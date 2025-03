(Pool via AP) Keystone/Pool via AP

Ein diplomatischer Zwischenfall im Oval Office sorgt für Spannungen zwischen den USA und der Ukraine. Präsident Selenski bedauert den Vorfall, während Trump klare Forderungen stellt.

Keine Zeit? blue Nws fassst fèr dich zusamen Eskalation zwischen Trump und Selenskyj: Nach einem hitzigen Treffen im Weissen Haus verweigerte Trump weitere Gespräche und forderte die Ukraine auf, Frieden mit Russland zu schliessen.

Drohverlust der US-Unterstützung: Trump warnte, dass die Ukraine ohne eine Einigung mit Russland die Unterstützung der USA verlieren könnte, während Selenskyj auf weitere Hilfe hoffte.

Internationale Reaktionen: Selenskyj suchte nach dem Eklat Rückhalt bei Macron und NATO-Chef Rutte, während die «Kyiv Independent» betonte, dass der Vorfall nicht von Selenskyj ausging. Mehr anzeigen

Nach einem hitzigen Austausch im Oval Office zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski kochten die Emotionen hoch. Trump wies die Presse aus dem Raum und äusserte, dass genug gesehen worden sei. In der folgenden Stunde, in der beide Präsidenten nicht öffentlich auftraten, versuchte Selenski, die Gespräche wieder aufzunehmen, was Trump jedoch ablehnte.

Selenski blieb noch etwa eine Stunde im Weissen Haus und bat um eine Fortsetzung der Gespräche. Trump reagierte mit einem wütenden Beitrag auf Truth Social und liess Selenski wissen, dass er zurückkommen könne, wenn er bereit für den Frieden sei. Schliesslich verliess Selenski das Weisse Haus in einer Limousine.

Vor dem Abflug mit dem Marine-One-Helikopter erklärte Trump gegenüber Reportern, dass Selenski sofortige Gespräche wünsche, was für ihn jedoch nicht in Frage käme. US-Finanzminister Scott Bessent bestätigte dies und kritisierte Selenski für sein Verhalten, das er als diplomatisches Eigentor bezeichnete. Das berichtet «CNN.»

Trump forderte einen sofortigen Waffenstillstand und warnte Selenski, dass die Ukraine die Unterstützung der USA verlieren könnte, wenn sie keinen Frieden mit Russland schliesse. Selenseen gegen eine russische Offensive möglich seien. Er strebe Frieden aus einer Position der Stärke an und hoffe auf mehr Unterstützung von Trump.

Selenski räumte ein, dass der Vorfall im Weissen Haus für beide Seiten nicht vorteilhaft war, lehnte jedoch eine Entschuldigung ab. Er betonte den Respekt für Trump und das amerikanische Volk, stellte jedoch klar, dass die Ukraine nicht ohne die Unterstützung der USA auskommen könne.

Trotz der Spannungen hofft Selenski auf eine Verbesserung der Beziehungen und bedauerte den Vorfall. Er betonte, dass es nicht nur um die Beziehung zwischen zwei Präsidenten, sondern zwischen zwei Nationen gehe. In einem Interview äusserte er sein Bedauern über das Geschehene.

Nach dem Vorfall telefonierte Selenski mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Nato-Generalsekretär Mark Rutte, um die Situation zu besprechen. Macron betonte die Wichtigkeit der Unterstützung der Ukraine und der Sanktionen gegen Russland.

In der Ukraine erhielt Selenski Unterstützung von der «Kyiv Independent», die in einem Editorial betonte, dass der Vorfall im Oval Office nicht von Selenski ausging. Die Zeitung stellte klar, dass die Ukraine kein Bündnis mit Russland wolle und der Vorfall in Washington peinlich sei.