  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Warnung vor «Chaos» Setzt Trump schon im September die Nationalgarde in Chicago ein?

dpa

24.8.2025 - 06:51

Trump: «Washington ist wieder sicher»

Trump: «Washington ist wieder sicher»

STORY: US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag eine Kommandozentrale der Polizei in der Hauptstadt Washington besucht. Dabei dankte er den Einsatzkräften für ihre Arbeit. Ihre Anstrengungen führten zu einem Rückgang der Kriminalität, sagte Trump vor mehreren hundert uniformierten Beamten. Die Stadt sei wie ausgewechselt, alle seien jetzt sicher, sagt der US-Präsident, ohne dafür Belege anzuführen. O-Ton Donald Trump, US-Präsident:   "Und ich finde es wirklich eine grosse Ehre, bei Ihnen zu sein. Wir werden Washington, D.C. wieder grossartig machen. Wir machen unser Land wieder grossartig. Das Land ist kurz davor, grossartig zu sein. Wenn man sagt, es sei das heisseste Land der Welt, dann meint man das auch so. Und diese Hauptstadt ist jetzt, nach vier, fünf Tagen, so heiss wie lange nicht mehr.  Ich möchte Ihnen allen herzlich danken. Es ist mir eine Ehre, bei Ihnen zu sein.» Eigentlich hatte Trump in einem Radio-Interview angekündigt, der wolle mit den Strafverfolgungsbehörden von Washington und dem Militär auf Patrouille gehen. Dazu kam es aber nicht mehr.  Trump hatte vergangene Woche Tausende Soldaten der Nationalgarde und Bundespolizisten in die Stadt geschickt. Er begründete diesen ungewöhnlichen Schmitt mit einer mutmasslichen Welle von Gewaltverbrechen in der Hauptstadt. Vertreter des Regierungsbezirks wiesen diese Darstellung jedoch zurück. In Washington gab und gibt es gegen den Einsatz der Nationalgarde Proteste.

22.08.2025

Auch in Chicago will US-Präsident Trump die Nationalgarde einsetzen. Einem Bericht zufolge soll der Einsatz bereits im September starten. Der Gouverneur des Bundesstaats ist empört.

DPA

24.08.2025, 06:51

24.08.2025, 06:53

Das Pentagon will einem Bericht der «Washington Post» zufolge bereits im September auch in Chicago die Nationalgarde im Kampf gegen Kriminalität einsetzen.

Die Planung umfasse mehrere Optionen, darunter die Entsendung einiger Tausend Angehöriger der zum US-Heer gehörenden militärischen Reserveeinheit in die drittgrösste US-Stadt im Bundesstaat Illinois, schreibt die Zeitung unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Beamte.

Das Weisse Haus und das Pentagon lehnten laut Zeitung eine Stellungnahme ab.  Man wolle keine Spekulationen über künftige Operationen anstellen, hiess es aus dem Verteidigungsministerium. Der Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, und der Bürgermeister von Chicago, Brandon Johnson, beide Demokraten, warfen dem republikanischen US-Präsidenten Donald Trump dagegen vor, Chaos zu stiften.

«Nachdem Trump Los Angeles und Washington D.C. als Testgelände für autoritäre Übergriffe genutzt hat, spielt er nun offen mit dem Gedanken, andere Bundesstaaten und Städte zu übernehmen», sagte Pritzker.  Auf der Plattform X schrieb er, Trump und die Republikaner versuchten, ihre Partei als Partei für Recht und Ordnung darzustellen. «Das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein.» 

Vorgehen heftig umstritten

Zuletzt hatte Trump die Nationalgarde aktiviert, um die angeblich ausser Kontrolle geratene Kriminalität in der US-Hauptstadt Washington einzudämmen. Zudem stellte er die örtliche Polizei unter Kontrolle des Bundes. 

Washington Nationalgarde
Washington Nationalgarde. Vermummte Agenten auf den Strassen Washingtons. 

Vermummte Agenten auf den Strassen Washingtons. 

