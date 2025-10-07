  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Szon Patrol» Selbsternannte Sittenwächter jagen in Polen «provokative» Frauen

Lea Oetiker

7.10.2025

Hauptsächlich Minderjährige tragen die gelbe Weste mit der Aufschrift «Szon Patrol».
Hauptsächlich Minderjährige tragen die gelbe Weste mit der Aufschrift «Szon Patrol».
Screenshot TikTok

In Polen sorgt der Trend «Szon Patrol» für Empörung: Junge Männer in gelben Westen belästigen Frauen wegen ihrer Kleidung und verbreiten heimliche Aufnahmen online.

Lea Oetiker

07.10.2025, 20:39

07.10.2025, 20:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Polen gehen Videos von jungen Männern viral, die als «Szon Patrol» Frauen wegen angeblich provokativer Kleidung belästigen und heimlich filmen.
  • Der Trend hat sich von TikTok auf andere Plattformen ausgebreitet und sorgt für Empörung sowie psychische Belastung bei Betroffenen.
  • Als Reaktion starteten Journalistinnen die Gegenaktion «Schön Patrol», bei der sie Blumen an Passanten verteilen.
Mehr anzeigen

In Polen gehen Videos von jungen Männern in gelben Westen viral. Diese streifen durch die Strasse auf der Suche nach Frauen, die ihrer Meinung nach sich «provokativ» verhalten oder kleiden.

Als selbst ernannte «Sittenpolizei» fordern sie die Frauen auf, «mehr Respekt» zu zeigen. Zudem fotografieren und filmen sie die Personen unerlaubt und veröffentlichen die Aufnahmen schliesslich im Netz. Darüber berichteten letzte Woche mehrere Medien

@danio0912

♬ dźwięk oryginalny - DJ Morgan

Auf ihren Westen steht «Szon Patrol», was auf Deutsch so viel wie «Anti-Prostituierten-Patrouillen» bedeutet. Mittlerweile wurden in den sozialen Medien über 12'000 Videos davon gepostet, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. 

Psychische Gesundheit von Betroffenen leidet

Zunächst wurde er als Trend unter Kindern abgetan: Polnische Schüler kommentieren auf TikTok die ihrer Ansicht nach unpassende Kleidung ihrer Mitschülerinnen. Doch schnell verlagerte sich die Aktion auf Instagram und Facebook – und dort eskalierte es schliesslich.

Wie die französische Zeitung «Le Parisien» schreibt, leidet seither die psychische Gesundheit vieler Betroffenen. Einige litten an einer Schulphobie oder hatten Angst, das Haus zu verlassen.

Mehr als 110’000 Internetnutzerinnen und -nutzer haben zwischen dem 2. August und dem 4. September mit Inhalten solcher Videos interagiert, wie ein polnisches Medienbeobachtungsinstitut laut «Le Parisien» berichtet.

«Schön Patrol» als Gegenaktion

Die Mehrheit verurteilte den Trend – darunter auch Politikerinnen und Politiker sowie Content Creators. Der polnische Kinderrechtsbeauftragte forderte die Plattformen Meta und TikTok auf, den Trend einzudämmen und präventive Massnahmen zu ergreifen.

Drei polnische Journalistinnen haben den Spiess umgedreht und auf die sogenannten «Szon Patrols» mit einer kreativen Gegenaktion reagiert: Unter dem Namen «Schön Patrol» zogen sie durch Warschau, trugen gelbe Westen mit ihrem neuen Motto und überreichten Passantinnen und Passanten Rosen.