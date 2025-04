In Pasadena in Kalifornien hat eine Sicherheitsfrau einer Schule ihren Job verloren, weil sie eine Elfjährige gedemütigt hat: Weil das Mädchen angeblich zu laut war, musste es sich selbst den Mund zukleben.

Eklat in der Blair Middle School in Pasadena, Kalifornien: Weil eine Sicherheitsfrau eine Schülerin gedemütigt hat, verliert sie ihren Job.

Sie hatte am 26. März einer Elfjährigen befohlen, sich den Mund selbst zuzukleben, weil das Kind in der Pause angeblich zu laut war.

Noemi wurde entsprechend vom Spielplatz bis zum Klassenraum geführt, wo der Vorgesetzte der Sicherheitsfrau einschritt.

Aufregung in Pasadena, Kalifornien: Eine Sicherheitsfrau der lokalen Blair Middle School hat ihren Job verloren. Der Grund: Sie soll einer Elfjährigen befohlen haben, sich den Mund mit Tape zuzukleben, weil das Kind zu laut gewesen sein soll.

«Sie hat mit ihren Freundinnen gespielt und war ein bisschen zu laut», wird der Vater Ricardo Hurtado zitiert. «Sie wurde einmal gebeten, damit aufzuhören, aber sie hat wohl nicht aufgehört und weitergespielt.» Das Ganze soll ich auch noch in der Mittagspause auf einem Spielplatz abgespielt haben.

Weil die Sechstklässlerin zu laut war, habe die Sicherheitsfrau sie sich geschnappt und sie aufgefordert, «das Klebeband auf ihren Mund zu kleben, sonst würde sie es für sie tun», berichtet Hurtado.

Vater: «Frechheit»

Die Sicherheitsfrau habe daraufhin das Kind mit zugeklebtem Mund vom Spielplatz bis zum Klassenraum gebracht und der Lehrperson gesagt, sie solle das Tape dranlassen. Diese Szene wurde von einem weiteren Angestellten bemerkt, die demnach einschritt, Noemi vom Klebeband befreite und die Sache der Direktion meldete.

«Sie hatte die Frechheit, der Lehrerin zu erklären, dass sie das Band nicht abnehmen soll, weil es ihr schwerfällt, ruhig zu sein», schimpfte ihr Vater auf einer Pressekonferenz. Dass sie mit zugeklebtem Mund über den ganzen Campus geführt worden sei, habe seine Tochter weiter gedemütigt.

«Zum Glück hat Julio, der Sicherheitschef hier, gesehen, was passiert ist», sagt Hurtado. «Er hat sich der Sache angenommen.» Die Sicherheitsfrau nach dem Vorfall am 26. März prompt entlassen. Auch die Polizei ermittelt. Hurtado will erreichen, dass sie zukünftig nicht mehr mit Kindern arbeiten darf.