer Gerichtsverhandlung. Jetzt wurde der US-Militärveteran aus russischer Haft entlassen.

Darum geht’s Der schwer kranke US-Militärveteran Robert Gilman sass seit 2022 in russischer Haft.

Jetzt wurde er freigelassen und ist auf dem Weg in ein US-Militärkrankenhaus in Teexas.

Sein Zustand sei eine Folge der Misshandlungen, denen er im Gefängnis ausgesetzt gewesen sei. Zusammenfassung erstellt mit

Russland hat einen schwer kranken US-Militärveteran nach mehr als vier Jahren Haft freigelassen. Robert Gilman sei auf dem Weg in ein US-Militärkrankenhaus im Bundesstaat Texas, teilte Eric Lebson von der Organisation Global Reach am Dienstag mit. Dort solle der 32-Jährige medizinisch und psychologisch untersucht und behandelt werden.

Gilmans Familie sei nach Texas gereist, um bei ihm zu sein. Dazu gehöre auch seine Mutter, die sich zuvor in Russland aufgehalten und versucht habe, ihn dort im Krankenhaus zu besuchen.

Today, after more than four years of detention in Russia, Robert Gilman is on his way home to be reunited with his family. Mr. Gilman joins over 100 Americans whom President Trump has freed during his second term in office.



We thank Russia for working with Special Envoy Steve… pic.twitter.com/tw9zDX6IMu — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 11, 2026

Gilman, ein Lehrer, war seit 2022 in Russland inhaftiert. Zunächst war er zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden, nachdem er nach Angaben der russischen Justiz einen Polizisten geschlagen hatte. Zuvor war er wegen einer Störung aus einem Zug geholt worden.

Später wurde Gilman wegen weiterer Angriffe auf einen Gefängnismitarbeiter bei einer Zellenkontrolle, einen Ermittler und einen Wachmann verurteilt. Im Oktober 2024 erhielt er eine Haftstrafe von acht Jahren und einem Monat. Im vergangenen Jahr wurde die Strafe nach einer weiteren Verurteilung wegen Angriffen auf Gefängniswärter auf zehn Jahre verlängert.

Nach Angaben Lebsons war Gilman vor seiner Ausreise aus Russland 47 Tage lang kaum ansprechbar. Sein Zustand sei eine Folge der Misshandlungen gewesen, denen er im Gefängnis ausgesetzt gewesen sei. Gilman war demnach aus der Haft in ein ziviles Krankenhaus gebracht worden. Dort wurde er über eine Sonde ernährt und an ein Bett gefesselt. Seine Unterstützer hatten erklärt, er sei schwer krank und in Lebensgefahr.

Russland und die USA haben seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs mehrfach Gefangene ausgetauscht.