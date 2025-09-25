Selenskyjs Strategie stimmt Trump um – darum läuft es für Kiew gerade so gut

Trump: Ukraine kann ihr ganzes Territorium zurückerobern STORY: US-Präsident Donald Trump sagte am Dienstag, die Ukraine könne ihr gesamtes Territorium von Russland zurückerobern. «Mit Zeit, Geduld und der finanziellen Unterstützung Europas und insbesondere der Nato sind die Grenzen von vor Kriegsbeginn durchaus eine Option», schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Damit vollzieht er eine Kehrtwende, nachdem er bislang erklärt hatte, dass sowohl Kiew als auch Moskau für ein Ende des Krieges Gebiete abtreten müssten. Trump kritisierte die russische Kriegsführung zudem als «ziellos». Eine «echte Militärmacht» hätte den Krieg in «weniger als einer Woche» gewonnen, schrieb er. Die Ukraine könne ihr Land in seiner ursprünglichen Form zurückerobern «und, wer weiss, vielleicht sogar noch weiter gehen», schrieb Trump. Nach einem Treffen mit Trump am Rande der UN-Generalversammlung in New York sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, er habe mit Trump über die russische Wirtschaft gesprochen, deren Lage, so Selenskyj, «sehr schlecht» sei. Im US-Nachrichtensender «Fox News» zeigte sich Selenskyj anschliessend überrascht über Trumps Aussagen. Er wertete es als positives Signal, dass Trump und die USA bis zum Ende des Krieges an der Seite der Ukraine stehen wollen. 24.09.2025

Die Ukraine könnte alle besetzten Gebiete zurückerobern, sagt plötzlich Donald Trump. Wolodymyr Selenskyjs Militär lässt sich von der Politik derweil nicht ablenken. Warum auch? Die Strategie stimmt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump glaubt plötzlich an eine russische Militär-Niederlage in der Ukraine – pro-ukrainische Kommentatoren bleiben dennoch skeptisch, was seinen Sinneswandel angeht.

Trump für Abschuss von Russen-Jets im Nato-Luftraum: Was er von der Türkei lernen kann.

Raffinerien, Pipelines, Eisenbahn-Logistik: Kiews Strategie, Russlands Wirtschaft zu schwächen, zahlt sich aus.

Was für Luftschläge bereitet Kiew vor? Die ukrainische Armee jagt gezielt russische Radar- und Flugabwehrsysteme.

In Karten: Wie sich die Front im September verändert hat. Mehr anzeigen

Vollzieht Donald Trump im Krieg in der Ukraine eine Kehrtwende? «Ich denke, mit der Unterstützung der Europäischen Union ist die Ukraine in der Lage, zu kämpfen und alles von der ursprünglichen Form der Ukraine zurückzugewinnen», überrascht der US-Präsident auf Truth Social.

Die Reddit-Gemeinde in der Ukraine-Community ist skeptisch.

«Er neigt dazu, das Letzte, was er gehört hat, wiederzukäuen», schreibt der Kommentierende mit dem meisten Zuspruch. «Da er gerade einige Zeit auf dem UN-Gipfel verbracht hat, hat er einige gute Argumente gehört. Morgen wird er einen russischen Spitzel auf ‹Fox News› hören, der das Gegenteil behauptet, und wieder die Seite wechseln.»

Von den Türken lernen

«Ich weiss nicht das ‹Warum›, aber es ist besser als das Gegenteil. Dennoch sollte man sich auf [seine] Taten konzentrieren», meint ein anderer. Darauf erwidert der nächste, man müsse die Wortwahl beachten: Trump erwähne nur die Unterstützung der EU, die offenbar via die Nato US-Waffen für Kiew einkaufen solle. «Er bereitet das ‹Europa den Europäern überlassen› vor.»

