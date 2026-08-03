In den USA gibt es so viele Fälle von Masern wie seit 35 Jahren nicht mehr. Schuld ist die Corona-Pandemie, bei der die Bürgerrechte ausgehebelt worden seien, meint zumindest Robert F. Kennedy Jr.: Der Minister nimmt im CNN-Interview kein Blatt vor den Mund und greift den Sender scharf an.

Darum geht’s Robert F. Kennedy Jr. hat am 2. August beim CNN-Format «State of the Union with Dana Bash» über Impfungen gesprochen.

Der Gesundheitsminister sagt, die aktuellen Masern-Ausbrüche seien auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, bei der viele Fehler gemacht worden seien.

RFK Jr. greift Moderatorin Dana Bash und den Sender CNN an, der Corona-Skeptiker*innen verunglimpft habe und Teil des Systems sei. Zusammenfassung erstellt mit

«Sie plappern alles nach wie ein Papagei», wirft der Gesundheitsminister der Moderatorin vor. «Genau wie Sie», feuert Dana Bash in der Sendung «State of the Union» des linken Senders CNN zurück, in der es um Impfungen geht. «Ich habe das Wissenschaftliche tatsächlich gelesen», kontert Impf-Skeptiker Robert F. Kennedy Jr. – siehe Video oben.

Und weiter: «Alles, was Sie wissen, ist, wie man Sachen wiederholt, die Leute Ihnen gesagt haben, und sie sagen: ‹Vertraut den Experten.› Das ist, was Sie während Covid gemacht haben.» Heute wisse man jedoch, dass der Immunologe und Pandemie-Verantwortliche Anthony Fauci, «der der Experte war», gelogen habe.

JFK Jr. (rechts) schiesst scharf gegen Dana Bash und ihren Sender. CNN

«Über alles», sagt RFK Jr. «Über die soziale Distanz. Über die natürliche Immunität. Über die Übertragung. Über den Ursprung von Covid. Er hat gelogen, und Sie haben Leute bestraft, weil sie den Experten nicht geglaubt haben. Und jetzt holen Sie die Experten wieder hervor. Sie reden über etwas, über das Sie keine Kenntnis haben.»

«Sie reden Nonsens»

Es geht hoch her auf CNN – und der amerikanische Gesundheitsminister hält sich mit Kritik nicht zurück. Etwa, als es darum geht, ob der Covid-Impfstoff Kinder geschützt habe. «Können Sie mir eine [entsprechende] Studie zeigen?», fragt RFK Jr. die Moderatorin.

Bash entgegnet, es gebe Untersuchungen, laut denen Falschinformationen über den Impfstoff 100'000 bis 200'000 Menschenleben gekostet haben. «Sie erzählen Nonsens», schiesst der Minister scharf. «Ich rede keinen Nonsens», wehrt sich die TV-Frau und ergänzt: «Entschuldigung? [...] Das ist nicht produktiv.»

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«Sie reden Nonsens», wiederholt der 72-Jährige. «Sie stellen Behauptungen auf, die sich nicht halten lassen. Und wenn ich Sie darauf festnagle, sagen Sie, ich streite mit Ihnen.»

Bash entgegnet, sie habe nie gesagt, es sei während der Pandemie alles optimal gelaufen. «Sie haben den Leuten Angst gemacht», unterbricht Kennedy sie. «Warum sagen Sie das?», fragt Bash. «Weil es der Job von CNN war», lautet die Antwort.

«Sie waren ja Teil des Problems»

«Während der Corona-Pandemie haben wir unsere verfassungsmässigen Rechte komplett ausgehöhlt. Wir haben angefangen, Menschen zu zensieren – und damit gegen den Ersten Verfassungszusatz verstossen», fährt RFK Jr. fort.

«Das hat oberste Priorität: Wir schützen die Verfassung», beschreibt der Minister seine Motivation. Bash sagt, sie wolle den Blick lieber nach vorne richten. «Verzeihen Sie, aber Sie reden über Rechte, und ich frage nach einer möglichen Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die auf uns zukommt», sagt die Journalistin.

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RFK Jr. wiederholt, dass Corona-Zweifler verteufelt worden seien. Bash will das Thema wechseln. «Ja, klar wollen Sie weitermachen, denn Sie waren ja Teil des Problems», giftelt der Washingtoner. «Nein», kontert die 55-Jährige. «Ich war nicht Teil des Problems.»

«Das war ein absoluter Verstoss gegen die journalistischen Grundsätze», ist nun wieder JFK Jr. dran. «Ihre Aufgabe ist es, Autoritäten gegenüber äusserst skeptisch zu sein, und das haben Sie nicht getan. [...] Sie haben auf Leute eingehackt, die eine andere Meinung hatten!»

Masern wegen des Corona-Lockdowns

Bei dem Auftritt geht es aber nicht bloss um die Aufarbeitung der Pandemie, die wegen der kürzlichen Befragung von Anthony Fauci gerade wieder aktuell ist. Auch die jüngsten Ausbrüche von Masern in den USA kommen auf den Tisch: Es gibt so viele Fälle wie seit 35 Jahren nicht mehr: Übernimmt der Minister dafür die Verantwortung?

«Absolut nicht», antwortet er. «Sie sind der berühmteste Impfskeptiker des Planeten», wirft die Moderatorin ein. «Der Grund für den Masernausbruch sind die Corona-Lockdowns, weil die Leute nicht geimpft wurden», weiss JFK Jr. Das habe Anthony Fauci in seinen Tagebüchern selbst eingeräumt.

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Andererseits sagt der Minister kurz darauf auch, die Masernausbrüche beträfen vor allem religiöse Gruppen wie die Mennoniten, die sich ohnehin nicht impfen lassen würden. «Es ist schwer, mir die Schuld daran zu geben, auch wenn sie es wollen.»

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«Ich will Ihnen nicht die Schuld geben», stellt Bash klar. «Ich frage Sie bloss, weil Sie bei diesen Fragen eine sehr mächtige Stimme haben.»

«Entspricht nicht der Wahrheit»

Was bleibt von diesem sehr hitzigen Interview? Für RFK Jr. sind die wissenschaftlichen Berater*innen schuld an der Corona-Bilanz. «[Präsident Donald] Trump wollte die Lockdowns beenden. Ich glaube, was unserem Land am meisten geschadet hat, waren die Lockdowns», sagt er.

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Damit macht es sich der Minister zu leicht, kritisiert Ashish Jha: Der Arzt war unter Joe Biden zwischen 2022 und 2023 für die Pandemie zuständig.

«Die Verantwortung muss bei unseren politischen Führern liegen, nicht bei den Wissenschaftler*innen, die Ratschläge geben. Ein zweiter Punkt: Vieles von dem, was Minister Kennedy gesagt hat, stimmt einfach nicht. Es entspricht sachlich gesehen nicht der Wahrheit», sagt er CNN nach dem Kennedy-Interview.