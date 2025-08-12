«Siehst du, Colbert? Du hättest mich einladen sollen»

Greg Gutfeld YouTube/Fox News

Greg Gutfeld hat eine Late-Night-Show bei «Fox News» – und wird von seinem Konkurrenten Jimmy Fallon in die «Tonight Show» eingeladen. Ist das der Beginn einer »neuen Ära»? Nein, das Genre bleibt einseitig.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Late-Night-Host Jimmy Fallon hat seinen «Fox News»-Konkurrenten Greg Gutfeld in seine «Tonight Show» eingeladen.

Während einige linke Publikationen das «Harmlos-Interview» kritisieren, feiert «Fox News» seinen Moderatoren.

Gutfeld selbst spricht in seiner eigenen Show über seinen Ausflug – und gibt Stephen Colbert dabei einen mit.

Auch wenn eine Fox-News-Moderatorin den Beginn einer «neuen Ära» wittert, bleibt das Late-Night-Genre politisch einseitig. Mehr anzeigen

«Jimmy Fallon beweihräuchert MAGA-Late-Night-Moderator Greg Gutfeld im Harmlos-Interview», kritisiert «The Daily Beast». «Greg Gutfeld vermeidet Politik oder Late-Night-Talk in der ‹Tonight Show›, erzählt aber eine Sauf-Anekdote», mosert «Deadline».

Und der britische «Independent» schreibt: «Jimmy Fallon empfängt einen von Trumps Lieblingspersönlichkeiten von Fox News für ein Harmlos-Interview, während der Präsident mit Absetzung droht.»

Was das Rauschen im Blätterwald ausgelöst hat? Das Kind – oder um im Bild zu bleiben: der Wind – hat einen Namen: Greg Gutfeld. Der 60-Jährige ist Moderator bei «Fox News» und führt dort unter anderem durch die Late-Night-Show «Gutfeld!».

Dass der libertäre Kalifornier bei dem konservativen Sender andere Schwerpunkte setzt als Konkurrenten wie Jimmy Kimmel, Stephen Colbert oder Seth Meyers, liegt auf der Hand. Gutfeld ist auch für Kontroversen gut und muss sich von links den Vorwurf gefallen lassen, dass er sich bei Donald Trump anzubiedern.

Fallon als «gigantischer Golden Retriever»

Bei seinem Amtskollegen hält sich Gutfeld am 7. August jedoch zurück: Er erzählt, wie er einst in New York Jimmy Fallon besoffen getroffen hat, der ihn bei der Begrüssung umgeworfen habe «wie ein gigantischer Golden Retriever».

Er spricht über seine frühere Show «Red Eye», die um drei Uhr morgens lief und bei der er seine ältliche Mutter als Senior Correspondent eingebunden hat. «Alle waren betrunken. Sogar der Kameramann», erinnert er sich an eine Probe. Und er macht Werbung für seine neue Show «Greg Gutfeld hosts What Did I Miss?», die seit Mai auf «Fox Nation» läuft.

Die Idee dahinter ist nicht unlustig: Vier Kandidaten werden für 90 Tage von ihren Handys, dem Internet und TV-Nachrichten getrennt. Im Anschluss müssen sie ein Quiz absolvieren: Ist XYZ wirklich passiert, oder ist die Geschichte erfunden. «Mit Trump weiss man nie», sagt Gutfeld.

Der «böse Mister ‹Fox News›»

«Es war nicht so, wie es die Kritiker vorhergesagt haben», bespricht der Namensgeber von «Gutfeld» seinen Fallon-Auftritt in seiner eigenen Show am nächsten Tag. «Sie haben erwartet, dass ich – der böse Mister ‹Fox News› – Jimmy Fallon angreife, und sie waren sauer, als ich es nicht getan habe.»

Er sei aus demselben Grund hingegangen, aus dem er seine eigene Sendung mache: «Late Night muss lustiger werden.» Und: «Ich war ein gütiger Gast bei einem netten Typen: Wenn Sie gedacht haben, dass ich Jimmy fertigmache, sind sie ahnungslos und langweilig wie Stephen Colbert, der Kamala Harris interviewt.»

Stephen Colberts «Late Show» läuft nur noch bis Mai 2026 – Greg Gutfelds (rechts) Mitleid hält sich in Grenzen. YouTube/Fox News

Es ist schon der zweite Seitenhieb gegen seinen linken Konkurrenten: Zuvor hat Gutfeld erzählt, er habe nach dem Auftritt lange mit seinem Uber-Fahrer über den Fallon-Besuch geredet – und dazu ein Bild von Stephen Colbert eingeblendet. Wer sich davon überzeugen will, dass dessen Harris-Gespräch wirklich langweilig war, wird hier fündig.

