Jodi P. wurde von ihrem Hirsch getötet. Screenshot Twitter

In Stewartsville im US-Bundesstaat Ohio ist eine 64-jährige Tierliebhaberin von einem ihrer Hirsche getötet worden. Die Frau hatte über Jahre verwaiste und verletzte Wildtiere gepflegt.

Redaktion blue News Lea Oetiker

Eine Tierliebhaberin aus dem US-Bundesstaat Ohio ist von einem ihrer eigenen Hirsche angegriffen und getötet worden. Die 64-jährige Jodi P. aus der Gemeinde Stewartsville hatte über Jahre hinweg verwaiste oder verletzte Wildhirsche gepflegt und auf ihrem Grundstück ein kleines Rehabilitationszentrum aufgebaut.

Ihr Engagement begann 2013 mit einem traumatischen Erlebnis: Auf einer Landstrasse sah Jodi P., wie eine Hirschkuh angefahren wurde, während ihr Kitz verzweifelt versuchte, die tote Mutter zum Aufstehen zu bewegen.

Die Frau nahm das Junge mit, zog es mit der Flasche gross und nannte es «Wheezer». Als Behörden später forderten, das inzwischen herangewachsene Tier abzugeben, gründete sie kurzerhand offiziell eine Auffangstation, um es behalten zu dürfen.

Tier wurde erschossen

In den folgenden Jahren kamen weitere Tiere hinzu – verletzte Hirsche, verwaiste Kitze, Tiere in Not. Die Frau widmete ihnen ihr Leben, pflegte sie auf ihrem fünf Hektar grossen Grundstück und galt in der Region als warmherzige Tierfreundin mit grossem Herzen für Wildtiere.

Am 15. November jedoch kam es zu einem tragischen Zwischenfall. Laut einem Bericht der britischen Zeitung «The Sun» ging bei der Polizei ein Notruf eines Familienmitglieds ein: Ein Hirsch habe Jodi P. angegriffen.

Als Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie die 64-Jährige schwer verletzt im Gehege vor. Um zu ihr zu gelangen, mussten die Beamten das aggressive Tier erschiessen. Doch die Frau starb noch am Tatort.

Die genaue Ursache des Angriffs ist unklar. Fachleute vermuten, dass das Tier sich in der Paarungszeit aggressiv verhalten haben könnte – ein bekanntes Risiko bei von Hand aufgezogenen Hirschen, die ihre natürliche Scheu vor Menschen verlieren.