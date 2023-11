Pistorius: EU verfehlt Zusage zu Munition

STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) Boris Pistorius (SPD), Bundesverteidigungsminister am Dienstag in Brüssel: «Der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt es nach wie vor brutal, rücksichtslos und wir rechnen damit, dass im Winter und das ist ja schon abzusehen die Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur zunehmen werden. Deswegen wird es vor allem darauf ankommen, die Luftverteidigung zu stärken, aber auch darum, die Infrastruktur zu schützen. Und deswegen werden wir unsere ukrainischen Freunde auch in diesem Winter, diesen zweiten Kriegswinter weiter unterstützen mit all dem, was möglich ist. Für Deutschland gilt das konkret? Wir setzen unsere Unterstützung fort bei Ausbildung, bei Munition, bei Ausrüstung, ganz generell. Das letzte Paket ist gerade einige Wochen alt, mit einer Milliarde Euro. Deutschland ist damit der zweitgrösste Unterstützer der Ukraine nach den USA und das mit deutlichem Abstand vor anderen.» // (Journalist) «Eine Frage zu den eine Million Geschossen, die Sie vor einem Jahr, also im März, versprochen haben.» (Pistorius) «Ich habe keine eine Million versprochen. Bewusst nicht.» (Journalist) «Aber die EU hat sie versprochen. Sie wird dieses Ziel ja ziemlich sicher verfehlen. Ist das nicht blamabel für Europa, wenn es nicht mal eigene Zusagen einhalten kann?» (Pistorius) «Die Frage, ob eine Million jemals realistisch war, wäre eigentlich die Richtige. Es hat Stimmen gegeben, die gesagt haben: Vorsicht, eine Million ist leicht zu beschliessen, das Geld ist da. Aber die Produktion muss da sein. Die mahnenden Stimmen haben jetzt leider recht. Wir haben mit unseren Rahmenverträgen einen grossen Teil beigetragen und werden das auch weiter tun. Wir sind in Gespräch mit der Rüstungsindustrie. Die Produktion muss hochgefahren und beschleunigt werden. Das ist das Gebot der Stunde.»

15.11.2023