«Der gutaussehende, witzige, maskuline Konkurrenten»

Sein Kollege habe Mut bewiesen, als er ihn eingeladen habe, meint Gutfeld. «Nicht nur, weil er Kritik von links riskiert hat, sondern weil er sein Publikum seinem gutaussehenden, witzigen, maskulinen Konkurrenten ausgesetzt hat.»

Ausserdem sei Fallons Vertrag gerade bis 2028 verlängert worden. «Siehst du, Colbert? Du hättest mich einladen sollen», feixt Gutfeld über seinen Kollegen, der im kommenden Mai seine letzte Sendung hat. Und: «Noch ist Zeit, [Jimmy] Kimmel: Ich bringe auch die Taschentücher mit.»

Mitunter neigt der Gastgeber zur Albernheit: Neben ihm seien die Jonas Brothers in Fallons Show gewesen und er habe seine Energie runterfahren müssen, damit die weiblichen Fans ihm nicht die Kleider vom Leib rissen. Sagt der 60 Jahre alte, weisse Mann mit dem einen oder anderen Pfund zu viel auf den Rippen.

«Er hat die Late-Night-Barriere durchbrochen»

«Mit Blick auf den Kulturkampf» äussert sich in Gutfelds Late-Night-Show der Republikaner CJ Pearson zu dessen Fallon-Visite: «Ich denke, zum ersten Mal überhaupt können wir als Konservative sagen: Wir gewinnen diese Schlacht.» Das zeige sich auch in der aktuellen Diskussion um Sydney Sweeney. Das Ganze würde junge Leute in die Partei führen, glaubt er.

«Er hat die Late-Night-Barriere durchbrochen», ordnet Charles Hurt in «Fox & Friends Weekend» den Auftritt seines Sender-Kollegen ein. Es habe keinen «dummen ideologischen Unsinn» gegeben, doch die linken Medien regten sich mal wieder auf. Co-Moderatorin Rachel Campos-Duffy glaubt gar, dass «vielleicht eine neue Ära begonnen hat, in der alle klarkommen».

Stephen Colbert würde da wohl widersprechen. Offiziell wird die «Late Show» 2026 nach 33 Jahren wegen finanzieller Verluste eingestellt, obwohl sie die quotenstärkste Late-Night-Show im linearen Fernsehen ist. Inoffiziell könnte das Aus dazu gedient haben, bei der Regierung gut Wetter für eine Fusion von Paramount Global mit Skydance Media zu machen.

Von wegen «neue Ära»

Ist Colbert tatsächlich so parteiisch? Die kurze Antwort: Ja. Und seit er das Ende seiner Show verkünden musste, scheint der 61-Jährige noch schärfer gegen Trump zu schiessen.

Die Auswahl seiner Gäste sagt alles: Nach dem Harris-Gespräch am 31. Juli hat Colbert den demokratischen Gouverneur JB Pritzker und den demokratischen Senator Alex Padilla empfangen.

Allerdings sieht es bei den «Fox News»-Sendungen nicht anders aus: Auch dort ist die politische Gegenseite kaum vertreten. Und wenn doch mal ein Typ wie der Radio- und TV-Moderator Charlamagne tha God bei «My View with Lara Trump» eingeladen ist, weil die Gastgeberin explizit über den Tellerrand schauen will, meldet sich ihr wütender Schwiegervater zu Wort.

Late Night USA – Amerika verstehen blue News 50 Staaten, 330 Millionen Menschen und noch mehr Meinungen: Wie soll man «Amerika verstehen»? Wer den Überblick behalten will, ohne dabei aufzulaufen, braucht einen Leuchtturm. Die Late-Night-Stars bieten eine der besten Navigationshilfen: Sie sind die perfekten Lotsen, die unbarmherzig Untiefen bei Land und Leuten benennen, und dienen unserem Autor Philipp Dahm als Komik-Kompass für die Befindlichkeit der amerikanischen Seele.

Von einer «neuen Ära» kann also keine Rede sein – auch wenn Ausnahmen die Regel bestätigen: In der Talkshow «The Five», in der Gutfeld ebenfalls vertreten ist, sitzt mit Jessica Tarlov auch eine Demokratin in der Runde. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums hat CNN Scott Jennings als konservativen Kommentator eingestellt, um ausgewogener zu sein.

Dass die Late-Night-Shows in Zukunft nur noch die politische Mitte beackern werden, ist nicht zu erwarten. Dass Gutfeld Colbert als Gast in seine Show einlädt, wohl auch nicht. Ersterer sitzt zwar im Sattel und scherzt in seiner Show: «Man wird immer besser, wenn man gefeuert wird – ausser wenn ‹Fox› es tut.»