Zwei Freunde gehen segeln, am Ende ist einer tot – jetzt ist das Urteil da

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Rettungsversuch oder Mord? Zwei Freunde gehen segeln, am Ende ist einer tot – jetzt ist das Urteil da

Samuel Walder

20.1.2026

Ein Deutscher Segler bringt im August 2024 seinen Kollegen auf dem Meer um.
Ein Deutscher Segler bringt im August 2024 seinen Kollegen auf dem Meer um.
Symbolbild: Imago

Ein Ausflug auf See endet tödlich: In einem aufsehenerregenden Prozess hat das Berliner Landgericht einen 66-Jährigen wegen Mordes an seinem Segelpartner zu lebenslanger Haft verurteilt.

Samuel Walder

20.01.2026, 12:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Berliner Landgericht hat Andreas F. wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er seinen Segelpartner Thomas B. in schwedischen Gewässern vorsätzlich ertränkt haben soll.
  • Die Tat wurde teilweise von der schwedischen Küstenwache gefilmt; laut Gutachten drückte F. das Opfer mehrfach unter Wasser, bis es ertrank.
  • Das Gericht sah keinen Rettungsversuch, sondern eine gezielte Tötung nach einem Streit – das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Mehr anzeigen

Ein Ausflug auf dem Meer endet für eine Person tödlich – und mit einem der härtesten Urteile im deutschen Strafrecht. Nach dem Tod eines Seglers in schwedischen Gewässern hat das Berliner Landgericht nun ein klares Urteil gefällt: Andreas F. (66) hat seinen Freund und Segelpartner Thomas B. (71) vorsätzlich ertränkt. Das Gericht verurteilte ihn am gestrigen Montag wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe, schreibt «t-Online».

Damit folgten die Richter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte bis zuletzt auf Freispruch plädiert und argumentiert, der Angeklagte habe seinen Freund retten wollen – der Rettungsversuch sei jedoch «tragisch fehlgeschlagen».

Drama im Kattegat – gefilmt aus der Luft

Die Szenen spielten sich im August 2024 im Kattegat zwischen Nord- und Ostsee ab. Es gibt mehrere Zeugen: Die Besatzung eines anderen Bootes beobachtete das Geschehen, ein Flugzeug der schwedischen Küstenwache filmte den Vorfall sogar aus rund 1000 Metern Höhe. Doch genau diese Aufnahmen wurden zum Streitpunkt im Prozess – lückenhaft, teils verdeckt, schwer zu interpretieren.

Fest steht: An Bord des Segelschiffs «Jolly Rose» eskalierte ein Streit zwischen den langjährigen Freunden. Andreas F. schilderte, er habe den miserablen Zustand des Bootes kritisiert. Daraufhin sei es zur Prügelei gekommen, Thomas B., ein Berliner Rechtsanwalt, habe ihm ins Gesicht geschlagen und in den Finger gebissen.

Vom Rettungsversuch zur tödlichen Tat

Im Gerangel ging Thomas B. über Bord. Andreas F. gelang es zunächst, ihn wieder auf das Schiff zu ziehen. Doch kurz darauf fiel der 71‑Jährige erneut ins Wasser. Der Angeklagte sprang ohne Rettungsweste hinterher.

Auf dem Video der Küstenwache ist zu sehen, wie sich F. dem im Wasser treibenden Mann von hinten nähert. Ein Gutachter kam zu dem Schluss, dass der Angeklagte seinen Freund wahrscheinlich zweimal für mehrere Sekunden unter Wasser gedrückt habe – zunächst an den Schultern, später am Kopf. Die Anklage formulierte es eindeutig: So lange, bis Thomas B. ertrank.

Richter überzeugt: Mord aus freiem Willen

Andreas F. bestritt die Tat. Er habe lediglich nach seinem Freund greifen wollen, sei aber an dessen luftgefüllter, winddichter Jacke abgerutscht, wie er aussagte.

Der Vorsitzende Richter Thomas Gross liess daran keinen Zweifel: «Er hat den Mann bewusst und gewollt ertränkt.» Das Gericht sah den Mord als erwiesen an.

Der Angeklagte war kurz nach dem Tod seines Freundes in Schweden festgenommen worden und sitzt seit November 2024 in Berlin in Untersuchungshaft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig – doch für die Richter steht fest: Aus einem Streit unter Segelfreunden wurde ein tödliches Verbrechen auf offener See.

Meistgelesen

Holt sich Camille Rast am Kronplatz den Sieg?
Trump provoziert mit Posts +++ USA verkaufen Venezuelas Öl an Genfer Rohstoff-Händler
Zwei Freunde gehen segeln, am Ende ist einer tot – jetzt ist das Urteil da
Bei dieser neuen WhatsApp-Falle lesen Betrüger all deine Chats mit
Warum die Sache mit Grönland so wahnsinnig unlogisch ist

Mehr aus dem Ressort

Russland. IAEA: Ehemaliges AKW Tschernobyl vom Stromnetz abgeschnitten

RusslandIAEA: Ehemaliges AKW Tschernobyl vom Stromnetz abgeschnitten

Politik. Kommission: Österreich soll Wehrdienst verlängern

PolitikKommission: Österreich soll Wehrdienst verlängern

One-Take. Warum die Sache mit Grönland so wahnsinnig unlogisch ist

One-TakeWarum die Sache mit Grönland so wahnsinnig unlogisch ist