Bild: KEYSTONE

Washington Nationalgarde. Sie kontrollieren Autofahrer und Mitfahrer. 

Sie kontrollieren Autofahrer und Mitfahrer. 

Bild: KEYSTONE

Washington Nationalgarde. Dabei werden auch dutzende Personen verhaftet. 

Dabei werden auch dutzende Personen verhaftet. 

Bild: KEYSTONE

Washington Nationalgarde. Bei den Checkpoints kam es auch zu Protesten. 

Bei den Checkpoints kam es auch zu Protesten. 

Bild: KEYSTONE

Washington Nationalgarde. Donald Trump will die Anwesenheit der Agenten wohl verlängern. 

Donald Trump will die Anwesenheit der Agenten wohl verlängern. 

Bild: KEYSTONE

Washington Nationalgarde
Washington Nationalgarde. Vermummte Agenten auf den Strassen Washingtons. 

Vermummte Agenten auf den Strassen Washingtons. 

Bild: KEYSTONE

Washington Nationalgarde. Sie kontrollieren Autofahrer und Mitfahrer. 

Sie kontrollieren Autofahrer und Mitfahrer. 

Bild: KEYSTONE

Washington Nationalgarde. Dabei werden auch dutzende Personen verhaftet. 

Dabei werden auch dutzende Personen verhaftet. 

Bild: KEYSTONE

Washington Nationalgarde. Bei den Checkpoints kam es auch zu Protesten. 

Bei den Checkpoints kam es auch zu Protesten. 

Bild: KEYSTONE

Washington Nationalgarde. Donald Trump will die Anwesenheit der Agenten wohl verlängern. 

Donald Trump will die Anwesenheit der Agenten wohl verlängern. 

Bild: KEYSTONE

Sein Vorgehen in Washington ist heftig umstritten – es gab bereits Proteste. Belege für einen Anstieg der Kriminalität geben die Statistiken der Polizei nicht her.

Im Juni hatte Trump trotz Protesten in Los Angeles 4000 Mitglieder der kalifornischen Nationalgarde und 700 aktive Marineinfanteristen eingesetzt – nach Demonstrationen gegen Abschieberazzien der Einwanderungsbehörde ICE. 

Einsatz in Chicago seit langem geplant

Trump hatte bereits am Freitag gesagt: «Wir werden unsere Städte sehr, sehr sicher machen. Chicago ist ein Chaos.» Er sprach dem dortigen demokratischen Bürgermeister die Kompetenz ab. 

Beamte, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sagten laut «Washington Post», dass ein militärisches Eingreifen in Chicago seit langem geplant sei, wahrscheinlich in Verbindung mit erweiterten Operationen der Einwanderungs- und Zollbehörde zur Suche nach Migranten ohne Papiere.

3 Punkte. So zerlegt Donald Trump die US-Demokratie

3 PunkteSo zerlegt Donald Trump die US-Demokratie

Zwar haben üblicherweise die Bundesstaaten die Kontrolle über die Nationalgarde. In besonderen Lagen – etwa bei Naturkatastrophen, Unruhen und Notfällen im Inneren – kann der Präsident sie aber unter Bundeskommando stellen. Im Sonderfall der US-Hauptstadt, die kein eigener Bundesstaat ist, untersteht die Nationalgarde ohnehin direkt dem Präsidenten.

Meistgelesen

Newsom schlägt Trump mit seinen eigenen Waffen – «Fox News» findet's gar nicht lustig
«Meine Geschichte sollte gar nicht nötig sein»
Chef von US-Militärgeheimdienst DIA gefeuert +++ Trumps irrer pro-Putin-Auftritt mit Infantino
«Rückkopplungsschleife» verändert die Erde dramatisch – und bedroht Millionen Menschen
Russen wollen Drohne über AKW abgeschossen haben + Raffinerie steht seit drei Tagen in Flammen

Videos aus dem Ressort

Mehr Druck auf Russland: Selenskyj deutet mehr Gegenangriffe an

Mehr Druck auf Russland: Selenskyj deutet mehr Gegenangriffe an

Mehr Druck auf Russland: Die Ukraine muss sich nach den Worten ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aus dem Dauerzustand der ständigen Verteidigung gegen russische Angriffe lösen und selbst aktiv zum Angriff übergehen. «Dieser Krieg muss beendet werden, wir müssen Druck auf Russland ausüben», sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Kremlchef Wladimir Putin verstehe «nichts ausser Macht und Druck».

