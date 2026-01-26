Senior erschiesst ahnungslose Geldbotin nach Enkeltrick-Anruf

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Lebenslange Haft für 83-Jährigen Senior erschiesst ahnungslose Geldbotin nach Enkeltrick-Anruf

Lea Oetiker

26.1.2026

Eine Dashcam filmte den Vorfall und zeigte, dass es keine Notwehr war.
Eine Dashcam filmte den Vorfall und zeigte, dass es keine Notwehr war.
Screenshot Twitter

Nach einem «Enkeltrick»-Betrug ist ein 83-jähriger Mann im US-Bundesstaat Ohio zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er hatte eine ahnungslose Uber-Fahrerin erschossen, die er für eine Betrügerin hielt.

Lea Oetiker

26.01.2026, 16:54

26.01.2026, 17:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 83-Jähriger aus Ohio wurde nach einem «Enkeltrick»-Betrug zu lebenslanger Haft verurteilt.
  • Er erschoss eine Uber-Fahrerin, die er irrtümlich für eine Komplizin hielt.
  • Eine Dashcam widerlegte seine Notwehrbehauptung.
Mehr anzeigen

In den USA ist ein 83-jähriger Mann wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden, nachdem er im Zuge eines sogenannten «Enkeltrick»-Betrugs eine unbeteiligte Uber-Fahrerin erschossen hatte. Das Geschworenengericht im US-Bundesstaat Ohio sprach William J. Brock in Springfield schuldig, wie CNN berichtet.

Der Fall hatte im März 2024 begonnen, als Betrüger Brock telefonisch vorgaukeln, ein Angehöriger sitze in Haft und könne nur gegen eine Kaution von 12'000 Dollar freikommen. Zur selben Zeit erhielt Uber-Fahrerin Lo-Letha Toland-Hall den Auftrag, bei Brock ein Paket abzuholen – nicht ahnend, dass es sich um das vermeintliche Kautionsgeld handelte.

Als die 61-Jährige an Brocks Haus im Ort South Charleston eintraf, glaubte der Senior offenbar, sie sei Teil der Betrugsmasche. Er feuerte sechs Schüsse ab und tötete die Frau auf der Stelle. Eine Dashcam in ihrem Wagen zeichnete den Vorfall auf und wurde im Prozess als entscheidendes Beweismaterial gezeigt.

Keine Notwehr

Brocks Verteidigung berief sich auf Notwehr, doch die Geschworenen folgten dieser Darstellung nicht. Das Gericht sprach den Rentner des Mordes, der schweren Körperverletzung und der Entführung schuldig, da er die Fahrerin unter Waffengewalt an der Flucht gehindert hatte.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war Toland-Hall unbewaffnet und stellte zu keinem Zeitpunkt eine Bedrohung dar. Die Hintermänner der Betrugsanrufe konnten bislang nicht identifiziert werden.

Mehr aus dem Ressort

Slowakei. Slowakisches Gericht verhandelt Journalistenmord neu

SlowakeiSlowakisches Gericht verhandelt Journalistenmord neu

Sogar Waffenlobby ist entrüstet. Zehn Schüsse, ein Toter – Analyse des aktuellsten Dramas in Minneapolis

Sogar Waffenlobby ist entrüstetZehn Schüsse, ein Toter – Analyse des aktuellsten Dramas in Minneapolis

Politik. Armee: Letzte tote Geisel aus Gaza zurück in Israel

PolitikArmee: Letzte tote Geisel aus Gaza zurück in Israel

Meistgelesen

Zehn Schüsse, ein Toter – Analyse des aktuellsten Dramas in Minneapolis
Wird Melania Trump und ihre Beziehung zu Jeffrey Epstein ein Fall für den Richter?
Kamtschatka versinkt im Winter – doch nicht jedes virale Video ist echt
Monica Kissling: «Es wird überraschende Neuigkeiten geben»
Senior erschiesst ahnungslose Geldbotin nach Enkeltrick-Anruf