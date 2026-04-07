Paar hat an italienischem Traumstrand vor allen Touristen Sex

Ein Paar hat am Strand von Rimini Sex gehabt. (Symbolbild) KEYSTONE

Ein amerikanisches Pärchen hat am Ostersonntag auf einem belebten Strand in Rimini öffentlich Sex gehabt – vor Familien mit Kindern und zahlreichen Touristen. Die Polizei wurde mit Handyvideos alarmiert und erstattete Anzeige wegen obszöner Handlungen in der Öffentlichkeit.

Sara Matasci

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein amerikanisches Pärchen hat am Ostersonntag auf einem belebten Strand in Rimini öffentlich Sex gehabt – vor zahlreichen Familien mit Kindern und Touristen.

Zeugen filmten den Vorfall und leiteten die Videos an die Polizei weiter, die die beiden identifizierte und Anzeige erstattete.

Das Paar muss sich nun wegen obszöner Handlungen in der Öffentlichkeit vor der italienischen Justiz verantworten. Mehr anzeigen

Das sonnige Osterwetter lockte am Sonntag viele Familien und Touristen an die Küste der Emilia-Romagna. Was sich kurz nach dem Mittagessen auf einem Strandabschnitt in Rimini abspielte, sorgte für Fassungslosigkeit: Ein amerikanisches Pärchen hatte dort unbekümmert und für alle sichtbar Sex – während ringsum Familien mit Kindern und andere Strandgäste anwesend waren.

Laut Berichten von «TGcom24» und «Riminitoday» dauerte der Vorfall mehrere Minuten. Das Paar schien die Anwesenheit der anderen Strandbesucher vollständig zu ignorieren. Mehrere Zeugen filmten die Szene mit ihren Mobiltelefonen.

Die Aufnahmen gelangten zur Polizei, die daraufhin eine Patrouille zum Strand schickte. Die Beamten unterbrachen den Vorfall und identifizierten die beiden Beteiligten. Gegen das Paar wurde anschliessend Anzeige wegen obszöner Handlungen in der Öffentlichkeit erstattet – ein Straftatbestand nach italienischem Recht.