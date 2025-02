21-Jährige rudert alleine über den Atlantik – Video zeigt Rekord

Weltrekord für 21-jährige Britin: Sie rudert alleine in 97 Tagen über den Atlantik Die 21-jährige Zara Lachlan ist die erste Frau und die jüngste Person, die es geschafft hat vom europäischen Festland nach Südamerika zu rudern. Auf ihrer Reise begegnete sie Haien und wurde fast von einem Schiff gerammt. 07.02.2025

Die 21-jährige Zara Lachlan ist die erste Frau und die jüngste Person, die es geschafft hat vom europäischen Festland nach Südamerika zu rudern. Auf ihrer Reise begegnete sie Haien und wurde fast von einem Schiff gerammt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Als erste Frau und erster Mensch überquerte Zara Lachlan den Atlantik in einem Ruderboot.

Die 21-jährige Studentin benötigte 97 Tage, um von Portugal nach Französisch-Guyana zu kommen.

3600 Seemeilen, das sind umgerechnet 6667 Kilometer, legte sie während dieser Zeit zurück. Mehr anzeigen

Es war ein historischer Moment, als Zara Lachlan mit ihrem Hochseeruderboot in Französisch-Guyana anlegte – genau 97 Tage, 9 Stunden und 20 Minuten nachdem sie Ende Oktober an der portugiesischen Algarve startete.

Die 21-jährige Physikstudentin legte die 3600 Seemeilen alleine, am Stück und ohne Unterstützung zurück.

Lachlan, die an der britischen Universität in Loughborough studiert, ist die jüngste Person und die erste Frau, die diese Strecke über das Meer gerudert ist und der zweite Mensch, der dies überhaupt geschafft hat.

Sie schnitt sich in den Finger und lockte einen Hai an

Zara Lachlan ruderte in mehreren Schichten 15 Stunden am Tag. Am meisten Überwindung kostete sie die Reinigung des Bootes. Dafür musste sie jeden zweiten Tag unter das Boot tauchen, um den Rumpf zu säubern.

Einmal schnitt sie sich in den Fingern und lockte dabei einen Hai an. Ein anderes Mal kollidierte sie beinahe mit einem Schiff, das den Radar ausgeschaltet hatte.

Die Britin sammelte mit ihrer Reise Geld für zwei wohltätige Organisationen. Ausserdem wollte sie mit der Aktion mehr Frauen ermutigen, körperliche Herausforderungen anzunehmen.

