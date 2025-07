Experte erklärt, was an den Diktator-Vorwürfen gegen Selenskyj wirklich dran ist

Selenskyj verabschiedet gesetzt und rudert nun wieder zurück. Vadym Sarakhan/AP/dpa

Mitten im Krieg schwächt Präsident Selenskyj die Unabhängigkeit der ukrainischen Antikorruptionsbehörden – und sieht sich nun mit dem grössten Protest seit Kriegsbeginn konfrontiert. Ein Experte schätzt die Lage ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Präsident Selenskyj unterzeichnete ein Gesetz, das die Kontrolle über die Antikorruptionsbehörden NABU und SAPO massiv ausweitet, was zu landesweiten Protesten führte.

Nach heftiger Kritik kündigte er einen neuen Gesetzentwurf an, um die Unabhängigkeit der Behörden wiederherzustellen und den politischen Schaden zu begrenzen.

Laut Politologe Ulrich Schmid ist das Vorgehen Selenskyjs taktisch motiviert, um Kontrolle zu behalten, ohne dabei die Beziehungen zu Europa und den USA zu gefährden. Mehr anzeigen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am 22. Juli 2025 im ukrainischen Parlament ein umstrittenes Gesetz verabschiedet und unterzeichnet, das der Generalstaatsanwaltschaft weitreichende Befugnisse über die beiden wichtigsten Antikorruptionsbehörden – NABU und SAPO – erhält.

Die Gesetzesnovelle schlug in der Ukraine hohe Wellen: In Kiew, Lwiw, Dnipro und Odessa gingen Tausende auf die Strasse – es war die grösste Demonstration gegen die Regierung seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Viele forderten ein sofortiges Veto des Präsidenten. Unter diesem Druck kündigte Selenskyj am 24. Juli an, einen neuen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Unabhängigkeit von NABU und SAPO wiederherstellen soll.

Ukraine-Experte Ulrich Schmid von der Universität St. Gallen ordnet den Schritt gegenüber blue News als Nacht-und-Nebel-Aktion daher: «Grundsätzlich ist es so, dass Selenskyj immer wieder mit Vorwürfen konfrontiert wird, dass er zu zentralistisch regiere. Seine Popularität sinkt immer mehr. Im Moment ist die Parlamentsarbeit auf Sparflamme.»

Regierungswechsel parallel

Schmid sieht zudem einen Zusammenhang mit laufenden Korruptionsskandalen, etwa um den Minister für die ukrainische Einheit, Oleksij Tschernyschew: «Die beiden Antikorruptionsbehörden sollen jetzt neu direkt dem Generalstaatsanwalt unterstellt werden», erklärt Schmid. Bisher waren die Behörden unabhängig. Selenskyj wolle die Antikorruptionsbehörden stärker kontrollieren.

Dass laufende Untersuchungen gestört werden können, zeige der Korruptionsskandal um den abgesetzten Minister für die ukrainische Einheit, Oleksiy Chernyshev, über den der Präsident seine schützende Hand hält.

Ministerwechsel in Kriegszeiten

Parallel vollzog Selenskyj einen Regierungswechsel: Premierminister Denys Schmyhal trat zurück, Nachfolgerin Julia Swyrydenko gilt als gut vernetzt in Washington. Für Schmid ist das ein taktischer Schachzug: «Selenskyj will unbedingt die Beziehungen zu den USA und Europa stabil halten. Er nimmt die skeptischen Signale aus Europa sehr ernst.»

Wie die angekündigten Änderungen am Gesetz aussehen werden, ist noch unklar. Beobachter werten Selenskyjs Schritt jedoch als Versuch, internationalen Rückhalt zu sichern und innenpolitische Unruhe einzudämmen – inmitten eines Krieges, in dem die Ukraine auf verlässliche Partner angewiesen bleibt.