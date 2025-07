Spektakuläres Wetterphänomen in China: Diese Riesenwolke taucht eine ganze Stadt in ein düsteres Grau Am Mittwoch rollte eine Riesenwolke über die chinesische Stadt Liuzhou. Die Shelf Cloud ist ein Wetterphänomen, das besonders im Sommer vorkommt. Wie es zustande kommen kann, erfährst du im Video. 24.07.2025

Am Mittwoch rollte eine Riesenwolke über die chinesische Stadt Liuzhou. Die Shelf Cloud ist ein Wetterphänomen, das besonders im Sommer vorkommt. Wie es zustande kommen kann, erfährst du im Video.

Luna Pauli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Shelf Cloud trat am 23. Juli in Liuzhou, China, auf und verdunkelte die ganze Stadt.

Auch im amerikanischen Bundesstaat Nebraska konnten im Juli 2025 solche Wetterphänomene beobachtet werden.

Das Naturphänomen ist in Südchina während der heissen Sommermonate typisch. Mehr anzeigen

Eine dramatische Wetterszene innert Minuten: Am Mittwoch schob sich in Liuzhou, China, eine riesige Wolkenwand über die Stadt und tauchte alles in düsteres Grau – ein Anblick wie aus einem Katastrophenfilm.

Solche imposanten Formationen nennt man Shelf Clouds. Sie treten während der heissen Sommerzeit in Südchina häufig auf. Doch auch im Osten und Westen des US-Bundesstaates Nebraska konnte man im Juli solche Ereignisse beobachten.

Aber wie entsteht eine Shelf Cloud? Das erfährst du im Video.

