  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Haben nicht die Absicht» Baut Nordkorea die Propaganda-Lautsprecher ab? Pjöngjang dementiert

SDA

14.8.2025 - 13:38

Kim Yo Jong ist die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un.
Kim Yo Jong ist die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un.
sda

Nordkorea hat Berichte aus Südkorea dementiert, wonach Pjöngjang Propagandalautsprecher an der Grenze abgebaut habe. Kim Yo Jong, Schwester von Machthaber Kim Jong Un, erteilte zudem einer Annäherung an Seoul eine klare Absage.

Keystone-SDA

14.08.2025, 13:38

Nordkorea hat Aussagen aus Südkorea zurückgewiesen, dass Pjöngjang mit dem Abbau von Propagandalautsprechern entlang der hochgerüsteten Grenze begonnen habe.

«Die auf dem Grenzgebiet installierten Lautsprecher haben wir niemals entfernt, und wir sind auch nicht bereit, diese zu entfernen» teilte Kim Yo Jong, Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, über die staatliche Nachrichtenagentur KCNA mit.

Zudem erteilte die 37-Jährige einer Annäherung gegenüber Südkorea eine kategorische Absage. «Wir haben mehrfach klargestellt, dass wir nicht die Absicht haben, die Beziehungen zur Republik Korea zu verbessern». Diese Haltung sei endgültig und werde künftig auch in der nordkoreanischen Verfassung verankert, so Kim weiter.

Südkorea zum «Hauptfeind» erklärt

Südkoreas Präsident Lee Jae Myung bemüht sich seit seinem Amtsantritt Anfang Juni, die angespannten Beziehungen zum benachbarten Norden zu verbessern. Als Teil seiner Annäherungspolitik hat das südkoreanische Militär die Propaganda-Beschallung entlang der innerkoreanischen Grenze gestoppt und seine Lautsprecheranlagen abgebaut. Zu Beginn des Monats meldete das südkoreanische Militär dann, dass Nordkorea ebenfalls mit dem Abbau seiner Lautsprecheranlagen begonnen habe.

In den vergangenen Jahren haben sich die Beziehungen zwischen den zwei Staaten wieder deutlich verschlechtert. Der Norden hatte Ende 2023 Südkorea zum «Hauptfeind» erklärt und daraufhin auch sein jahrzehntealtes, politisches Ziel einer Wiedervereinigung aufgegeben.

Seit dem Koreakrieg (1950–1953) ist die koreanische Halbinsel in einen kommunistischen Norden und einen demokratischen Süden geteilt. Der Krieg endete zwar mit einem Waffenstillstand, doch bis heute haben beide Staaten keinen Friedensvertrag unterzeichnet.

Meistgelesen

Europäer warnen mit Psychotrick – dann geht Trump plötzlich ein Licht auf
Vorsicht vor diesen Trinkgeld-Fallen in deinen Ferien
Mädchen beim Europa-Park misshandelt – Täter lockte es aus Bad

Videos aus dem Ressort

Migrationspolitik in den USA: Gefangenenlager und Stacheldraht

Migrationspolitik in den USA: Gefangenenlager und Stacheldraht

Die USA unter der Regierung von US-Präsident Donald Trump setzen ihre harte Linie in der Migrationspolitik fort. Dazu gehören die Verlegung von kriminellen Migranten nach Guantanamo Bay und die weitere Befestigung der Grenze zu Mexiko.

05.08.2025

Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen

Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen

Wie funktionieren eigentlich diese US-Zölle? Wie stark tangieren sie die Schweizer Wirtschaft – und wie will diese darauf reagieren? blue News erklärt dir im Video anschaulich und appetitlich, was Sache ist.

31.07.2025

«Präsident des Friedens»: Trump strebt nach Nobelpreis

«Präsident des Friedens»: Trump strebt nach Nobelpreis

«Präsident des FRIEDENS»? In dieser Rolle sieht sich US-Präsident Donald Trump nach der jüngst vereinbarten Waffenruhe zwischen Thailand und Kambodscha. Nicht nur in diesem Konflikt inszeniert er sich als Friedensstifter. Trump bemüht sich um Schlichtung zwischen dem Kongo und Ruanda, im Nahostkonflikt und zwischen Russland und der Ukraine. Sein Ziel dabei ist der Friedensnobelpreis. Eine wichtige Motivation scheint dabei auch Trumps Rivalität mit Ex-Präsident Barack Obama zu sein, wie sein ehemaliger Berater John Bolton vermutet.

29.07.2025

Migrationspolitik in den USA: Gefangenenlager und Stacheldraht

Migrationspolitik in den USA: Gefangenenlager und Stacheldraht

Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen

Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen

«Präsident des Friedens»: Trump strebt nach Nobelpreis

«Präsident des Friedens»: Trump strebt nach Nobelpreis

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Deutschland. EU-Kommission: Bald nächstes Sanktionspaket gegen Moskau

DeutschlandEU-Kommission: Bald nächstes Sanktionspaket gegen Moskau

Vermummte Agenten und Checkpoints. Nationalgarde patrouilliert in Washington – Bürgermeisterin warnt Eltern

Vermummte Agenten und CheckpointsNationalgarde patrouilliert in Washington – Bürgermeisterin warnt Eltern

Internationale Fahndung läuft. Mädchen beim Europa-Park misshandelt – Täter lockte es aus Bad

Internationale Fahndung läuftMädchen beim Europa-Park misshandelt – Täter lockte es aus Bad