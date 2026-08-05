Die Farce um den Reflecting Pool in Washington nimmt kein Ende: Nun hat sich Donald Trump auf seine eigene Bundesanwältin eingeschossen, sogar deren Entlassung soll im Raum stehen. Die Fakten jedoch sind eindeutig.

Die missglückte Renovierung des Reflecting Pool in Washington D.C. ist zum Stolperstein für Donald Trump geworden.

Saga um Reflecting Pool «Sie hat es vermasselt»: Jetzt geht Trump auf die eigenen Leute los

Darum geht’s Nach der Einstellung von Ermittlungen wegen Vandalismus am Reflecting Pool in Washington teilt Donald Trump heftig gegen die zuständige Bezirksstaatsanwältin Jeanine Pirro aus.

Pirros Büro war – wie auch Experten – zu dem Schluss gekommen, dass mangelhafte Arbeiten einer Baufirma für die Pannen bei der teuren Renovierung des Beckens verantwortlich waren.

Laut einem Medienbericht denkt Trump auch über die Entlassung Pirros nach.

Die Renovierung des Reflecting Pool ist eines von Trumps Prestige-Projekten. Zusammenfassung erstellt mit

Pfusch oder Vandalismus? Die misslungene Renovierung des Reflecting Pool in der US-Hauptstadt Washington D.C. ist längst zum handfesten Politikum geworden.

Trotz gegenteiliger Aussagen seines eigenen Justizministeriums beharrt US-Präsident Donald Trump noch immer darauf, dass Vandalismus für die Probleme verantwortlich sei – und nicht etwa Installationsfehler des beauftragten Unternehmens.

«Wie ein billiger Regenschirm»

Nach der Einstellung der Ermittlungen teilt US-Präsident Donald Trump nun aber heftig gegen die zuständige Bezirksstaatsanwältin Jeanine Pirro aus – eigentlich eine enge Trump-Verbündete. «Ich schätze, sie hat versagt. Ich weiss nicht, was zum Teufel da passiert ist», sagte Trump am Montag. Pirro sei einfach eingeknickt, erklärte der Präsident – «zusammengeklappt wie ein billiger Regenschirm».

Pirros Team war zu dem Schluss gekommen, dass die mangelhaften Arbeiten für die Pannen verantwortlich waren und nicht Vandalismus. Schon am Wochenende hatte der Präsident die ehemalige Fox-News-Moderatorin Pirro deshalb auf seiner Plattform Truth Social öffentlich kritisiert.

Nun erwägt Trump sogar die Entlassung Pirros, wie CNN berichtet. Unter Berufung auf zwei Insider heisst es, der Präsident habe das Wochenende damit verbracht, heftig über die Einstellung der Ermittlungen zu schimpfen. Besonders zornig sei er darüber gewesen, dass er vorher nicht über den Schritt informiert wurde.

Donald Trump hat sich auf die US-Staatsanwältin Jeanine Pirro eingeschossen – eigentlich eine enge Trump-Verbündete. EPA

Stolperstein statt Aushängeschild

Warum beharrt der US-Präsident vehement auf dem Vandalismus-Vorwurf und geht auf seine eigenen Leute los? Dazu muss man wissen: Dem US-Präsidenten sind seine vielen Bauprojekte ziemlich wichtig. Und der Reflecting Pool am Lincoln Memorial steht dabei weit oben auf der Liste.

Die letzte grössere Renovierung des Beckens begann während der Amtszeit von Trumps Nemesis Obama, dauerte mehrere Jahre und kostete 34 Millionen Dollar. Trump war der Meinung, dass er das Projekt viel schneller und weitaus kostengünstiger durchführen könne. «Das wird halten. Ich würde sagen, 50 Jahre lang» sagte er Anfang Mai.

Doch es hielt nur wenige Tage. Bereits einen Tag nach der Eröffnung bemerkte ein Ingenieur des Park Service, dass sich die neue Auskleidung des Beckens bereits abzulösen begonnen hatte, und machte laut Unterlagen des Justizministeriums einen Fehler des Auftragnehmers verantwortlich, wie die «Washington Post» berichtet.

Stücke von Trumps neuer, in «American Flag Blue» getönter Poolauskleidung schwammen verstreut auf der Oberfläche und Algenblüten trübten das Wasser grün – wie zuvor also.

Statt eines Aushängeschilds für Trumps Fähigkeiten als Bauherr ist der Reflecting Pool nun also zum Stolperstein für den US-Präsidenten geworden. Denn eigentlich wollte sich Trump längst wieder seinen anderen Projekten widmen, wie der Neugestaltung der Skyline von Washington, darunter ein neuer Ballsaal im Weissen Haus sowie ein imposanter Triumphbogen.

«Überstürzte und schlampige Installation»

Nun jedoch reden alle wieder über das Becken. Aus Regierungsunterlagen gehe «deutlich hervor, dass eine überstürzte und schlampige Installation durch AIC, den Hauptauftragnehmer», zu den sichtbaren Schäden an der neuen Auskleidung des Schwimmbeckens geführt habe, schrieben Pirro und einer ihrer Stellvertreter. Pirro warf dem Innenministerium zudem vor, relevante Dokumente zurückzuhalten, die die Ermittlungen zum Scheitern gebracht hätten.

Trump richtete seinen Zorn aber ausschliesslich gegen Pirro und die vermeintlichen Vandalen. Auch der gerügte Innenminister Doug Burgum schloss sich dem an und bestätigte, dass Vandalen die Stätte «wiederholt» beschädigt hätten. Seine Behörde habe gegenüber den Anwälten des Justizministeriums zudem offen und ehrlich gehandelt.

Die Saga um den Reflecting Pool sagt viel über die politischen Zustände in Trumps Amerika. Denn dass der Vandalismus-Vorwurf schon vor der Einstellung der Ermittlungen nicht zu halten war und geradezu absurd ist, geht in der Debatte allerdings fast völlig unter.

So analysierte die «Washington Post» Satellitenbilder und Aufnahmen während der Renovierungsarbeiten und kam zu dem Schluss: Die Probleme wurden durch handwerkliche Fehler verursacht. Zahlreiche Experten kamen ebenso zu diesem Ergebnis – und schliesslich auch Jeanine Pirro.