Paar hat an italienischem Traumstrand vor allen Touristen Sex

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mitten am Tag Paar hat an italienischem Traumstrand vor allen Touristen Sex

ai-scrape

7.4.2026 - 14:07

Ein Paar hat am Strand von Rimini Sex gehabt. (Symbolbild)
Ein Paar hat am Strand von Rimini Sex gehabt. (Symbolbild)
KEYSTONE

Ein amerikanisches Pärchen hat am Ostersonntag auf einem belebten Strand in Rimini öffentlich Sex gehabt – vor Familien mit Kindern und zahlreichen Touristen. Die Polizei wurde mit Handyvideos alarmiert und erstattete Anzeige wegen obszöner Handlungen in der Öffentlichkeit.

Sara Matasci

07.04.2026, 14:07

07.04.2026, 14:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein amerikanisches Pärchen hat am Ostersonntag auf einem belebten Strand in Rimini öffentlich Sex gehabt – vor zahlreichen Familien mit Kindern und Touristen.
  • Zeugen filmten den Vorfall und leiteten die Videos an die Polizei weiter, die die beiden identifizierte und Anzeige erstattete.
  • Das Paar muss sich nun wegen obszöner Handlungen in der Öffentlichkeit vor der italienischen Justiz verantworten.
Mehr anzeigen

Das sonnige Osterwetter lockte am Sonntag viele Familien und Touristen an die Küste der Emilia-Romagna. Was sich kurz nach dem Mittagessen auf einem Strandabschnitt in Rimini abspielte, sorgte für Fassungslosigkeit: Ein amerikanisches Pärchen hatte dort unbekümmert und für alle sichtbar Sex – während ringsum Familien mit Kindern und andere Strandgäste anwesend waren.

Laut Berichten von «TGcom24» und «Riminitoday» dauerte der Vorfall mehrere Minuten. Das Paar schien die Anwesenheit der anderen Strandbesucher vollständig zu ignorieren. Mehrere Zeugen filmten die Szene mit ihren Mobiltelefonen.

Die Aufnahmen gelangten zur Polizei, die daraufhin eine Patrouille zum Strand schickte. Die Beamten unterbrachen den Vorfall und identifizierten die beiden Beteiligten. Gegen das Paar wurde anschliessend Anzeige wegen obszöner Handlungen in der Öffentlichkeit erstattet – ein Straftatbestand nach italienischem Recht.

Meistgelesen

So bireweich war das Osterfest im Weissen Haus
Trump droht mit «Untergang einer ganzen Zivilisation»
Paar hat an italienischem Traumstrand vor allen Touristen Sex
SP-Doyen Strahm rechnet schonungslos mit seiner Partei ab
Senior verpasst SBB-Anschluss und landet deswegen im Schwarzfahr-Register

Weitere Nachrichten

«Provokation» in Istanbul. Schüsse vor Israels Konsulat – ein Angreifer tot

«Provokation» in IstanbulSchüsse vor Israels Konsulat – ein Angreifer tot

Viele machen diesen Aufstieg. Deutscher Skifahrer stürzt 200 Meter in den Tod

Viele machen diesen AufstiegDeutscher Skifahrer stürzt 200 Meter in den Tod

Angriff auf den Iran. Trump droht mit «Untergang einer ganzen Zivilisation»

Angriff auf den IranTrump droht mit «Untergang einer ganzen Zivilisation»