Ob Trumps Post eine tiefere Bedeutung hat, werden die nächsten Wochen zeigen. Ein wichtiges Zeichen setzt der 79-Jährige jedoch mit der Aussage, er sei dafür, russische Flugzeuge abzuschiessen, die den Luftraum eines Bündnispartners verletzen. Er folgt damit dem Beispiel des tschechischen Präsidenten Peter Pavl und von Polens Premier Donald Tusk.

Ganze zwölf Minuten waren zuletzt drei russische MiG-31 im estnischen Luftraum unterwegs: Dass Entschiedenheit in so einer Lage das Mittel der Wahl wäre, suggeriert ein Vorfall aus dem Jahr 2015. Nur 17 Sekunden war damals eine russische Su-24M im türkischen Luftraum unterwegs, bevor sie von einer F-16 abgeschossen wurde, die sie zuvor zehnmal gewarnt hat.

Turkey, a NATO member, shot down a russian jet with the pilot after 17s, and there were no more violations. Grow a spine, @NATO pic.twitter.com/SDKBpxQVG5 — 🔱Professor Fella Snape🪄🇺🇦 (@FellaSnape) September 19, 2025

Die Reaktionen? Wladimir Putin sprach von einem «Stich in den Rücken» von «Komplizen von Terroristen», der «ernsthafte Folgen» haben werde. Moskau droht mit Sanktionen. Einen Tag nach dem Vorfall wird ein Gesetz eingebracht, dass das Leugnen des Völkermords an den Armeniern unter Strafe stellt. Das war’s.

Russland am Rande einer Rezession?

Einen Hinweis auf das, was ihn womöglich umgestimmt hat, gibt Donald Trump: Er schreibt in seinem Truth-Social-Post vom «wirtschaftlichen Ärger», den der Krieg Wladimir Putin bereitet. Er nennt auch explizit den Treibstoffmangel.

A fire has been reported at the Zanzivatka oil pumping station. Crude oil is transported through the station to ports for export and to refineries for processing. pic.twitter.com/9aZmr4YF8a — Evgen Istrebin 🇺🇦 (@evgen1232007) September 24, 2025

Und Kiew lässt nicht locker. Tatsächlich können auch nur wiederholte Attacken nachhaltig Sand ins Getriebe der russischen Kriegsmaschinerie streuen. So wurde die oben erwähnte Pipeline-Pumpstation nun bereits zum dritten Mal innert weniger Wochen getroffen. Dasselbe gilt für die russischen Raffinerien.

Ein weiteres Ziel von Kiews Strategen sind die russischen Eisenbahnen, wie Reporting from Ukraine in diesem Video anschaulich zusammenfasst:

Die Folgen sind spürbar: «Russische Treibstoffexporte sinken, während die Ukraine ihre Schläge gegen Raffinerien verschärft», weiss die «Financial Times». «Die russische Wirtschaft kühlt fast bis zum Stillstand ab», stellt der «Economist» fest. «Russland steht am Rande einer Rezession», warnt «Forbes». Eine gute Zusammenfassung bietet dieses Video der «Sun»:

Was für Luftschläge bereitet Kiew vor?

Spannend bleibt auch die ukrainische Kampagne gegen russisches Radar und die Luftabwehr. Diese dient wohl doch nicht der Vorbereitung eines Angriffs auf die Kertschbrücke auf der Krim, sondern will offenbar auf der gesamten Breite der Front die Flugabwehr blind machen oder ganz ausschalten.

Beautiful kaboom as a russian #Buk-M2 surface-to-air missile system explodes. Impressive fireworks courtesy of #UkrainianDefenders from the #15thArtilleryReconnaissanceBrigade "#BlackForest".

The launcher, worth around $25 million, was completely destroyed.Glory!#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/i4MEFqqqlX — War Robots (@robots66579) September 23, 2025

Das ermöglicht einerseits der ukrainischen Luftwaffe, mit Kampfjets ungefährdeter an der Font einzusetzen. Andererseits könnte das Vorgehen dazu dienen, Kiews Raketen den Weg zu ebnen: Die neuen Flugkörper Flamingo und Peklo sind zwar vorgestellt, aber noch nicht in grösserem Masse benutzt worden.

