Sie ist Ex-Hammerwerferin – und soll nun Meloni aus dem Amt jagen

Amtet derzeit als Bürgermeisterin Genuas: Silvia Salis. Keystone

In Italiens Politik rückt eine neue Figur in den Fokus. Silvia Salis hat sich in kurzer Zeit zur ernsthaften Herausforderin von Giorgia Meloni entwickelt. Mit klaren Positionen und frischem Stil gewinnt sie an Einfluss.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Silvia Salis hat sich von der Spitzensportlerin zur Bürgermeisterin von Genua und zur prominenten Gegnerin von Giorgia Meloni entwickelt.

Mit progressiven Positionen und einem direkten Stil spricht sie besonders jüngere Wähler an und profitiert von wachsender Unzufriedenheit mit der Regierung.

Trotz ihres schnellen Aufstiegs steht sie vor der Herausforderung, sich in der etablierten italienischen Parteienlandschaft dauerhaft durchzusetzen. Mehr anzeigen

2012 vertrat Silvia Salis ihr Land als Hammerwerferin an den Olympischen Spielen in London. Heute ist sie eine der meistdiskutierten Personen Italiens. In erstaunlich kurzer Zeit hat sich die ehemalige Athletin und heutige Bürgermeisterin von Genua zu einer der härtesten Herausforderinnen von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni entwickelt.

Dabei war Salis zunächst weit entfernt von der grossen Politik. Ihre Karriere begann im Sport: Als Hammerwerferin vertrat sie Italien bei internationalen Wettkämpfen und gehörte über Jahre zur nationalen Spitze. Diese Zeit prägte ihr öffentliches Profil – diszipliniert, zielstrebig, unangepasst.

Nach dem Ende ihrer aktiven Laufbahn wechselte sie in die Sportfunktionärsebene und wurde Vizepräsidentin des italienischen Olympischen Komitees.

Silvia Salis im Jahr 2011 an der Leichtathletik-WM in Daegu, Südkorea. Imago

Klarer Gegenpol zu Meloni

Der politische Aufstieg kam dann überraschend schnell. Salis nutzte ihre Bekanntheit und ihr Netzwerk, um sich als unabhängige, progressive Stimme zu positionieren. Im Mai 2025 wird sie als Spitzenkandidatin ihres Mitte-links-Bündnisses im ersten Wahlgang als Bürgermeisterin von Genua, der sechstgrössten Stadt Italiens, gewählt.

Seither setzt sie auf Themen wie soziale Gerechtigkeit, Gleichstellung und eine offenere Migrationspolitik – klare Gegenpole zur rechtskonservativen Linie von Meloni.

Gerade diese Kontraste machen sie für viele im Mitte-links-Lager im Hinblick auf die nächsten Parlamentswahlen im Jahr 2027 interessant. Während etablierte Parteien in Italien seit Jahren mit internen Konflikten kämpfen, gelingt es Salis, sich als unverbrauchte Alternative zu präsentieren. Ihre Auftritte sind direkt, oft emotional, aber strategisch kalkuliert. Beobachter sehen darin einen Stil, der besonders jüngere Wähler anspricht.

Frischer Wind in der Opposition

Politisch profitiert sie auch von der wachsenden Unzufriedenheit mit der Regierung Meloni. Steigende Lebenshaltungskosten, wirtschaftliche Unsicherheiten und gesellschaftspolitische Spannungen haben in Teilen der Bevölkerung Zweifel geweckt. Salis gelingt es, diese Stimmung aufzugreifen, ohne sich klar an eine traditionelle Parteistruktur zu binden.

Dennoch steht sie vor grossen Hürden. Italienische Politik ist stark von etablierten Netzwerken geprägt, und der Weg an die Spitze führt in der Regel über langjährige Parteikarrieren.

Fest steht: Mit ihrer ungewöhnlichen Laufbahn vom Spitzensport in die Politik bringt Silvia Salis frischen Wind in die italienische Opposition. Ob sie tatsächlich zur ernsthaften Machtoption gegen Giorgia Meloni wird, hängt davon ab, ob sie ihren aktuellen Rückenwind in konkrete politische Strukturen übersetzen kann.

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