23.08.2025

Wird es das entscheidende Treffen? Trump und Putin in Alaska

Wird es das entscheidende Treffen? Trump und Putin in Alaska

Ukraine-Gipfel in Alaska: Vor den Augen der Weltöffentlichkeit empfängt US-Präsident Donald Trump Kremlchef Wladimir Putin: Von dem Gespräch könnten entscheidende Impulse für ein mögliches Kriegsende ausgehen. Ob die Begegnung für den seit dreieinhalb Jahren dauernden russischen Angriffskrieg tatsächlich was bringen wird, ist aber noch völlig offen. Trump sieht sich in der Rolle des Vermittlers, und betont, dass er keinen Deal allein aushandeln kann. Dafür braucht es auch die Ukrainer. Und die sitzen nicht mit am Tisch, genau wie ihre europäischen Verbündeten.

15.08.2025

Rückt Frieden näher? Die Knackpunkte nach dem Ukraine-Gipfel

Rückt Frieden näher? Die Knackpunkte nach dem Ukraine-Gipfel

Ukraine-Gipfel in Washington: Nach seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska hat US-Präsident Donald Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und seine europäischen Verbündeten ins Weisse Haus geladen. Doch vieles bleibt auch nach den Gesprächen unklar. Ein Zweiertreffen zwischen Selenskyj und Putin ist zwar geplant. Der ukrainische Präsident zeigt sich bereit, auf Vorbedingungen zu verzichten. Anschliessend soll ein Dreiertreffen mit Trump folgen. Dieser Plan ist jedoch noch nicht fix. Putin hat zwar mehrfach seine Bereitschaft zu einem Treffen mit Selenskyj erklärt, fordert aber, dass grundlegende Fragen vorher geklärt werden. Ein zentraler Streitpunkt sind die Sicherheitsgarantien. Russland lehnt laut Aussenministerium die Stationierung von NATO-Truppen zur Friedenssicherung nach einem möglichen Waffenstillstand ab. Ein weiterer Knackpunkt sind Gebietsabtretungen. Russland verlangt, dass die Ukraine den Verlust eigener Gebiete für einen Waffenstillstand anerkennt. Selenskyj weist dies mit Verweis auf die Verfassung zurück. Ausserdem bleibt unklar, ob es zunächst eine Waffenruhe geben wird.

19.08.2025

Mehr Druck auf Russland: Selenskyj deutet mehr Gegenangriffe an

Mehr Druck auf Russland: Selenskyj deutet mehr Gegenangriffe an

Wird es das entscheidende Treffen? Trump und Putin in Alaska

Wird es das entscheidende Treffen? Trump und Putin in Alaska

Rückt Frieden näher? Die Knackpunkte nach dem Ukraine-Gipfel

Rückt Frieden näher? Die Knackpunkte nach dem Ukraine-Gipfel

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Trump-Telefonat mit KKS. «Er hat endgültig genug von ihr»

Trump-Telefonat mit KKS«Er hat endgültig genug von ihr»

Ukraine-Ticker. Russen wollen Drohne über AKW abgeschossen haben + Raffinerie steht seit drei Tagen in Flammen

Ukraine-TickerRussen wollen Drohne über AKW abgeschossen haben + Raffinerie steht seit drei Tagen in Flammen

Israel. Netanjahu-Rivale will für Geisel-Deal gemeinsame Koalition

IsraelNetanjahu-Rivale will für Geisel-Deal gemeinsame Koalition