Sie ist Ex-Hammerwerferin – und soll nun Meloni aus dem Amt jagen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Senkrechtstarterin in Italien Sie ist Ex-Hammerwerferin – und soll nun Meloni aus dem Amt jagen

Dominik Müller

28.4.2026

Amtet derzeit als Bürgermeisterin Genuas: Silvia Salis.
Amtet derzeit als Bürgermeisterin Genuas: Silvia Salis.
Keystone

In Italiens Politik rückt eine neue Figur in den Fokus. Silvia Salis hat sich in kurzer Zeit zur ernsthaften Herausforderin von Giorgia Meloni entwickelt. Mit klaren Positionen und frischem Stil gewinnt sie an Einfluss.

Dominik Müller

28.04.2026, 14:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Silvia Salis hat sich von der Spitzensportlerin zur Bürgermeisterin von Genua und zur prominenten Gegnerin von Giorgia Meloni entwickelt.
  • Mit progressiven Positionen und einem direkten Stil spricht sie besonders jüngere Wähler an und profitiert von wachsender Unzufriedenheit mit der Regierung.
  • Trotz ihres schnellen Aufstiegs steht sie vor der Herausforderung, sich in der etablierten italienischen Parteienlandschaft dauerhaft durchzusetzen.
Mehr anzeigen

2012 vertrat Silvia Salis ihr Land als Hammerwerferin an den Olympischen Spielen in London. Heute ist sie eine der meistdiskutierten Personen Italiens. In erstaunlich kurzer Zeit hat sich die ehemalige Athletin und heutige Bürgermeisterin von Genua zu einer der härtesten Herausforderinnen von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni entwickelt.

Dabei war Salis zunächst weit entfernt von der grossen Politik. Ihre Karriere begann im Sport: Als Hammerwerferin vertrat sie Italien bei internationalen Wettkämpfen und gehörte über Jahre zur nationalen Spitze. Diese Zeit prägte ihr öffentliches Profil – diszipliniert, zielstrebig, unangepasst.

Nach dem Ende ihrer aktiven Laufbahn wechselte sie in die Sportfunktionärsebene und wurde Vizepräsidentin des italienischen Olympischen Komitees.

Silvia Salis im Jahr 2011 an der Leichtathletik-WM in Daegu, Südkorea.
Silvia Salis im Jahr 2011 an der Leichtathletik-WM in Daegu, Südkorea.
Imago

Klarer Gegenpol zu Meloni

Der politische Aufstieg kam dann überraschend schnell. Salis nutzte ihre Bekanntheit und ihr Netzwerk, um sich als unabhängige, progressive Stimme zu positionieren. Im Mai 2025 wird sie als Spitzenkandidatin ihres Mitte-links-Bündnisses im ersten Wahlgang als Bürgermeisterin von Genua, der sechstgrössten Stadt Italiens, gewählt.

Seither setzt sie auf Themen wie soziale Gerechtigkeit, Gleichstellung und eine offenere Migrationspolitik – klare Gegenpole zur rechtskonservativen Linie von Meloni.

Gerade diese Kontraste machen sie für viele im Mitte-links-Lager im Hinblick auf die nächsten Parlamentswahlen im Jahr 2027 interessant. Während etablierte Parteien in Italien seit Jahren mit internen Konflikten kämpfen, gelingt es Salis, sich als unverbrauchte Alternative zu präsentieren. Ihre Auftritte sind direkt, oft emotional, aber strategisch kalkuliert. Beobachter sehen darin einen Stil, der besonders jüngere Wähler anspricht.

Frischer Wind in der Opposition

Politisch profitiert sie auch von der wachsenden Unzufriedenheit mit der Regierung Meloni. Steigende Lebenshaltungskosten, wirtschaftliche Unsicherheiten und gesellschaftspolitische Spannungen haben in Teilen der Bevölkerung Zweifel geweckt. Salis gelingt es, diese Stimmung aufzugreifen, ohne sich klar an eine traditionelle Parteistruktur zu binden.

Dennoch steht sie vor grossen Hürden. Italienische Politik ist stark von etablierten Netzwerken geprägt, und der Weg an die Spitze führt in der Regel über langjährige Parteikarrieren.

Fest steht: Mit ihrer ungewöhnlichen Laufbahn vom Spitzensport in die Politik bringt Silvia Salis frischen Wind in die italienische Opposition. Ob sie tatsächlich zur ernsthaften Machtoption gegen Giorgia Meloni wird, hängt davon ab, ob sie ihren aktuellen Rückenwind in konkrete politische Strukturen übersetzen kann.

Video aus dem Ressort

Meloni: «Silvio Berlusconi war ein Kämpfer»

Meloni: «Silvio Berlusconi war ein Kämpfer»

Nach dem Tod des früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi in einem Krankenhaus in Mailand hat die derzeitige Regierungschefin Italiens, Giorgia Meloni, den Verstorbenen «als Kämpfer» gewürdigt.

12.06.2023

Mehr aus dem Ressort

«Es war ein Wunder». Peinlicher Fehlschuss im TV rettet US-Amerikaner das Leben

«Es war ein Wunder»Peinlicher Fehlschuss im TV rettet US-Amerikaner das Leben

EU-Haushalt. Parlament geht auf Konfrontationskurs zu Berlin

EU-HaushaltParlament geht auf Konfrontationskurs zu Berlin

Im Mai statt 2027. Maltas Premier ruft vorgezogene Neuwahl aus

Im Mai statt 2027Maltas Premier ruft vorgezogene Neuwahl aus

Meistgelesen

Grosser Erfolg für Rettungsaktion – Wal schwimmt in Wassertaxi
Wirtschafts-Magnat warnt jetzt vor «grösster Energiekrise aller Zeiten»
Sie ist Ex-Hammerwerferin – und soll nun Meloni aus dem Amt jagen
«Ich war Mama, Mentaltrainerin und Vertraute für die Athleten und ihre Trainer»
Attentat auf Trump befeuert wilde Theorien – 4 sind besonders irre