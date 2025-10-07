Hauptsächlich Minderjährige tragen die gelbe Weste mit der Aufschrift «Szon Patrol». Screenshot TikTok

In Polen sorgt der Trend «Szon Patrol» für Empörung: Junge Männer in gelben Westen belästigen Frauen wegen ihrer Kleidung und verbreiten heimliche Aufnahmen online.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Polen gehen Videos von jungen Männern viral, die als «Szon Patrol» Frauen wegen angeblich provokativer Kleidung belästigen und heimlich filmen.

Der Trend hat sich von TikTok auf andere Plattformen ausgebreitet und sorgt für Empörung sowie psychische Belastung bei Betroffenen.

Als Reaktion starteten Journalistinnen die Gegenaktion «Schön Patrol», bei der sie Blumen an Passanten verteilen. Mehr anzeigen

In Polen gehen Videos von jungen Männern in gelben Westen viral. Diese streifen durch die Strasse auf der Suche nach Frauen, die ihrer Meinung nach sich «provokativ» verhalten oder kleiden.

Als selbst ernannte «Sittenpolizei» fordern sie die Frauen auf, «mehr Respekt» zu zeigen. Zudem fotografieren und filmen sie die Personen unerlaubt und veröffentlichen die Aufnahmen schliesslich im Netz. Darüber berichteten letzte Woche mehrere Medien.

Auf ihren Westen steht «Szon Patrol», was auf Deutsch so viel wie «Anti-Prostituierten-Patrouillen» bedeutet. Mittlerweile wurden in den sozialen Medien über 12'000 Videos davon gepostet, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt.

Psychische Gesundheit von Betroffenen leidet

Zunächst wurde er als Trend unter Kindern abgetan: Polnische Schüler kommentieren auf TikTok die ihrer Ansicht nach unpassende Kleidung ihrer Mitschülerinnen. Doch schnell verlagerte sich die Aktion auf Instagram und Facebook – und dort eskalierte es schliesslich.

Wie die französische Zeitung «Le Parisien» schreibt, leidet seither die psychische Gesundheit vieler Betroffenen. Einige litten an einer Schulphobie oder hatten Angst, das Haus zu verlassen.

Mehr als 110’000 Internetnutzerinnen und -nutzer haben zwischen dem 2. August und dem 4. September mit Inhalten solcher Videos interagiert, wie ein polnisches Medienbeobachtungsinstitut laut «Le Parisien» berichtet.

«Schön Patrol» als Gegenaktion

Die Mehrheit verurteilte den Trend – darunter auch Politikerinnen und Politiker sowie Content Creators. Der polnische Kinderrechtsbeauftragte forderte die Plattformen Meta und TikTok auf, den Trend einzudämmen und präventive Massnahmen zu ergreifen.

Drei polnische Journalistinnen haben den Spiess umgedreht und auf die sogenannten «Szon Patrols» mit einer kreativen Gegenaktion reagiert: Unter dem Namen «Schön Patrol» zogen sie durch Warschau, trugen gelbe Westen mit ihrem neuen Motto und überreichten Passantinnen und Passanten Rosen.