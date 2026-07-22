Mit der Entlassung seines Armeechefs versucht Wolodymyr Selenskyj, die Wogen in seinem Land zu glätten. Die Reaktion zeigt: In der Ukraine kann Druck von unten noch etwas bewegen – doch der Präsident ist angeschlagen.

Machtkampf in Kiew Selenskyj opfert seinen Armeechef, um die Massen zu beruhigen – kann das funktionieren?

Darum geht’s Der ukrainische Präsident hat seinen Armeechef Oleksandr Syrskyj entlassen.

Damit erfüllt er eine Forderung der Proteste, die von der Entlassung von Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow ausgelöst worden waren.

Zuvor hatte sich der Präsident auf Syrskyjs Seite geschlagen.

Der populäre Fedorow gilt als potenzieller politischer Rivale Selenskyjs. Zusammenfassung erstellt mit

Die Umstrukturierung des ukrainischen Machtapparats geht weiter: Nach dem Rückzug von Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko und der darauffolgenden Neusortierung des Kabinetts wird auch die Führung des Militärs ausgetauscht: Den Posten des hochdekorierten Generals Oleksandr Syrskyj übernimmt der 43-jährige Generalmajor Mychajlo Drapatyj.

Die Entfernung des Selenskyj nahestehenden Syrksyj folgt auf einen internen Machtkampf, der daran zweifeln lässt, ob der Personalienwechsel tatsächlich Ergebnis einer militärischen Neuausrichtung ist.

Die im Zuge der Neubildung des Kabinetts verkündete Entlassung des populären Verteidigungsministers Mychajlo Fedorow sorgte für eine Protestwelle im Land. Die beiden Hauptforderungen: Die Rückkehr Fedorows und die Entlassung von Syrksyj. Die beiden Männer galten als Widersacher innerhalb der ukrainischen Militärführung.

Selenskyj stellte sich auf Syrskyjs Seite

Auch Selenskyj erkannte dem Machtkonflikt an und gab zu, durch die Entlassung Fedorows Partei ergriffen zu haben: Er respektiere beide Seiten, betonte der Präsident gegenüber dem ukrainischen Sender Suspilne. Doch «in einer solchen Situation» gebe es «nur einen Ausweg: entweder die eine oder die andere Seite».

Der Präsident hatte sich für eine Seite entschieden. Eine, die angesichts ihrer militärstrategischen Implikationen Fragen aufwarf – und schliesslich die Menschen auf die Strassen trieb. Denn Mychajlo Fedorow galt als der Drohnen-Minister, der die Armee modernisiert und so zahlreiche erfolgreiche Gegenschläge gegen den Aggressor aus Russland ermöglichte.

Wladimir Putins Erklärungsnot aufgrund von Spritknappheit in seinem Land gilt zu einem guten Stück als Fedorows Verdienst. Durch strategische Drohnen-Angriffen auf russische Infrastruktur wurde die Spritversorgung im Gegnerland stark beeinträchtigt – und Fedorow gilt als Architekt dieser Attacken.

Selenskyj versucht sich an Schadensbegrenzung

Dass sich der Präsident angesichts solcher Erfolge hinter den ihm politisch näherstehenden General Syrskyj stellte und stattdessen den durch sein junges Alter – Fedorow ist 35 – und Popularität potenziellen zukünftigen Rivalen aus seiner Regierung entfernte, wurde ihm nicht ohne Grund als machtpolitischer Schachzug ausgelegt.

Vor allem junge Menschen gingen gegen die Entscheidung auf die Strasse – kein gutes Zeichen für die Zukunft eines Präsidenten, dessen Glaubwürdigkeit für viele unter Korruptionsskandalen während seiner Amtszeit gelitten hat. Selenskyj ist poiltisch angeschlagen – und so agiert er auch.

Oleksandr Syrskyjs Entlassung ist der Versuch einer Schadensbegrenzung. Sie zeigt, dass die ukrainische Demokratie trotz Kriegsbelastung und Korruptionsskandalen in der Vergangenheit stabil genug ist, um den Präsidenten zum Handeln zu zwingen. Anders als in Putins Russland hat der Druck von unten Wirkung gezeigt.

Ein Triumph für den Rivalen

Einen guten Eindruck macht Selenskyj in der Sache jedoch nicht. Nach dem Bekenntnis zu Syrskyj den General dem Druck der politischen Öffentlichkeit zu opfern, verdeutlicht, wie angeschlagen das Staatsoberhaupt ist.

Und auch Mychajlo Fedorow könnte ihm immer noch gefährlich werden. Denn der geht nach seiner Entlassung in die Offensive. Nicht nur an der verbleibenden Militärführung liess der politische Aufsteiger kein gutes Haar.

Auch einen angebotenen Posten als persönlicher Berater Selenskyjs – und damit dessen ausgestreckte Hand – schlug er aus. Syrskyjs Entlassung, die er bereits öffentlich begrüsst hat, ist sein politische Sieg – und Selenskyjs Niederlage.