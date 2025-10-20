Der Mann wurde auf einem Katamaran entdeckt. (Symbolbild) Daniel Reinhardt/dpa

Ein seit 26 Jahren gesuchter Schweizer ist vor der Küste von Bari verhaftet worden. Der 60-Jährige soll Ende der 1990er Jahre in New York an einer Finanzbetrugsserie beteiligt gewesen sein – es geht um mehr als 20 Millionen Dollar. Nun droht ihm die Auslieferung in die USA.

Keystone-SDA SDA

Die Polizei hat einen seit rund 26 Jahren flüchtigen Schweizer im italienischen Bari verhaftet. Der Mann wurde wegen eines gemeinsam mit Komplizen in New York begangenen Betrugs in Höhe von über 20 Millionen Dollar gesucht.

Die Festnahme des heute 60-Jährigen erfolgte vor der Küste von Bari auf einem Katamaran im Rahmen einer Kontrolle durch die Zollpolizei, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Montag berichtete.

Der Mann, dessen Name nicht bekannt gegeben wurde, wird laut dem 1999 in den USA ausgestellten Haftbefehl der kriminellen Vereinigung zur Begehung eines Betrugs mit Finanztiteln und der Geldwäsche unrechtmässig erworbener Einkünfte beschuldigt.

Bei der Kontrolle überprüften die Beamten der Zollpolizei die Identitäten der Personen an Bord und stellten fest, dass der Mann gesucht wurde. Nach seiner Festnahme wurde der Verdächtige von einem Richter in Bari verhört und in Haft genommen.

Gleichzeitig wurde das Auslieferungsverfahren an die USA eingeleitet, wie es weiter hiess. Das Bundesamt für Justiz habe keine Kenntnis von dem Fall, hiess es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.