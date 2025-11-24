  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Von Familie aufgefunden Frau rettet verletzten Hirsch – dann tötet er sie

Lea Oetiker

24.11.2025

Jodi P. wurde von ihrem Hirsch getötet.
Jodi P. wurde von ihrem Hirsch getötet.
Screenshot Twitter

In Stewartsville im US-Bundesstaat Ohio ist eine 64-jährige Tierliebhaberin von einem ihrer Hirsche getötet worden. Die Frau hatte über Jahre verwaiste und verletzte Wildtiere gepflegt.

Redaktion blue News

24.11.2025, 13:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die 64-jährige Jodi P. aus Ohio wurde von einem ihrer Hirsche tödlich angegriffen.
  • Die Tierliebhaberin hatte über Jahre verletzte und verwaiste Hirsche gepflegt und ein Rehabilitationszentrum gegründet.
  • Warum das Tier plötzlich aggressiv wurde, ist unklar.
Mehr anzeigen

Eine Tierliebhaberin aus dem US-Bundesstaat Ohio ist von einem ihrer eigenen Hirsche angegriffen und getötet worden. Die 64-jährige Jodi P. aus der Gemeinde Stewartsville hatte über Jahre hinweg verwaiste oder verletzte Wildhirsche gepflegt und auf ihrem Grundstück ein kleines Rehabilitationszentrum aufgebaut.

Ihr Engagement begann 2013 mit einem traumatischen Erlebnis: Auf einer Landstrasse sah Jodi P., wie eine Hirschkuh angefahren wurde, während ihr Kitz verzweifelt versuchte, die tote Mutter zum Aufstehen zu bewegen.

Die Frau nahm das Junge mit, zog es mit der Flasche gross und nannte es «Wheezer». Als Behörden später forderten, das inzwischen herangewachsene Tier abzugeben, gründete sie kurzerhand offiziell eine Auffangstation, um es behalten zu dürfen.

Tier wurde erschossen

In den folgenden Jahren kamen weitere Tiere hinzu – verletzte Hirsche, verwaiste Kitze, Tiere in Not. Die Frau widmete ihnen ihr Leben, pflegte sie auf ihrem fünf Hektar grossen Grundstück und galt in der Region als warmherzige Tierfreundin mit grossem Herzen für Wildtiere.

Am 15. November jedoch kam es zu einem tragischen Zwischenfall. Laut einem Bericht der britischen Zeitung «The Sun» ging bei der Polizei ein Notruf eines Familienmitglieds ein: Ein Hirsch habe Jodi P. angegriffen.

Als Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie die 64-Jährige schwer verletzt im Gehege vor. Um zu ihr zu gelangen, mussten die Beamten das aggressive Tier erschiessen. Doch die Frau starb noch am Tatort.

Die genaue Ursache des Angriffs ist unklar. Fachleute vermuten, dass das Tier sich in der Paarungszeit aggressiv verhalten haben könnte – ein bekanntes Risiko bei von Hand aufgezogenen Hirschen, die ihre natürliche Scheu vor Menschen verlieren.

Auf acht Beinen ins Abenteuer – Dieser freche Krake macht einfach Landgang – als wär’s das Normalste der Welt

Auf acht Beinen ins Abenteuer – Dieser freche Krake macht einfach Landgang – als wär’s das Normalste der Welt

Ein Krake auf Spaziergang? Warum eigentlich nicht! An der Ostküste von Vancouver Island wagt dieser kleine Rote das grosse Abenteuer – ein seltenes Schauspiel, das sogar Meeresbiologen staunen lässt.

05.11.2025

Meistgelesen

Diese Erkenntnisse über Billig-Lebensmittel überraschen selbst Experten
900 Stellen bei der SRG und SRF weg – das sind die Details
Lara Gut-Behrami droht dasselbe Schicksal wie diesen Ski-Stars
Kehrichtsack könnte künftig 5 Franken kosten
«Trump soll selbst herkommen und unseren Schmerz sehen»