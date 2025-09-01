  1. Privatkunden
Schneller am Stau vorbei? Senior rast durch Rettungsgasse auf Autobahn – vier Schwerverletzte

Sven Ziegler

1.9.2025

Wieso der Senior den Unfall verursacht hat, ist unklar.
Wieso der Senior den Unfall verursacht hat, ist unklar.
Screenshot SWR

Ein 65-Jähriger ist am Sonntag in Deutschland durch eine Rettungsgasse gerast und hat einen schweren Unfall ausgelöst. Vier Menschen wurden schwer verletzt, die Autobahn war zeitweise komplett gesperrt.

Redaktion blue News

01.09.2025, 14:45

01.09.2025, 15:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Senior fuhr auf der A61 bei Mutterstadt in Rheinland-Pfalz unerlaubt durch die Rettungsgasse und prallte gegen einen Porsche.
  • Vier Personen erlitten schwere Verletzungen, eine weitere wurde leicht verletzt.
  • Die Polizei ermittelt, warum der Mann die Rettungsgasse missbrauchte.
Mehr anzeigen

Auf der deutschen A61 bei Mutterstadt (Rheinland-Pfalz) hat ein 65-jähriger Autofahrer am Sonntagmittag einen schweren Unfall verursacht. Laut Polizei fuhr er rund 150 Meter lang durch eine Rettungsgasse, bevor er mit hohem Tempo in einen Porsche krachte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Sportwagen auf einen Kleinwagen geschoben. Das Auto des Unfallverursachers kippte um. Der Fahrer und seine 62-jährige Beifahrerin wurden von Ersthelfern aus dem Wrack befreit, beide erlitten schwere Verletzungen. Auch die Insassen des Porsche wurden schwer verletzt, die Frau im Kleinwagen leicht. Alle Beteiligten kamen in umliegende Spitäler.

Schneller am Stau vorbei?

Die A61 in Richtung Koblenz musste nach dem Crash zeitweise komplett gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf rund 65’000 Euro geschätzt.

Warum der 65-Jährige die Rettungsgasse befuhr, ist noch unklar. Laut Polizei konnte er wegen seiner Verletzungen bislang nicht befragt werden. «Meist wollen Autofahrer so schneller am Stau vorbeikommen», erklärte ein Polizeisprecher dem SWR.

Die Beamten betonen, dass Rettungsgassen ausschliesslich für Polizei- und Hilfsfahrzeuge bestimmt sind. Wer sie missbraucht, muss mit mindestens 240 Euro Bussgeld, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen. Kommt es dabei zu einem Unfall, drohen noch höhere Strafen.