«Russland hat nicht unendlich viele Flugabwehrsysteme», kommentiert Reporting from Ukraine. «Der Ersatz jedes zerstörte S-300- oder Buk-Systems kostet Millionen, benötigt besondere Teile und belastet eine ohnehin schon überlastete Rüstungsindustrie.»

Footage of a Ukrainian Air Force F-16 Fighting Falcon knocking down a Russian Shahed attack drone with an AIM-9 Sidewinder. pic.twitter.com/Pdky5Fz0fO — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 23, 2025

Drohnen zwingen Russen unter die Erde

Zurück auf den Boden der Tatsachen: An der Front soll Moskaus Militär zwar im Süden und Osten Truppen für eine Offensive sammeln, die aber wohl erst im Winter startet, wenn das matschige Schlachtfeld nach dem Herbst zufriert.

Seit der Einnahme von Awdijwka im Februar 2024 hat die russische Armee keinen grossen Erfolg mehr gefeiert. Sie kann ihre theoretische Überlegenheit bei der Mannstärke in der Praxis nicht ausspielen. Den Grund dafür sieht man im obigen Video, das zeigt, wie unzählige Glasfaserkabel von Drohnen in einem Feld in der Sonne leuchten.

🇷🇺🇺🇦 PUTIN’S PIPE TROOPS: RUSSIA SNEAKS INTO UKRAINE USING GAS LINES



Russian troops crawl through old empty gas pipes to avoid Ukraine's drones and reach the front lines.



In Kupyansk, soldiers went under the Oskil River in a pipe to sneak behind Ukrainian troops, like in… pic.twitter.com/gdq2vbM9EG — ExtraOrdinary (@Extreo_) September 19, 2025

Weil das Schlachtfeld von Drohnen übersättigt und die Überlebenschance gering ist, schickt der Kreml seine Soldaten unter die Erde. Beim Kupjansk im Norden der Front hätten sie laut «Kyiv Independent» versucht, durch unterirdische Röhren vorzurücken, sollen aber aufgehalten worden sein.

Wie sich die Front im September verändert hat

Diese Orte stellen wir auf Karten dar und vergleichen die Lage am 1. und 23. September:

1: Sumy, 2: Kupjansk, 3: Lyman, 4: Kostjantyniwka und Pokrowsk, 5: Pokrowske. Bild: DeepStateMap/phi

Los geht es im Norden in der Region Sumy.

Die Front in Sumy am 1. September DeepStateMap

Die Front in Sumy am 23. September: Bei Konstjantjniwka hat die ukainische Armee Boden gutgemacht. Gut 205 Quadratkilometer des Sumy-Oblasts bleiben in russischer Hand. Bild: DeepStateMap

Bei Kupjansk kommen Moskaus Männer kaum voran.

Die Front in Kupjansk am 1. September. Bild: DeepStateMap

Die Front in Kupjansk am 23. September. Bild: DeepStateMap

Wir fahren die Front weiter nach Norden bis nach Lyman. Dort ist der russische Fortschritt sichtbarer.

Die Front bei Lyman am 1. September. Bild: DeepStateMap

Die Front bei Lyman am 23. September. Bild: DeepStateMap

50 Kilometer nördlich von Lyman liegt Kostjantyniwka, das wiederum knapp 50 Kilometer von Pokrowsk entfernt ist. So sieht die Front bei den beiden letztgenannten Städten aus:

Kostjantyniwka und Pokrowsk am 1. Spetember. Bild: DeepStateMap

Kostjantyniwka und Pokrowsk am 23. Spetember. Bild: DeepStateMap

75 Kilometer nordwestlich von Pokrowsk liegt Pokrowske, auf das sich die russische Armee sichtlich zubewegt hat.

Die Lage vor Pokowske am 1. September. Bild: DeepStateMap