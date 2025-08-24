Trump: «Washington ist wieder sicher» STORY: US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag eine Kommandozentrale der Polizei in der Hauptstadt Washington besucht. Dabei dankte er den Einsatzkräften für ihre Arbeit. Ihre Anstrengungen führten zu einem Rückgang der Kriminalität, sagte Trump vor mehreren hundert uniformierten Beamten. Die Stadt sei wie ausgewechselt, alle seien jetzt sicher, sagt der US-Präsident, ohne dafür Belege anzuführen. O-Ton Donald Trump, US-Präsident: "Und ich finde es wirklich eine grosse Ehre, bei Ihnen zu sein. Wir werden Washington, D.C. wieder grossartig machen. Wir machen unser Land wieder grossartig. Das Land ist kurz davor, grossartig zu sein. Wenn man sagt, es sei das heisseste Land der Welt, dann meint man das auch so. Und diese Hauptstadt ist jetzt, nach vier, fünf Tagen, so heiss wie lange nicht mehr. Ich möchte Ihnen allen herzlich danken. Es ist mir eine Ehre, bei Ihnen zu sein.» Eigentlich hatte Trump in einem Radio-Interview angekündigt, der wolle mit den Strafverfolgungsbehörden von Washington und dem Militär auf Patrouille gehen. Dazu kam es aber nicht mehr. Trump hatte vergangene Woche Tausende Soldaten der Nationalgarde und Bundespolizisten in die Stadt geschickt. Er begründete diesen ungewöhnlichen Schmitt mit einer mutmasslichen Welle von Gewaltverbrechen in der Hauptstadt. Vertreter des Regierungsbezirks wiesen diese Darstellung jedoch zurück. In Washington gab und gibt es gegen den Einsatz der Nationalgarde Proteste. 22.08.2025

Auch in Chicago will US-Präsident Trump die Nationalgarde einsetzen. Einem Bericht zufolge soll der Einsatz bereits im September starten. Der Gouverneur des Bundesstaats ist empört.

Das Pentagon will einem Bericht der «Washington Post» zufolge bereits im September auch in Chicago die Nationalgarde im Kampf gegen Kriminalität einsetzen.

Die Planung umfasse mehrere Optionen, darunter die Entsendung einiger Tausend Angehöriger der zum US-Heer gehörenden militärischen Reserveeinheit in die drittgrösste US-Stadt im Bundesstaat Illinois, schreibt die Zeitung unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Beamte.

Das Weisse Haus und das Pentagon lehnten laut Zeitung eine Stellungnahme ab. Man wolle keine Spekulationen über künftige Operationen anstellen, hiess es aus dem Verteidigungsministerium. Der Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, und der Bürgermeister von Chicago, Brandon Johnson, beide Demokraten, warfen dem republikanischen US-Präsidenten Donald Trump dagegen vor, Chaos zu stiften.

In Illinois, our policies have not only helped reduce crime and made our communities safer, but they have also set a new standard for criminal justice reform. — JB Pritzker (@JBPritzker) August 23, 2025

«Nachdem Trump Los Angeles und Washington D.C. als Testgelände für autoritäre Übergriffe genutzt hat, spielt er nun offen mit dem Gedanken, andere Bundesstaaten und Städte zu übernehmen», sagte Pritzker. Auf der Plattform X schrieb er, Trump und die Republikaner versuchten, ihre Partei als Partei für Recht und Ordnung darzustellen. «Das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein.»

Vorgehen heftig umstritten

Zuletzt hatte Trump die Nationalgarde aktiviert, um die angeblich ausser Kontrolle geratene Kriminalität in der US-Hauptstadt Washington einzudämmen. Zudem stellte er die örtliche Polizei unter Kontrolle des Bundes.

Washington Nationalgarde Vermummte Agenten auf den Strassen Washingtons. Bild: KEYSTONE Sie kontrollieren Autofahrer und Mitfahrer. Bild: KEYSTONE Dabei werden auch dutzende Personen verhaftet. Bild: KEYSTONE Bei den Checkpoints kam es auch zu Protesten. Bild: KEYSTONE Donald Trump will die Anwesenheit der Agenten wohl verlängern. Bild: KEYSTONE Washington Nationalgarde Vermummte Agenten auf den Strassen Washingtons. Bild: KEYSTONE Sie kontrollieren Autofahrer und Mitfahrer. Bild: KEYSTONE Dabei werden auch dutzende Personen verhaftet. Bild: KEYSTONE Bei den Checkpoints kam es auch zu Protesten. Bild: KEYSTONE Donald Trump will die Anwesenheit der Agenten wohl verlängern. Bild: KEYSTONE

Sein Vorgehen in Washington ist heftig umstritten – es gab bereits Proteste. Belege für einen Anstieg der Kriminalität geben die Statistiken der Polizei nicht her.

Im Juni hatte Trump trotz Protesten in Los Angeles 4000 Mitglieder der kalifornischen Nationalgarde und 700 aktive Marineinfanteristen eingesetzt – nach Demonstrationen gegen Abschieberazzien der Einwanderungsbehörde ICE.

Einsatz in Chicago seit langem geplant

Trump hatte bereits am Freitag gesagt: «Wir werden unsere Städte sehr, sehr sicher machen. Chicago ist ein Chaos.» Er sprach dem dortigen demokratischen Bürgermeister die Kompetenz ab.

Beamte, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sagten laut «Washington Post», dass ein militärisches Eingreifen in Chicago seit langem geplant sei, wahrscheinlich in Verbindung mit erweiterten Operationen der Einwanderungs- und Zollbehörde zur Suche nach Migranten ohne Papiere.

Zwar haben üblicherweise die Bundesstaaten die Kontrolle über die Nationalgarde. In besonderen Lagen – etwa bei Naturkatastrophen, Unruhen und Notfällen im Inneren – kann der Präsident sie aber unter Bundeskommando stellen. Im Sonderfall der US-Hauptstadt, die kein eigener Bundesstaat ist, untersteht die Nationalgarde ohnehin direkt dem Präsidenten.