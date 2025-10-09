Chuck Schumer wird von den Republikanern kritisiert. (Archivbild) Bild: Mariam Zuhaib/AP/dpa

Harter Angriff der Republikaner auf den Demokraten Chuck Schumer. Der wird für eine Aussage kritisiert, wonach der «Shutdown» seiner eigenen Partei nützen würde.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die gegenseitigen Schuldzuweisungen zwischen Republikanern und Demokraten wegen dem teilweisen Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA dauern an.

Der demokratische Fraktionschef im Senat, Chuck Schumer, wird für eine Aussage kritisiert, wonach der «Shutdown» seiner eigenen Partei nützen würde.

Hunderttausende Regierungsangestellte müssen weiter zu Hause bleiben. Mehr anzeigen

Im Streit um den teilweisen Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA dauern die gegenseitigen Schuldzuweisungen zwischen Republikanern und Demokraten an. Der demokratische Fraktionschef im Senat, Chuck Schumer, wurde am Donnerstag scharf für eine Aussage kritisiert, wonach dieser sogenannte «Shutdown» seiner eigenen Partei nütze, je länger er dauere. «Mit jedem Tag wird es besser für uns», hatte Schumer der Nachrichtenseite Punchbowl News gesagt.

Der republikanische Mehrheitsführer John Thune stellte sich daraufhin am Donnerstag neben ein Poster mit Schumers Worten in den Senat. »Das ist kein politisches Spiel. Die Demokraten mögen das vielleicht so sehen, aber ich kenne niemanden sonst, der das tut», sagte Thune. «Je länger das so weitergeht, desto mehr wird den Amerikanern klar, dass die Demokraten für diesen Shutdown verantwortlich sind.»

Schumer erwiderte, dass es die Republikaner von Präsident Donald Trump seien, die mit den Leben der US-Bürger spielten. «Jeder Tag, an dem die Republikaner sich weigern, Verhandlungen zur Beendigung dieses Shutdowns aufzunehmen, verschlimmert die Lage für die Amerikaner und macht umso deutlicher, wer sich für sie einsetzt», sagte Schumer am Donnerstag.

Es war bereits der neunte Tag des «Shutdowns» und angesichts der tiefen Gräben zwischen den beiden Parteien zeichnet sich keine Einigung ab. Hunderttausende Regierungsangestellte müssen weiter zu Hause bleiben.