Die Frau bemerkte zu spät, dass sie im falschen Flieger sass. (Symbolbild) KEYSTONE

Lena N. wollte nach Berlin reisen – und fand sich nach dem Flug plötzlich in Bologna wieder. Die 79-Jährige stieg am Flughafen Kopenhagen versehentlich in das falsche Flugzeug. Jetzt wird der Vorfall untersucht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine 79-jährige Frau stieg am Flughafen Kopenhagen statt in den EasyJet-Flieger nach Berlin in ein Ryanair-Flugzeug nach Bologna.

Niemand bemerkte den Fehler – erst nach der Landung wurde die Panne offensichtlich.

Der Flughafen untersucht den Vorfall, Ryanair weist die Verantwortung zurück.

Lena N. aus Schweden wollte eigentlich nach Berlin reisen, doch ihre Reise nahm einen skurrilen Verlauf: Die 79-Jährige landete stattdessen rund 1000 Kilometer entfernt – im norditalienischen Bologna. Der Grund: Sie hatte versehentlich das falsche Flugzeug betreten.

Wie die Zeitung «Expressen» berichtet, hatte Lena einen EasyJet-Flug nach Berlin gebucht und war in Kopenhagen umgestiegen. Beim Boarding schloss sie sich einer Menschengruppe an – und landete in einem Ryanair-Flieger nach Italien.

Dass sie sich in der falschen Maschine befand, bemerkte sie erst in der Kabine, als sie die Ryanair-Logos sah. «Ich dachte, vielleicht kooperieren die Airlines miteinander», sagte sie später.

Nach der Landung dann der Schock: Auf dem Flughafen las sie «Willkommen in Bologna». Ihr Sohn, der sie in Berlin treffen sollte, nahm Kontakt zu beiden Fluggesellschaften auf. Stundenlang blieb unklar, wie es zu diesem Vorfall kommen konnte. Erst später brachte ein Taxi Lena nach Venedig, von wo sie schliesslich weiter nach Berlin flog.

«Finde das sehr bedenklich»

Ryanair erklärte gegenüber «Expressen», jeder Passagier sei selbst dafür verantwortlich, das richtige Flugzeug zu besteigen. Das Boarding werde zudem von einem externen Dienstleister durchgeführt. Der Flughafen Kopenhagen kündigte an, den Vorfall genau zu prüfen.

Lena selbst ist entsetzt: «Ich finde es sehr bedenklich, dass so ein Fehler unbemerkt bleiben kann – was wäre passiert, wenn es kein Irrtum, sondern eine Gefahr gewesen wäre?»