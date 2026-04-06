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Operation unter falscher Flagge? Serbien kontert Orbán: Keine Ukraine-Spur bei Pipeline-Sabotage

Petar Marjanović

6.4.2026

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban beschuldigte im Wahlkampf die Ukraine.
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban beschuldigte im Wahlkampf die Ukraine.
Denes Erdos/AP/dpa

Kurz vor der Wahl in Ungarn sorgt ein angeblicher Sabotageakt an der TurkStream-Pipeline für politischen Zündstoff. Serbien widerspricht nun Orbáns Vorwürfen gegen die Ukraine – und bringt selbst eine neue Spur ins Spiel.

Petar Marjanović

06.04.2026, 15:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Serbien hat Berichte zurückgewiesen, wonach die Ukraine hinter einem mutmasslichen Sabotageversuch an der TurkStream-Gaspipeline stehe.
  • Laut dem Militärgeheimdienst gebe es keine Beweise für eine ukrainische Spur. Der gefundene Sprengstoff trage Markierungen aus den USA.
  • Viktor Orbán macht dennoch Kiew verantwortlich und spricht von einem Sabotageakt, während die Opposition ihm Panikmache vorwirft.
  • Der Vorfall heizt den ungarischen Wahlkampf wenige Tage vor der Abstimmung weiter an.
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Serbien hat die Anschuldigung zurückgewiesen, die Ukraine habe etwas mit dem mutmasslichen Sabotageversuch an der TurkStream-Gaspipeline zu tun. Das berichtete das serbische Portal «Kurir» am Ostermontag unter Berufung auf Đuro Jovanić, den Direktor des serbischen Militärischen Sicherheitsdienstes. Gemäss Jovanić gibt es keine Beweise für eine ukrainische Beteiligung an dem Zwischenfall nahe der Gemeinde Kanjiža.

Zuvor hatte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán öffentlich von einem Sabotageakt gesprochen und die Ukraine dafür verantwortlich gemacht. Er stützte sich dabei auf erste Berichte, wonach der bei Kanjiža gefundene Sprengstoff aus ukrainischer Produktion stammen könnte.

Der serbische Militär-Direktor Jovanić stellte nun klar, die Herkunft des Materials sage nichts über die Täter aus. Nach seinen Angaben weisen Markierungen auf dem Sprengstoff vielmehr auf eine Produktion «in den USA» hin – eine Aussage, die allerdings nicht unabhängig überprüft werden kann.

«Lebenswichtige» Pipeline für Ungarn

Ungarns Regierung reagierte am Sonntag auf den Fund und berief den Verteidigungsrat zu einer Dringlichkeitssitzung ein. Orbán reiste am frühen Montagmorgen an die serbisch-ungarische Grenze, um sich persönlich ein Bild zu machen. Auf Instagram erklärte er, der Angriff auf die für Ungarn «lebenswichtige» Pipeline sei verhindert worden. Die Leitung funktioniere weiter normal.

Orbáns politische Gegner sehen in dem Vorfall vor allem ein Wahlkampfmanöver. Wenige Tage vor der Parlamentswahl am 12. April werfen Oppositionsführer Péter Magyar und andere der Regierung vor, Angst zu schüren statt Fakten zu liefern. Magyar sagte, die Regierung spiele mit der Angst der Bevölkerung, um politisch zu profitieren.

«Ich rufe Viktor Orbán dazu auf, mit der Panikmache und mit dem Stiften von Verwirrung aufzuhören, die russische Berater geplant haben.»

Péter Magyar

Oppositionsführer in Ungarn

Aus ukrainischer Sicht ist der Fall eindeutig: Kiew wies die Anschuldigungen entschieden zurück und sprach von einer möglichen «Operation unter falscher Flagge», die Russland oder prorussische Kreise in Serbien initiiert haben könnten. Auch unabhängige ungarische Medien wie «HVG» halten eine russische Einflussoperation für denkbar.

Die TurkStream-Pipeline transportiert laut offiziellen Angaben jährlich bis zu acht Milliarden Kubikmeter Gas aus Russland nach Ungarn. Wer hinter dem mutmasslichen Sabotageversuch steckt, ist weiterhin unklar – fest steht jedoch, dass der Vorfall die ohnehin aufgeheizte Stimmung im ungarischen Wahlkampf weiter verschärft.

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