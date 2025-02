Krisengipfel in Paris: Findet Europa eine Antwort auf Trump?

Paris, 17.02.2025: Findet Europa eine Antwort auf Trump? Beim Krisengipfel in Paris geht es um die «Konsultationen zur Lage in der Ukraine und zu Sicherheitsfragen in Europa». Topthema ist die Frage, wie Europa auf den drastischen Kurswechsel in der US-Ukraine-Politik durch Präsident Donald Trump reagieren soll. Der Trump will den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Kreml-Chef Wladimir Putin in Verhandlungen zwingen. Die Verantwortung für die Absicherung eines Friedensdeals soll dann aber Europa tragen. Beim Gipfel dürfte es konkret darum gehen, welche Angebote Trump gemacht werden können – und was rote Linien sind.

19.02.2025