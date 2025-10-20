  1. Privatkunden
Spektakulärer Raub Ein Bild zeigt, wie einfach die Diebe in den Louvre gelangen konnten

dpa

20.10.2025 - 13:10

Der Einbruch im Louvre versetzt nicht nur Frankreich in Aufruhr. Wie konnten die Diebe am helllichten Tag in das weltberühmte Museum eindringen?

,

DPA, Sven Ziegler

20.10.2025, 13:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Unbekannte drangen am Sonntagmorgen mit einer Hebebühne in den Louvre ein und erbeuteten mehrere Kunstobjekte.
  • Die Täter tarnten sich als Bauarbeiter und flohen, liessen aber Ausrüstung und ein gestohlenes Objekt zurück.
  • Das Museum bleibt vorerst geschlossen – Sicherheitslücken und mögliche Versäumnisse stehen im Fokus der Ermittlungen.
Mehr anzeigen

Nach dem spektakulären Einbruch in den Louvre in Paris setzt die Polizei alles daran, die flüchtigen Täter zu fassen und die Beute von unschätzbarem Wert wiederzufinden. Unterdessen fragen sich die Menschen: Wie war der dreiste Einbruch in das weltberühmte Museum überhaupt möglich? Gab es Sicherheitsmängel oder hatten die Täter Komplizen im Museum?

Wie konnten die Täter unbemerkt ins Museum gelangen?

Mit einer Hebebühne konnten die Diebe in den Louvre gelangen.
Mit einer Hebebühne konnten die Diebe in den Louvre gelangen.
X

Die Täter haben sich alle Mühe gegeben, damit ihr Coup wie ein banaler Einsatz von Bauarbeitern aussieht. Mit einem mit einer Hebebühne ausgestatteten Laster haben sie an der Seite des Museums geparkt und Warnkegel an der Strasse aufgestellt. In Warnwesten sind zwei der Ganoven dann über die Hebebühne zum Balkon des Museums gelangt, um dort ein Fenster zu zerstören. An einem Sonntagmorgen sind auch in Paris zu dem Moment noch nicht so viele Menschen unterwegs, die da gleich Verdacht geschöpft hätten. 

Kulturministerin Rachida Dati präzisierte im TV, die Täter seien unter vier Minuten in der Galerie gewesen und zielgenau auf bestimmte Vitrinen zugesteuert. Ein Täter habe versucht, die Hebebühne («nacelle») in Brand zu setzen – ein Fehlversuch, der zusätzliche Spuren hinterlassen habe. Parallel verweist ein bereits zuvor erstellter Prüfbericht auf Rückstände bei der Modernisierung von Überwachungstechnik; die flächendeckende Videoabdeckung sei im Umbau, aber noch nicht in allen Alt-Sälen vollständig.

Ist das Museumspersonal möglicherweise in den Coup verwickelt?

Darauf deutet derzeit nichts hin. Die fünf Museumsmitarbeiter, die sich «zum Zeitpunkt des besonders schnellen und brutalen Einbruchs» in der Nähe befanden, hätten sofort eingegriffen, betonte das Kulturministerium.

«Dank der Professionalität und der schnellen Reaktion der Mitarbeiter des Louvre konnten die Täter in die Flucht geschlagen werden», teilte das Ministerium mit. Sie liessen demnach ihre Ausrüstung sowie eines der gestohlenen Objekte zurück, nämlich die Krone der Kaiserin Eugénie, deren Zustand derzeit untersucht werde.

Wie ist es um die Sicherheit des Louvre bestellt, war diese vor dem Einbruch bereits Thema?

Wie im Gangsterfilm. So spektakulär verlief der Blitz-Raub im Louvre

Wie im GangsterfilmSo spektakulär verlief der Blitz-Raub im Louvre

Mehrfach hatte es Warnungen gegeben, dass es Probleme mit der Sicherheit gibt. Bei einem Streik von Museumspersonal Mitte Juni ging es zwar einerseits um die Arbeitsbedingungen, anderseits aber auch um Sicherheitsprobleme. Kulturministerin Rachida Dati sagte, man habe sich 40 Jahre lang nicht für die Sicherheit grosser Museen interessiert.

«Vor zwei Jahren hat die Präsidentin des Louvre den Polizeipräfekten um eine Sicherheitsüberprüfung gebeten. Warum? Weil diese Museen an neue Formen der Kriminalität angepasst werden müssen. Heute handelt es sich um organisierte Kriminalität.» 

Wann öffnet der Louvre wieder?

Das lässt sich noch nicht sicher sagen. Nach dem Einbruch am Sonntagmorgen war das Museum evakuiert und den Rest des Tages geschlossen worden. Das sollte die Arbeit der Polizei erleichtern. Eigentlich sollte das Museum am heutigen Montag, möglicherweise mit etwas Verspätung, wieder öffnen. Dann aber fiel die Entscheidung: Der Louvre bleibt weiter geschlossen. Touristen, die ein Ticket gebucht hatten, erhalten eine Rückerstattung.

Was zieht Frankreich für Konsequenzen?

Frankreich zieht nach dem Coup erste Konsequenzen: Innenminister Laurent Nuñez lässt laut seinem Umfeld eine Weisung an alle Präfekten verschicken, um die Sicherheitsdispositive rund um Museen und Kulturstätten zu verstärken. Die Entscheidung fiel nach einer Lagebesprechung in Beauvau mit Kulturministerin Rachida Dati und Spitzen der Sicherheitsdienste, um zu klären, was funktionierte und wo es hakte.

