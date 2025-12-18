Warum die russischen Milliarden für die EU zum Problem werden können

Showdown in Brüssel: EU-Gipfel entscheidet über Russen-Geld Brüssel, 18.12.2025: Showdown in Brüssel: Beim EU-Gipfel geht es am Donnerstag um die Nutzung von in der EU eingefrorenem russischen Staatsvermögen zur Unterstützung der Ukraine. Der umstrittene Plan sieht vor, dass sich die EU bei verschiedenen Finanzinstituten Geld leiht, das Russland aufgrund von Sanktionen nicht nutzen kann. Dieses Geld soll als Darlehen an die Ukraine fliessen. Russland erhält sein Geld nur zurück, wenn es nach dem Krieg Wiedergutmachung für die Schäden leistet. Die Ukraine müsste dann die Reparationszahlungen verwenden, um die Darlehen an die EU zurückzuzahlen. Doch die belgische Regierung blockiert den Plan. Sie verweist auf rechtliche und finanzielle Risiken. Ohne eine Einigung wird eine weitere finanzielle Unterstützung der Ukraine durch die EU kaum möglich sein. 18.12.2025

Können in der EU eingefrorene Gelder Russlands für die Ukraine genutzt werden? In Brüssel soll eine Entscheidung fallen. Nicht nur für die Ukraine steht viel auf dem Spiel: Auch für die EU ist die Sache heikel.

Die Zeit drängt: Beim letzten EU-Gipfel des Jahres beraten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union über die Finanzierung der Ukraine-Hilfe für die Jahre 2026 und 2027.

Auf dem Tisch liegt ein Vorschlag zur Nutzung der in Europa eingefrorenen russischen Vermögen für ein sogenanntes Reparationsdarlehen an die Ukraine.

Eine Mehrheit der Länder ist für diese Variante, darunter Deutschland. Dennoch ist eine Einigung alles andere als sicher - auch weil das Vorhaben für die EU heikel werden könnte.

Ist es ein unverantwortlicher Verstoss gegen internationales Recht – mit unabsehbaren Folgen auch für die europäische Finanzmarktstabilität? Oder einfach ein innovativer und fairer Weg, den Fall der von Russland angegriffenen Ukraine zu verhindern?

Über den Plan zur Nutzung von in der EU eingefrorenem Staatsvermögen Russlands für die Ukraine wird seit Wochen mit harten Bandagen gestritten. Für die EU und die Ukraine geht es um viel. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was soll konkret gemacht werden?

Ein von der EU-Kommission von Ursula von der Leyen entwickelte Konzept sieht vor, dass sich die EU bei verschiedenen Finanzinstituten Geld leiht, über das Russland wegen Sanktionsentscheidungen der EU derzeit nicht verfügen kann. Dieses Geld soll dann in Form von sogenannten Reparationsdarlehen an die Ukraine weitergereicht werden. Russland soll das Geld nur dann wiederbekommen, wenn es nach dem Ende des Angriffskrieges gegen die Ukraine Wiedergutmachung für die entstandenen Schäden leistet.

Die Ukraine müsste dann diese Reparationszahlungen nutzen, um die Darlehen an die EU zurückzuzahlen. Für den Fall, dass das eingefrorene russische Staatsvermögen zum Beispiel infolge von internationalen Urteilen oder Deals unerwartet wieder freigegeben werden müsste, sollen die beteiligten EU-Staaten Garantien leisten.

Um wie viel Geld geht es?

Nach Berechnungen der EU-Kommission könnten bis zu 210 Milliarden Euro (196 Milliarden Franken) in die Ukraine fliessen. Nach Schätzungen des IWF und der Kommission beläuft sich der Finanzbedarf der Ukraine im Zeitraum 2026 bis Ende 2027 auf etwas mehr als 137 Milliarden Euro (128 Milliarden Franken). Europa will davon zwei Drittel abdecken.

Wo liegen die Gelder, die genutzt werden sollen?

Der Grossteil der Summe, rund 185 Milliarden Euro (172 Milliarden Franken), werden vom Brüsseler Finanzunternehmen Euroclear verwaltet, das sich als sogenannter Zentralverwahrer um die sichere Verwahrung von Wertpapieren kümmert. Weitere rund 25 Milliarden Euro (24 Milliarden Franken) liegen bei anderen Finanzinstituten in Frankreich, Belgien, Deutschland, Zypern und Schweden. Eine sehr kleine Summe hält zudem auch noch der luxemburgische Zentralverwahrer Clearstream.

