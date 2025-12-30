  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

100 Liter Regen pro Quadratmeter Sechs Tote bei Unwettern in Spanien

Lea Oetiker

30.12.2025

Zivilgardisten führen am 29. Dezember 2025 in Alhaurin El Grande, Malaga, Spanien, eine Suchaktion nach einem vermissten Mann durch.
Zivilgardisten führen am 29. Dezember 2025 in Alhaurin El Grande, Malaga, Spanien, eine Suchaktion nach einem vermissten Mann durch.
KEYSTONE

Binnen weniger Tage haben extreme Wetterereignisse Spanien erschüttert: Im Süden kamen bei Überschwemmungen drei Menschen ums Leben, im Norden starben in den Pyrenäen drei Skitourengeher in einer Lawine.

Lea Oetiker

30.12.2025, 07:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Spanien haben extreme Wetterereignisse binnen weniger Tage sechs Menschen das Leben gekostet.
  • Drei Personen starben im Süden bei Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen, drei weitere bei einem Lawinenunglück in den Pyrenäen.
  • Die Behörden riefen Alarmstufe Rot aus und kündigten neue Sicherheitsmassnahmen in den Bergen an.
Mehr anzeigen

Spanien ist innerhalb weniger Tage von zwei schweren Naturereignissen getroffen worden. Heftige Regenfälle im Süden und eine Lawine in den Pyrenäen haben insgesamt sechs Menschen das Leben gekostet.

Im Süden des Landes kamen in Andalusien drei Menschen bei Überschwemmungen ums Leben. Nach Angaben des staatlichen Fernsehens RTVE wurden westlich von Málaga zwei Männer tot geborgen, deren Kleintransporter in der Nähe von Alhaurín el Grande von Wassermassen mitgerissen worden war.

Ein drittes Opfer starb weiter nördlich bei Granada, als es versuchte, mit einem Moped einen überfluteten Fluss zu durchqueren. Der Beifahrer konnte sich im letzten Augenblick retten und alarmierte den Zivilschutz, berichtete RTVE.

Wegen der Unwetter riefen die Behörden an der Costa del Sol am Wochenende zeitweise die höchste Warnstufe Rot aus und verschickten eine Alarmmeldung an alle Mobiltelefone. Laut «Diario Sur» fielen örtlich bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden.

Drei Skitourengeher von Lawine erfasst

Auch der Norden des Landes blieb von den Wetterextremen nicht verschont. In den Pyrenäen kamen bei Panticosa drei Skitourengeher ums Leben, nachdem sie von einer Lawine erfasst worden waren. Eine weitere Frau konnte mit Unterkühlung gerettet werden, wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte. Unter den Toten befanden sich zwei Männer und eine Frau, alle aus dem Baskenland.

Die Gruppe war laut Europa Press auf einer Langlauftour nahe dem 2200 Meter hohen Gipfel Tablato unterwegs, als sich das Schneebrett löste. Zwei Begleiter, die unverletzt blieben, verständigten die Rettungskräfte.

Die Regionalregierung von Aragón kündigte an, drei neue Schnee- und Wetterstationen in den Pyrenäen einzurichten, um Risiken künftig besser bewerten zu können. Gleichzeitig appellierte ein Sprecher an die Berggänger, umsichtig zu bleiben.

Meistgelesen

Jetzt wehrt sich Shiffrin: «Es ging es nicht darum, sich einen Vorteil zu verschaffen»
Diese Schweizer Agentur liefert Alibis, wenn das Leben kompliziert wird
Aargauerin schickt Mutter Geld nach Thailand – und will es von den Steuern abziehen
Das Formel-1-Wagnis von Audi
USA greifen mutmasslichen «Drogenumschlagplatz» an – CIA soll Angriff durchgeführt haben