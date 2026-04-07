Mit Tochter an seiner Seite: Kim Jong Un präsentiert neues Luxusresort Whirlpools, Grillrestaurants und «gemütliche» Freizeiträume: Mit einer neuen Ferienanlage in Samjiyon will Nordkorea touristisch aufholen. Kim Jong Un stellte das Prestigeprojekt persönlich vor – begleitet von seiner Tochter Ju-ae. 24.12.2025

Immer häufiger tritt Kim Jong Uns Tochter an der Seite ihres Vaters auf – bei Militärterminen, Raketentests, Staatsakten. Südkoreas Geheimdienst sieht in ihr bereits die mögliche nächste Machthaberin Nordkoreas.

DPA, Redaktion blue News Andreas Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Südkoreas Geheimdienst stuft die Tochter von Kim Jong Un als wahrscheinliche politische Nachfolgerin ein – basierend auf konkreten Geheimdienstinformationen.

Das Mädchen wird gezielt bei militärischen Inszenierungen gezeigt, um ihre Rolle als künftige Führungsperson sichtbar zu machen und Akzeptanz zu schaffen.

Offiziell ist über sie kaum etwas bekannt, und Experten halten es für möglich, dass auch andere Kinder – etwa ein Sohn – als Nachfolger infrage kommen. Mehr anzeigen

Der südkoreanische Geheimdienst NIS hält die Tochter von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un für dessen politische Nachfolgerin. «Dies ist kein Urteil, das auf einfachen Indizien beruht, sondern auf Geheimdienstinformationen», sagte NIS-Direktor Lee Jong Seok, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Lee machte die Bemerkungen demnach während eines parlamentarischen Briefings.

Zuletzt trat die Tochter Kim Jong Uns mit ihrem Vater häufiger bei Besuchen der Armee auf. Mitte März veröffentlichte Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA Fotos, auf denen das junge Mädchen an der Seite ihres Vaters augenscheinlich einen Panzer auf einem militärischen Ausbildungsstützpunkt fährt.

Kim Jong Un nimmt bei offiziellen Anlässen immer häufiger seine Tochter mit: Südkoreas Geheimdienst geht davon aus, dass die heute 13- oder 14-Jährige ihren Vater dereinst beerben soll. KEYSTONE

Wird sie Nordkoreas erste Führerin?

Derartige Bilder von ihr – mit militärischen Fahrzeugen, bei Raketenstellungen oder am Schiessstand – sind kein Zufall. Sie ist nicht nur «Führerin in spe», sondern auch ein Symbol der neuen Stärke Nordkoreas. Und sie sollen laut Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes NIS Zweifel an einer weiblichen Führungsfigur zerstreuen.

Bislang wurde das patriarchal geprägte Nordkorea ausschliesslich von Männern regiert: angefangen bei Staatsgründer Kim Il Sung, der von seinem Sohn Kim Jong Il beerbt wurde, bis schliesslich 2011 Enkel Kim Jong Un die Macht übernahm.

Die von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt nach Angaben von KCNA die Tochter von Kim Jong Un, Machthaber von Nordkorea, beim Testen einer neuen Pistole auf dem Schiessstand einer Munitionsfabrik. sda

Kim Jong Uns Tochter war erstmals im Jahr 2022 auf Fotos der Staatsmedien zu sehen. Seither hat sie ihren Vater mehrfach bei offiziellen Anlässen begleitet, darunter bei mehreren Raketentests sowie einem Staatsbesuch in China.

Kim Jong Un zeigt seiern Tochter bei einer Militärparade, worauf es in Nordkorea ankommt. KEYSTONE

Kim könnte auch noch einen Sohn haben

Offiziell ist bislang jedoch nur wenig über sie bekannt. Weder ihr Alter noch ihr Name wurden von den nordkoreanischen Staatsmedien bestätigt. Laut Ex-Basketballprofi Dennis Rodman, der Kim 2013 in Nordkorea persönlich getroffen hat, soll die Tochter mit Vornamen «Ju Ae» heissen. Ihr Alter wird auf ungefähr 13 oder 14 geschätzt.

Die Einschätzung über die politische Nachfolge Kims ist jedoch umstritten. Einige Experten gehen davon aus, dass Kim Jong Un neben seiner Tochter möglicherweise noch weitere Kinder hat. Darunter soll auch ein Sohn sein, der zu einem späteren Zeitpunkt der Öffentlichkeit präsentiert werden könnte.