Warum wehrte sich Belgien gegen den Vorschlag?

Die belgische Regierung blockierte den Plan zunächst rigoros mit Verweis auf rechtliche und finanzielle Risiken. So sieht sie unter anderem die Gefahr, dass Russland Vergeltung gegen europäische Privatpersonen und Unternehmen übt und etwa Enteignungen in Russland vornimmt.

Vor allem fürchtet sie dabei auch um die Existenz des Finanzinstituts Euroclear, das dem belgischen Staat jährlich hohe Steuereinnahmen beschert. Als Risiko wird weiterhin genannt, dass ein Schiedsgericht das Vorgehen als illegale Enteignung wertet und internationale Anleger das Vertrauen in den europäischen Finanzmarkt verlieren.

Ist eine Zustimmung Belgiens ausgeschlossen?

Nein. Als Voraussetzungen dafür, dass Belgien ungeachtet der Gefahren doch mitmacht, hat Regierungschef Bart De Wever allerdings drei Bedingungen genannt. Demnach muss garantiert sein, dass eine Vergemeinschaftung aller möglichen Risiken erfolgt und ab dem ersten Moment der Umsetzung des Plans ausreichend finanzielle Garantien bestehen, um potenziellen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Zudem forderte De Wever einen umfassenden Liquiditäts- und Risikoschutz für alle durch den Plan betroffene Bürger oder Unternehmen und eine Beteiligung aller anderen EU-Länder, in denen ebenfalls noch Vermögenswerte der russischen Zentralbank eingefrorenen wurden.

Können die Bedingungen erfüllt werden?

In den vergangenen Wochen und Tagen wurde intensivst daran gearbeitet. Am Ende ist es allerdings am belgischen Regierungschef, zu sagen, ob die Zusicherungen ausreichen. Die gewünschten unbegrenzten Garantien wird er nach Angaben von Diplomaten nicht bekommen.

Theoretisch wäre es möglich, die Nutzung der Gelder auch gegen den Willen der belgischen Regierung zu beschliessen, da eine sogenannte qualifizierte Mehrheit ausreichen würde. Die Risiken wären allerdings hoch – unter anderem, da Belgien gegen die Entscheidung klagen könnte.

Was machen die anderen EU-Länder mit eingefrorenen russischen Geldern?

In die Verhandlungen darüber kommt Bewegung. So macht Deutschland Zugeständnisse. Bundeskanzler Friedrich Merz will den Forderungen Belgiens nachkommen und auch in Deutschland festgesetztes Vermögen der russischen Zentralbank für die Unterstützung der Ukraine bereitstellen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Rande des EU-Gipfels in Brüssel aus Verhandlungskreisen.

Kritiker monieren, dass die Gelder nach internationalem Recht nicht genutzt werden dürften ...

Die Kommission verneint das. Sie argumentiert, dass das festgesetzte russische Staatsvermögen nicht konfisziert werde. Es werden demnach nur Gelder genutzt, die es beispielsweise gibt, weil eine von Russland gehaltene Anleihe seine Fälligkeit erreicht hat. Auch der deutsche Kanzler Merz sagt, der Vorschlag der EU-Kommission stehe «in völliger Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und den internationalen Verpflichtungen».

Kann der EU-Plan die US-Initiative zur Beendigung des russischen Angriffskrieges gefährden?

Der unter anderem von Ungarn und der Slowakei vorgebrachte Einwurf wird von Befürwortern zurückgewiesen. Sie argumentieren, dass gegenüber Russland mit Härte und Entschlossenheit vorgegangen werden müsse. Nur so könne Kremlchef Wladimir Putin an den Verhandlungstisch gebracht werden.

Wie äussern sich die Amerikaner zu dem Thema?

In Brüssel berichten EU-Diplomaten, dass Spitzenvertreter der US-Regierung sich zuletzt zurückgehalten hätten. Die erste bekanntgewordene Version des US-Plans zur Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sah allerdings vor, dass die Gelder nicht ausschliesslich der Ukraine, sondern auch den USA und Russland zugutekommen sollen. Unter dem Druck der Europäer wurde diese Klausel wieder gestrichen.

Als Horrorszenario gilt in Brüssel, dass US-Präsident Donald Trump drohen könnte, jegliche Unterstützung der Ukraine einzustellen, wenn die Europäer das Geld nicht als Verhandlungsmasse zur Verfügung stellen.