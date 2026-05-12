  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach dreitägiger Waffenruhe Selenskyj kritisiert Moskaus Rückkehr zum Krieg

SDA

12.5.2026 - 12:07

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, kommt zu einem Treffen mit dem deutschen Verteidigungsminister Pistorius. Auf dem Programm stehen politische Gespräche. Foto: Kay Nietfeld/dpa
Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, kommt zu einem Treffen mit dem deutschen Verteidigungsminister Pistorius. Auf dem Programm stehen politische Gespräche. Foto: Kay Nietfeld/dpa
Keystone

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland für das Wiederaufflammen der Kämpfe nach dem Auslaufen einer dreitägigen Waffenruhe verantwortlich gemacht.

Keystone-SDA

12.05.2026, 12:07

12.05.2026, 12:55

«Russland hat sich dafür entschieden, die teilweise Stille zu beenden, die mehrere Tage geherrscht hat», schrieb Selenskyj auf dem Portal X. «Über Nacht sind mehr als 200 Kampfdrohnen Richtung Ukraine gestartet worden.»

Die Ukraine habe angekündigt, dies mit Gleichem zu vergelten. «Russland muss diesen Krieg beenden, und es ist Russland, das Schritte zu einem dauerhaften Waffenstillstand machen muss», schrieb Selenskyj. Die ukrainische Armee startete in den frühen Morgenstunden ebenfalls Drohnenangriffe auf den russischen Rückraum. Von Samstag bis Montag hatte eine dreitägige Waffenruhe gegolten, die von den USA vermittelt worden war.

Militär und Kreml in Moskau erklären Ende der Waffenruhe

Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte offiziell, dass die sogenannte militärische Spezialoperation gegen die Ukraine seit Tagesanbruch fortgesetzt werde. Militärische Spezialoperation ist in Russland die offizielle Bezeichnung für den Krieg gegen das Nachbarland. Die Armee habe ukrainische Luftwaffenstützpunkte, Munitions- und Treibstofflager sowie Truppenkonzentrationen an 56 Orten angegriffen. Solche Angaben sind nicht im Detail zu überprüfen.

Auch Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, die «humanitäre Feuerpause» sei vorbei. Die militärische Spezialoperation gehe weiter, sagte er der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge.

Die Ukraine hofft seit langem auf eine längere Waffenruhe, in der über einen Waffenstillstand und eine Friedenslösung verhandelt werden könnte. Moskau hat die Feuerpausen über hohe Feiertage immer begrenzt. In diesem Fall ging es darum, mit einer Militärparade am Samstag in Moskau ungestört das Andenken an den sowjetischen Sieg im Zweiten Weltkrieg feiern zu können.

Meistgelesen

Zwei grosse Krankenkassen fallen bei Schweizern durch
Horror-Unfall in Fischingen TG – Töffflenker bohrt sich in Bauch des Fahrers
Schläft Trump hier im Oval Office? Weisses Haus: «Er hat geblinzelt, du Trottel»
Mann brutal zusammengeschlagen – diesen Verdächtigen sucht die Polizei
Merz wird bei Auftritt gnadenlos ausgebuht

Mehr aus dem Ressort

Wirbel um Auftritt. Schläft Trump hier im Oval Office? Weisses Haus: «Er hat geblinzelt, du Trottel»

Wirbel um AuftrittSchläft Trump hier im Oval Office? Weisses Haus: «Er hat geblinzelt, du Trottel»

Buh-Rufe bei Rentenrede. Merz wird bei Auftritt gnadenlos ausgebuht

Buh-Rufe bei RentenredeMerz wird bei Auftritt gnadenlos ausgebuht

Trotz Rücktrittsforderungen. Britischer Premierminister Starmer will im Amt bleiben

Trotz RücktrittsforderungenBritischer Premierminister Starmer will im Amt bleiben