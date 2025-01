Benedict Cumberbatch wurde von sechs Männern entführt. Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Der «Sherlock»-Star Benedict Cumberbatch (48) wurde während Dreharbeiten in Südafrika entführt. In einem Interview berichtet er über das Erlebnis, welches ihn bis heute prägt.

Benedict Cumberbatch (48) wurde durch seine Rolle als Sherlock Holmes bekannt.

In einem Interview mit dem Magazin «Varity» spricht er nun über ein traumatisches Erlebnis während Dreharbeiten.

Der Schauspieler wurde in Südafrika von sechs Männern entführt und ausgeraubt. Ein Erlebnis, welches ihn bis heute belastet. Mehr anzeigen

In der BBC-Serie «Sherlock» löste Benedict Cumberbatch (48) als Sherlock Holmes die kniffligsten Fälle. In einem Interview mit «Variety» berichtet er nun von einem wahren Verbrechen.

Wie der Schauspieler erzählt, wurde er während eines Filmdrehs schon einmal entführt. Dieses traumatische Erlebnis beschäftigt ihn privat bis heute.

Während Dreharbeiten in Südafrika entführt

Der Vorfall ereignete sich im Jahr 2004 in Südafrika, als der Schauspieler für Dreharbeiten der Serie «To the Ends of the Earth» vor Ort war. Laut Cumberbatch platzte ihm und seinem Schauspielkollegen auf dem Rückweg von einem Tauchausflug ein Autoreifen. Gezwungenermassen musste die Gruppe am Strassenrand anhalten. Sechs fremde Männer überfielen dann den Schauspieler.

Er erzählt, dass er von den Tätern stundenlang gefesselt und durch die Gegend gefahren wurde, bevor sie ihn schliesslich gefesselt am Strassenrand freiliessen. Die Täter konnten ohne Konsequenzen fliehen.

Gegenüber dem Magazin gab Cumberbatch zu: «Es hat mich ungeduldig gemacht, ein aussergewöhnliches Leben zu führen, und ich habe immer noch mit dieser Ungeduld zu kämpfen.»