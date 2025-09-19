  1. Privatkunden
Brutale Attacke in Melbourne Sieben Teenager wegen Mordes an zwei Jungen angeklagt

Carsten Dörges

19.9.2025

Die Polizei in Australien im Einsatz. In Melbourne wurden zwei Teenager getötet. (Symbolbild)
Die Polizei in Australien im Einsatz. In Melbourne wurden zwei Teenager getötet. (Symbolbild)
Bild: KEYSTONE/EPA AAP/DAVE HUNT

Sieben Teenager wurden in Australien verhaftet und wegen Mordes angeklagt. Sie sollen in Melbourne zwei Jungen im Alter von 12 und 15 Jahren auf offener Straße erstochen haben.

Redaktion blue News

19.09.2025, 20:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sieben Teenager wurden in Melbourne verhaftet und wegen Mordes angeklagt.
  • Die Angeklagten sollen zwei Jungen auf offener Strasse erstochen haben.
  • Das Motiv für die Tat ist noch völlig unklar.
Mehr anzeigen

Sieben Teenager wurden in Australien wegen Mordes angeklagt, nachdem sie Anfang September in Melbourne zwei Jungen im Alter von 12 und 15 Jahren auf offener Strasse erstochen haben sollen. Die beiden Jungen waren auf dem Heimweg von einem Basketballspiel, als sie von maskierten Angreifern mit Macheten und Langwaffen angegriffen wurden. Sie wurden in benachbarten Strassen gefunden, nachdem Passanten zu Hilfe geeilt waren. Beide Opfer starben noch am Tatort.

Die sieben Angeklagten im Alter zwischen 15 und 19 Jahren wurden nach Razzien in Häusern im Norden und Westen Melbournes durch Ermittler der Mordkommission festgenommen, wie der «Guardian» schreibt. Sie wurden von der Polizei befragt, bevor am Nachmittag Anklage erhoben wurde.

Das Motiv ist unklar

Vier der Festgenommenen wurden wegen Mordes an dem 15-Jährigen angeklagt, die anderen drei sollen den 12-Jährigen getötet haben.

Der stellvertretende Leiter der Kriminalpolizei, Martin O'Brien, zeigt sich geschockt: «Zwei Kinder, die nach dem Sport nach Hause gingen und noch Jahrzehnte ihres Lebens vor sich gehabt hätten.»

Seit den Todesfällen läuft eine «umfangreiche Untersuchung» durch die Mordkommission, um «alle verfügbaren Beweise zu sammeln», teilte die Polizei mit. Das Motiv ist noch völlig unklar.

