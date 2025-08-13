«Seid wie Drogendealer» – Deutsche fliegt nach diesem Satz aus TV-Sendung

Carola Rackete flog nach einer Störaktion raus. Imago Images

Die deutsche Klimaaktivistin Carola Rackete hat eine TV-Debatte mit Norwegens Spitzenpolitikern gestört. Mit einem Elefanten im Studio und scharfen Worten attackierte sie die Energiepolitik des Landes – und musste das Studio verlassen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Carola Rackete protestierte bei einer TV-Wahlsendung gegen Norwegens Öl- und Gasexporte

Sie warf der Politik vor, andere Länder abhängig von fossiler Energie zu machen

Die Aktivistin wurde vor Beginn der Live-Debatte aus dem Studio verwiesen Mehr anzeigen

Einen Monat nach ihrem Rückzug aus dem Europaparlament sorgt Carola Rackete erneut für Schlagzeilen. Die 37-jährige Aktivistin mischte sich am Montag in das Publikum einer TV-Debatte der Spitzenkandidaten für die norwegische Parlamentswahl und nutzte die Gelegenheit für einen lautstarken Protest gegen die Energiepolitik des Landes.

Wie Aufnahmen zeigen, lief während der Veranstaltung eine Person in einem Elefantenkostüm durchs Studio. Kurz darauf erhob sich Rackete, zog eine Weste an und rief auf Englisch: «Ihr seid wie Drogendealer. Hört auf, uns Gas zu verkaufen.»

Sie warf der norwegischen Politik vor, mit Öl- und Gasexporten andere Länder in Abhängigkeit zu halten. «Ihr habt ein Produkt, das niemand mehr will», warnte sie und zog Parallelen zur deutschen Autoindustrie, wo die Verkäufe von Verbrennern stark zurückgegangen seien.

Publikum buht – Rauswurf vor Live-Start

Bilder zeigen, wie Rackete und eine weitere Aktivistin vom Publikum ausgebuht werden. Laut dem öffentlich-rechtlichen Sender NRK wurden beide bereits vor Beginn der Live-Debatte mit den Spitzenpolitikern aus dem Studio geführt. Während der Debatte hielt eine andere Aktivistin ein Spruchband hoch. Die Polizei wollte sich auf Anfrage zunächst nicht äussern.

Rackete nimmt derzeit an einer mehrtägigen Kampagne der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion in Norwegen teil. Die Gruppe wirft dem staatlichen Energiekonzern Equinor vor, Klimaschutz zu blockieren, weil er fossile Projekte wie die Gasanlage Melkøya weiterbetreibt – trotz Plänen für eine angeblich CO₂-ärmere Produktion. Zugleich habe Equinor einen neuen Gasliefervertrag mit dem deutschen Energieversorger RWE abgeschlossen. Für Rackete ist das «Greenwashing» statt echter Klimawende.

Die TV-Debatte fand im Rahmen der «Arendalsuka» statt, einem Politikfestival, bei dem die norwegische Elite zusammenkommt. Extinction Rebellion kritisiert, dass Equinor als Hauptsponsor grossen Einfluss auf die Themenauswahl habe und Klimaschutz so kaum vorkomme.

International bekannt wurde Rackete 2019, als sie als Kapitänin der «Sea-Watch 3» Geflüchtete trotz eines Verbots der italienischen Behörden nach Lampedusa brachte. Zuletzt trat sie auch bei pro-palästinensischen Aktionen auf, unter anderem bei dem Versuch, von Ägypten aus in den Gazastreifen zu gelangen.