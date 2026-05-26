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Regierung ruft Menschen zur Vorsicht auf Sieben Tote während Hitzewelle in Frankreich

SDA

26.5.2026 - 12:09

French Open-Besucher kühlen sich an einem heissen Tag mit Wasser aus Sprinklern ab. Foto: Christophe Ena/AP/dpa
French Open-Besucher kühlen sich an einem heissen Tag mit Wasser aus Sprinklern ab. Foto: Christophe Ena/AP/dpa
Keystone

Im Zusammenhang mit der andauernden Hitzewelle in Frankreich sind bereits sieben Menschen ums Leben gekommen.

Keystone-SDA

26.05.2026, 12:09

Im Zusammenhang mit der andauernden Hitzewelle in Frankreich sind bereits sieben Menschen ums Leben gekommen.

Es gebe sieben Todesfälle, die «direkt oder indirekt mit der Hitze zusammenhängen», darunter «mindestens fünf Fälle von Ertrinken», sagte Regierungssprecherin Maud Bregeon im Fernsehsender TF1. Zwei weitere Menschen seien bei Sportereignissen in Paris und im Grossraum Lyon ums Leben gekommen. Die Regierung rief die Menschen zu grosser Vorsicht auf.

Wegen der Hitzewelle galt in acht Departements in Westfrankreich die Warnstufe Orange. Nach Angaben des Wetterdienstes Météo France wurden am Dienstag Höchsttemperaturen von 33 bis 36 Grad erwartet. Die Hitzewelle im Norden und Westen des Landes soll noch bis mindestens zum Ende der Woche anhalten.

Am Montag wurden nach Angaben des Wetterdienstes für einen Tag im Mai die höchsten Temperaturen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erfasst.

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